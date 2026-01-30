ข่าวดาราบันเทิง

กระติ๊บ พูดครั้งแรก หลังวิวาห์ล่ม วอนหยุดต่อว่า-พาดพิงฝ่ายใด ขอโฟกัสงานอนาคต

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ม.ค. 2569 09:58 น.| อัปเดต: 30 ม.ค. 2569 10:00 น.
80
กระติ๊บ เปิดใจครั้งแรกหลังงานแต่งล่ม

กระติ๊บ ชวัลกร เปิดใจหลังวิวาห์ล่ม 15 ปี วอนหยุดต่อว่า-พาดพิงฝ่ายใด ขอใช้ความเมตตาประคองใจ ขอบคุณทุกกำลังใจ พร้อมมูฟออนลุยงานเต็มที่ เดินหน้าสู่อนาคตใหม่

หลังจากที่ กระติ๊บ ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล แจ้งข่าวเศร้าจากวันที่ควรจะอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของความรักและเสียงคำยินดีในชุดเจ้าสาวกลับกลายเป็นวันที่ต้องรวบรวมความเข้มแข็งที่สุดในชีวิต ยุติความสัมพันธ์ 15 ปี กับ ปั่น พจศกร แฟนหนุ่มนอกวงการในวันที่ฤกษ์เดิมคือวันแต่งงานของทั้งคู่

เธอออกมาโพสต์ข้อความร่ายยาวระบายความในใจ เดิมงานแต่งงานถูกตกลงกันว่าจะเลื่อนออกไปก่อนด้วยเหตุผลเรื่องภาระงานและการเรียน แต่ในคืนก่อนถึงกำหนดวันวิวาห์กระติ๊บได้รับรู้ความจริงบางอย่างจากผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำให้สถานะเปลี่ยนไปตลอดกาล แต่เจ้าตัวเลือกจะขอบคุณผู้หญิงคนดังกล่าวที่เลือกเดินเข้ามาเล่าความจริงทั้งหมด พร้อมเปิดใจว่าไม่มีโกรธแค้นใด ๆ ต่อผู้หญิงคนนั้นเลย

หลังจากข่าวการเลิกราแพร่สะพัดออกไป ท่ามกลางกำลังใจจากเพื่อนพ้องในวงการและแฟนคลับ ล่าสุด กระติ๊บ ได้ออกมาเคลื่อนไหวเปิดใจผ่านเฟซบุ๊ก กระติ๊บ ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล เป็นครั้งแรก เพื่อขอบคุณทุกกำลังใจและพลังงานดี ๆ ที่ส่งมาให้ แต่ขอร้องแฟน ๆ ด้วยความสุภาพว่าอย่าพาดพิงหรือต่อว่าฝ่ายใด จากนี้ขอโฟกัสกับงานและอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น

“ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ติ๊บนะคะ ติ๊บได้รับพลังงานดี ๆ จากทุกคนจริง ๆ และรู้สึกซาบซึ้งใจมากค่ะ ขอความกรุณาไม่ไปต่อว่าหรือพาดพิงถึงฝ่ายใดเพิ่มเติมนะคะ ติ๊บอยากให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของความเข้าใจ ความเมตตาและเรื่องราวดี ๆ ที่ช่วยกันประคองใจให้เดินต่อไปได้อย่างสงบ

จากนี้ติ๊บขอโฟกัสกับอนาคตกับงานที่ตั้งใจทำ และสิ่งดี ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ค่ะ ขอบคุณที่อยู่ข้างกัน และขอเดินไปข้างหน้าด้วยกันนะคะ”

กระติ๊บ ชวัลกร เปิดใจครั้งแรก หลังวิวาห์ล่ม
ภาพจาก Facebook : กระติ๊บ ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล
กระติ๊บ ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล
ภาพจาก Facebook : กระติ๊บ ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล
กระติ๊บ ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล
ภาพจาก Facebook : กระติ๊บ ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“ไอซ์” ฝากถึงผู้ประกันตน สาเหตุที่เบิกเงินไม่ได้ เกิดจากทุจริต กำลังจะซ้ำรอยเดิม

18 วินาที ที่แล้ว
ภาพล่าสุด นิ้ง กุลสตรี อดีตนางเอกดังยุค 90 ข่าวดารา

ชีวิตปัจจุบัน นิ้ง กุลสตรี อดีตนางเอกดัง โชว์ฝีมือตำส้มตำให้สามี รอยยิ้มสดใสอีกครั้ง

1 นาที ที่แล้ว
The 2026 Agricultural Fair: A grand exhibition of food and goods, held for 9 days and 9 nights. Includes directions and parking information. ไลฟ์สไตล์

งานเกษตรแฟร์ 2569 มหกรรมของกินของใช้ จัดใหญ่ตลอด 9 วัน 9 คืน พร้อมวิธีเดินทาง-ที่จอดรถ

