โพสต์แรก! ปั่น พจศกร สารภาพผิด ‘ทรยศ’ กระติ๊บ ทำรัก 15 ปีพังทลาย ลั่น กูมันเหี้Xจริงๆ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 31 ม.ค. 2569 10:32 น.| อัปเดต: 31 ม.ค. 2569 10:32 น.
โพสต์แรก! ปั่น พจศกร สารภาพผิด 'ทรยศ' กระติ๊บ ทำรัก 15 ปีพังทลาย ลั่น กูมันเหี้Xจริงๆ

โพสต์ล่าสุด “ปั่น พจศกร” อดีตว่าที่เจ้าบ่าว ยอมรับทรยศ “กระติ๊บ ชวัลกร” ทำวิวาห์ล่ม-รัก 15 ปีพังทลาย ตัดพ้อ “กูมันเหี้Xจริงๆ ขอโทษเท่าไหร่คงไม่พอ”

ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ กระติ๊บ ชวัลกร ได้ออกมาโพสต์ข้อความเศร้าที่ต้องตัดสินใจล้มเลิกงานแต่งงานที่กำลังจะจัดขึ้นกับ ปั่น พจศกร แฟนหนุ่มนอกวงการที่คบหากันมา 15 ปี เพราะเพิ่งได้รู้ความจริงบางอย่างจากปากของผู้หญิงอีกคนหนึ่ง ซึ่งหลังจากที่เรื่องราวถูกเผยแพร่ คนในวงการบันเทิง รวมถึงเหล่าแฟนคลับต่างก็ร่วมกันส่งกำลังใจให้กับนักแสดงสาวอย่างล้นหลาม แต่เจ้าตัวก็วอนขอทุกคนไม่ให้ต่อว่าหรือพาดพิงถึงบุคคลใดฝ่ายใดอีก หลังจากนี้จะขอกลับมาโฟกัสกับอนาคตของตัวเอง และขอบคุณทุกกำลังใจ ทุกการซัพพอร์ตจากทุก ๆ คน

ล่าสุด 30 ม.ค. 69 ปั่น พจศกร อดีตแฟนหนุ่มของ กระติ๊บ ชวัลกร ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวเป็นครั้งแรก หลังฝ่ายหญิงประกาศจบความสัมพันธ์ 15 ปี และยกเลิกงานแต่งงาน โดยปั่นได้ขอโทษและยอมรับว่าเกิดการทรยศกระติ๊บขึ้นมาจริง ๆ รู้สึกเสียดายกับสิ่งที่ทำลงไป แม้แต่ตัวเองก็ไม่สามารถยกโทษให้ตัวเองได้ แต่จะขอเป็นกำลังใจและคอยซัพพอร์ตอดีตแฟนสาวอยู่ข้างหลังต่อไป แม้อนาคตจะเป็นอย่างไรก็ตาม

“ถึง ติ๊บ… ช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาคือบทเรียนที่มีค่าและสำคัญที่สุดในชีวิตของเรา เพราะเราเลือกที่จะทรยศและทำลายความเชื่อใจและความไว้วางใจของคนที่อยู่เคียงข้างกันมานาน ติ๊บ ครอบครัว เพื่อน ๆ คนรอบข้าง ทำให้ตอนนี้เราได้แต่มานั่งบอกตัวเองว่าเสียดายใน..สิ่งที่ตัวเองทำไป..ทำไมกูถึงทำแบบนั้นได้วะ..ทำไปเพื่ออะไร..ไม่น่าเลยกู..กูมันเหี้-จริง ๆ ไม่มีคำขอโทษใด ๆ หรอกที่จะมีพลังมากพอให้ติ๊บยกโทษในเรื่องนี้ได้เพราะแม้แต่ตัวเราเองเราก็ไม่สามารถยกโทษให้ตัวเองได้เลยด้วยซ้ำ

ส่วนตัวอยากจะให้บันทึกนี้เป็นบทเรียนเตือนใจในเรื่องความสัมพันธ์ว่า ช่วงเวลาทั้งหมดในชีวิตคู่ที่ผ่านมาแม้จะมีความสุขบ้าง ทะเลาะบ้าง งอนกันบ้าง ดีใจกันบ้าง แต่มันคือช่วงเวลาที่ทำให้เรารู้ว่า..ไม่มีใครจะรักเราทั้งสองคนมากเท่าเราทั้งสองคนรักกันอีกแล้วแหละ (เว้นแต่พระเจ้า) สำหรับเราสิ่งที่เราพลาดไปแล้วเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้ เพียงแต่เราได้แต่หวังว่าในวันนี้..หรือวันพรุ่งนี้ เราจะทำตัวให้เป็นคนที่ดีกว่าเมื่อวานให้ได้ เราจะเป็นคนที่ยังคอยช่วยเหลือติ๊บอยู่ข้างหลัง เป็นคนที่จะสร้างความสำเร็จหรือความภูมิใจในเรื่องเล็ก ๆ ให้เธอได้ยิ้มได้

และเมื่อไหร่วันที่ติ๊บเหนื่อยเราอยากให้ติ๊บหันหน้ามา เราจะยังคงเป็นคนที่คอยยิ้มและคอยชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของติ๊บเสมอ แต่เราขออะไรอย่างได้มั้ย…เธอห้ามถามตัวเองนะว่าเธอไม่ดีตรงไหน เพราะเธอดีกับเราทุกอย่างจริง ๆ…”เธอเป็นเหมือนบ้านของเราจริง ๆ” สุดท้ายแล้วอนาคตจะเป็นยังไงเราก็ยังไม่รู้หรอกนะ เพียงแต่เรายังคงรอ..คอยอย่างมีความหวังใจว่าสักวันหนึ่งเธอจะให้อภัยเรา… ขอโทษจากหัวใจเลยนะ ปั่น”

โพสต์แรก! ปั่น พจศกร สารภาพผิด 'ทรยศ' กระติ๊บ ทำรัก 15 ปีพังทลาย ตัดพ้อ กูมันเหี้Xจริงๆ-1
ภาพจาก : FB มาเด้อกินข้าว
โพสต์แรก! ปั่น พจศกร สารภาพผิด 'ทรยศ' กระติ๊บ ทำรัก 15 ปีพังทลาย ตัดพ้อ กูมันเหี้Xจริงๆ-2
ภาพจาก : FB มาเด้อกินข้าว

ย้อนเส้นทางรัก กระติ๊บ ชวัลกร-ปั่น พจศกร จากจูบวัดใจ เพื่อลืมแฟนเก่า สู่วันวิวาห์ล่มและความจริงทำใจสลาย-1

กระติ๊บ ชวัลกร ถูกแฟนหนุ่มขอแต่งงาน-1

อ้างอิงจาก : FB Pun Potsakorn Srisophon

