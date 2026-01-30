กระติ๊บ พูดครั้งแรก หลังวิวาห์ล่ม วอนหยุดต่อว่า-พาดพิงฝ่ายใด ขอโฟกัสงานอนาคต

กระติ๊บ ชวัลกร เปิดใจหลังวิวาห์ล่ม 15 ปี วอนหยุดต่อว่า-พาดพิงฝ่ายใด ขอใช้ความเมตตาประคองใจ ขอบคุณทุกกำลังใจ พร้อมมูฟออนลุยงานเต็มที่ เดินหน้าสู่อนาคตใหม่
หลังจากที่ กระติ๊บ ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล แจ้งข่าวเศร้าจากวันที่ควรจะอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของความรักและเสียงคำยินดีในชุดเจ้าสาวกลับกลายเป็นวันที่ต้องรวบรวมความเข้มแข็งที่สุดในชีวิต ยุติความสัมพันธ์ 15 ปี กับ ปั่น พจศกร แฟนหนุ่มนอกวงการในวันที่ฤกษ์เดิมคือวันแต่งงานของทั้งคู่
เธอออกมาโพสต์ข้อความร่ายยาวระบายความในใจ เดิมงานแต่งงานถูกตกลงกันว่าจะเลื่อนออกไปก่อนด้วยเหตุผลเรื่องภาระงานและการเรียน แต่ในคืนก่อนถึงกำหนดวันวิวาห์กระติ๊บได้รับรู้ความจริงบางอย่างจากผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำให้สถานะเปลี่ยนไปตลอดกาล แต่เจ้าตัวเลือกจะขอบคุณผู้หญิงคนดังกล่าวที่เลือกเดินเข้ามาเล่าความจริงทั้งหมด พร้อมเปิดใจว่าไม่มีโกรธแค้นใด ๆ ต่อผู้หญิงคนนั้นเลย
หลังจากข่าวการเลิกราแพร่สะพัดออกไป ท่ามกลางกำลังใจจากเพื่อนพ้องในวงการและแฟนคลับ ล่าสุด กระติ๊บ ได้ออกมาเคลื่อนไหวเปิดใจผ่านเฟซบุ๊ก กระติ๊บ ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล เป็นครั้งแรก เพื่อขอบคุณทุกกำลังใจและพลังงานดี ๆ ที่ส่งมาให้ แต่ขอร้องแฟน ๆ ด้วยความสุภาพว่าอย่าพาดพิงหรือต่อว่าฝ่ายใด จากนี้ขอโฟกัสกับงานและอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น
“ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ติ๊บนะคะ ติ๊บได้รับพลังงานดี ๆ จากทุกคนจริง ๆ และรู้สึกซาบซึ้งใจมากค่ะ ขอความกรุณาไม่ไปต่อว่าหรือพาดพิงถึงฝ่ายใดเพิ่มเติมนะคะ ติ๊บอยากให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของความเข้าใจ ความเมตตาและเรื่องราวดี ๆ ที่ช่วยกันประคองใจให้เดินต่อไปได้อย่างสงบ
จากนี้ติ๊บขอโฟกัสกับอนาคตกับงานที่ตั้งใจทำ และสิ่งดี ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ค่ะ ขอบคุณที่อยู่ข้างกัน และขอเดินไปข้างหน้าด้วยกันนะคะ”
