ดวงดาว จารุจินดา โต้ข่าวแม่ผัวไม่ปลื้มสะใภ้ ยันไม่เกี่ยว ตั้ม วิชญะ แยกทางภรรยา

ดวงดาว จารุจินดา โต้ข่าวแม่ผัวไม่ปลื้มลูกสะใภ้ ยันไม่เกี่ยว ตั้ม วิชญะ แยกทางภรรยา ลั่น ลูกโตแล้วจะไม่ก้าวก่าย ขอเป็นฝ่ายซัพพอร์ต
หลายคนยังคงช็อกกับการออกมาประกาศปิดฉากชีวิตคู่ระหว่าง ตั้ม วิชญะ กับ หญิงออน ดวงพร โดยเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 69 ที่ผ่านมา ฝ่ายหญิงได้ออกมาแจ้งข่าวอัปเดตสถานะผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่า เธอและอดีตสามีได้ตัดสินใจแยกทางกันมาสักพักแล้ว หลังจากแต่งงานกันเมื่อปี 2565 และใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาตลอด 4 ปี ก่อนจบความสัมพันธ์
ทว่าหลังจากมีข่าวเลิกกันของ ตั้ม วิชญะ และ หญิงออน ก็มีกระแสข่าวสะพัดออกมาว่าสาเหตุที่ทั้งสองต้องแยกทางกันนั้นเป็นเพราะแม่สามี “ดวงดาว จารุจินดา” ไม่ปลื้มลูกสะใภ้ แต่ต่อมาข่าวลือก็ซาลงตามกาลเวลา
ช็อกวงการอีกคู่ ฝ่ายหญิงประกาศสถานะล่าสุด ปิดฉากลูกสะใภ้จารุจินดา
ล่าสุดมีโอกาสได้เจอกับนักแสดงรุ่นใหญ่ ดวงดาว จารุจินดา ที่เดินทางมาร่วมพิธีบวงสรวงซีรีส์ “อันเนื่องมาจาก” ที่ เทวาลัยพระพิฆเนศ ช่อง 7HD นักข่าวจึงใช้โอกาสนี้สัมภาษณ์ถึงดรามาที่เกิดขึ้น หลังลูกชายคนโตแยกทางกับอดีตลูกสะใภ้ไปอย่างน่าใจหาย
อาดวงดาว เผยว่า “เรื่องลูกเนี่ยเขาโตมากแล้ว พี่ตั้ม 48 จะ 50 แล้ว น้องเติ้ลก็ 45 แล้ว ลูกเป็นผู้ชาย เราเป็นแม่ เราต้องให้สเปซของลูก เราจะไม่ก้าวก่าย ไม่ยุ่งกัน แม่จะอยู่ตรงนี้เสมอ ถ้าลูกพร้อมจะเล่าหรือต้องการความช่วยเหลือ แม่อ้าแขนรอตลอด พร้อมโอบกอดและเป็นกำลังใจให้ แต่เรื่องอื่นไม่ก้าวล่วง ถ้าเขาอยากเล่าเขาจะเล่าเอง ถ้าไม่เล่าแปลว่าเขาไม่อยากให้แม่ไม่สบายใจ
ทุกคนล้วนมีชีวิตของตัวเอง มีล้มมีลุกมีผิดพลาด ตัวเราเองก็เคยล้มมาก่อน เคยเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมาก่อน จนมาเจอผู้ชายดี ๆ อย่างคุณพลากร เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลก เป็นเรื่องธรรมดามาก ใครที่ไม่แฮปปี้ก็แค่หาสิ่งที่แฮปปี้แล้วเดินหน้าต่อไป ตอนนี้อากับพี่ตั้มก็ไลฟ์คู่กันตลอดใน TikTok ไปให้กำลังใจเราสองคนแม่ลูกได้ค่ะ
เขาไม่เคยมาปรึกษา เพราะโตแล้ว อย่างที่บอกว่าจะ 50 อยู่แล้ว ถามว่าตกใจไหมตอนที่เห็นอดีตลูกสะใภ้โพสต์แจ้งข่าวเรื่องนี้ คือเราเคารพการตัดสินใจทุกอย่าง แต่เอาจริง ๆ เราไลฟ์ขายแต่ของ รู้ทีหลังคนอื่นเลย
ถ้าถามว่าตั้มเขาเครียด หรือแสดงความเครียดอะไรออกมาให้เห็นไหมก็ตอบได้เลยว่าไม่มี เขาก็ใช้ชีวิตของเขาไป เขาอาจจะรู้มั้งเพราะแม่ก็เคยผ่านมาก่อน แล้วเขาก็เคยอยู่ในสภาวะที่พ่อแม่เลิกกัน แต่ของเขาคือไม่มีลูก ถามในส่วนของเราก็คือถ้าอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุข ทุกคนก็ต้องแยกย้ายไปหาความสุข เราไม่รู้จุดจริงๆ ของเขาสองคนหรอกว่าคืออะไร แต่เราเคารพการตัดสินใจของทั้งคู่ เพราะตอนที่เขาเป็นลูกสะใภ้ เขาก็ดีและน่ารักกับเรา”
เมื่อนักข่าวถามว่า หลังจากมีข่าวตั้มเลิกภรรยาก็มีบางคนเข้าไปคอมเมนต์ว่า แม่สามีไม่ปลื้มลูกสะใภ้เลยเป็นสาเหตุให้ทั้งคู่เลิกกัน
ดวงดาว จารุจินดา ตอบคำถามเรื่องนี้ว่า “ดวงดาวไม่ได้เป็นแบบนั้น เราเคยผ่านการเลิกราผ่านชีวิตตรงนั้นมาแล้ว แล้วเราจะไปพูดเรื่องคนอื่นทำไม เอาชีวิตเราให้รอด ไม่ว่าจะเป็นใครเราก็เคารพการตัดสินใจของทุกคน เวลาที่มีเรื่องละเอียดอ่อนในครอบครัวอาจะไม่ยุ่งเลย
เพราะไม่มีใครรู้ลึกจริงๆ ว่าแต่ละบ้านมีปัญหาอะไร บางเรื่องเราก็เก็บไว้และเยียวยาหัวใจตัวเอง อาก็เยียวยาตัวเองด้วยครอบครัว อามีแม่ซึ่งเป็นเสาหลัก เราสัญญากับคุณพ่อไว้ว่าจะดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุด แล้วพี่ตั้มเป็นหลานคนแรกของคุณยาย คิดว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดคือถ้าคุณยายรู้ คุณยายจะรู้สึกยังไง พอข่าวออกตู้ม! คุณยายโทรหาพี่ตั้มทันทีตอนที่เขากำลังไลฟ์กับเราอยู่ เราก็เลิ่กลั่กเลยเพราะแม่รู้จากข่าวทีวี
แต่พี่ตั้มก็กลับมาหาคุณยาย มากินข้าวด้วยกัน สิ่งหนึ่งที่อยากพูดแล้วน้ำตาจะไหลก็คือ เมื่อก่อนพี่ชายเราจะอยู่กับแม่ตลอด พอพี่ชายจากไปแม่ก็ต้องอยู่คนเดียว กินข้าวคนเดียว พอหลานชายคนแรกที่คุณยายเลี้ยงมากับมือกลับมาหา กลับมากินข้าวด้วยกัน มันเป็นสิ่งที่คุณยายมีความสุขมาก ได้ลุกมาทำกับข้าวให้หลานกิน อาเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วล้วนดีเสมอ
ตอนนี้พี่ตั้มก็ได้มาทำหน้าที่อยู่ข้างๆ คุณยาย ได้มากอด มาหอม จากที่เมื่อก่อนไม่ค่อยได้ทำเลย ยิ่งช่วงที่เขามีปัญหาเขาอาจจะไม่ได้ติดต่อเรา เราก็ไม่ไปกวน เราอยู่ตรงนี้ ถ้าลูกต้องการถึงจะเข้ามาหา เราต้องเคารพเขาเพราะเขาโตแล้ว”