4 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คุก 7 ปี หญิงเกาหลีตัดอวัยวะเพศสามี กดลงส้วม แค้นจับได้ว่าผัวนอกใจ

17 นาที ที่แล้ว
สวนดุสิตโพล เผย &quot;ปชน.&quot; ยืนหนึ่ง ทั้งสส.เขต-ปาร์ตี้ลิสต์ ดัน &quot;ณัฐพงษ์&quot; นั่งนายกฯ ข่าวการเมือง

สวนดุสิตโพล เผย “ปชน.” ยืนหนึ่ง ทั้งสส.เขต-ปาร์ตี้ลิสต์ ดัน “ณัฐพงษ์” นั่งนายกฯ

25 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พล.อ.รังษี” เผยโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง ซื้อเสียงระบาดทั่วประเทศ หัวละ 5 พันบาท

44 นาที ที่แล้ว
ข่าว

โรงงานพลุระเบิดสุพรรณ พบผู้เสียชีวิต 1 ศพ บาดเจ็บ 3 ราย เร่งหาสาเหตุ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไม่ทัน ไปเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 แทนได้ไหม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นอร์ทกรุงเทพโพล เผย คนไทยอยากเห็น &quot;ประชาชน-เพื่อไทย&quot; จับมือตั้งรัฐบาล ข่าวการเมือง

นอร์ทกรุงเทพโพล เผย คนไทยอยากเห็น “ประชาชน-เพื่อไทย” จับมือตั้งรัฐบาล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระติ๊บ เปิดใจครั้งแรกหลังงานแต่งล่ม บันเทิง

กระติ๊บ พูดครั้งแรก หลังวิวาห์ล่ม วอนหยุดต่อว่า-พาดพิงฝ่ายใด ขอโฟกัสงานอนาคต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ขวัญรัตน์” ผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน แจงหลังถูก “ชูวิทย์” แฉเรื่องอายุ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ฝรั่งเศส แก้ร่างกฎหมาย ไม่บังคับให้คู่สามีภรรยาต้องมีเพศสัมพันธ์ตามหน้าที่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อผศ. แจงปม รับงานตัดสูท-ปฏิทิน ประกันสังคม วิธีเฉพาะเจาะจง ยันโปร่งใส ทำตามระเบียบ ข่าว

อผศ. แจงปม รับงานตัดสูท-ปฏิทิน ประกันสังคม วิธีเฉพาะเจาะจง ยันโปร่งใส ทำตามระเบียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กะลา ควง จ๊ะโอ๋ งามพริ้ง หอบเงินสดกว้านซื้อทองคำแท่ง 100 บาท ในวันที่ราคาทองพุ่งสูงถึงบาทละ 81000 บาท บันเทิง

หนุ่ม กะลา ควง จ๊ะโอ๋ งามพริ้ง หอบเงินสดกว้านซื้อทองคำแท่ง 100 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 30 ม.ค. 69 ปรับลดลง 2,550 บาท จากราคาปิดเมื่อวาน เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 30 ม.ค. 69 ร่วงยับ 2,550 บาท หลุด 8 หมื่น เซ่นพิษตลาดโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ชี้บริหารบกพร่องต้นเหตุเผาหมื่นไร่ ลั่นถ้าได้กลับเป็นนายกไม่เกิดซ้ำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอม็อด ตอบแล้ว ทำไมไม่ผ่าคลอดก่อน 37 สัปดาห์ ข่าว

หมอม็อด แจงยิบ ทำไมไม่ผ่าคลอดก่อน 37 สัปดาห์ ชี้เด็กเสี่ยงสูง สมองโตไม่เต็มที่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงงานพลุระเบิด จ.สุพรรณบุรี มีรายงานผู้เสียชีวิต-บาดเจ็บหลายราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

นิด้าโพล เปิดผลสำรวจ เลือกตั้งโค้งสุดท้าย “เท้ง-พรรคประชาชน” นำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพอากาศ ปูนบำเหน็จ 7 ขั้น ทหารเสียชีวิต เหตุเครื่องบินตกขณะฝึกบิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กลุ่มคนร้ายบุกฉีดสเปรย์ กลางโตเกียว ฉกกระเป๋าเงิน มูลค่ารวม 420 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“มงคลกิตติ์” ลั่นไม่ได้เพ้อเจ้อ ตั้งเป้าส่งไทยไปดาวอังคาร ชี้ชาติอื่นก็ทำได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โมซูจิน นักร้องเกาหลี เสียชีวิตกะทันหันวัย 27 ปี ต้นสังกัดขอปิดสาเหตุ ข่าวต่างประเทศ

ช็อกวงการ โมซูจิน นักร้องเกาหลี เสียชีวิตกะทันหันวัย 27 ญาติไม่เผยสาเหตุ วอนอย่าเดา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชูวิทย์” กางหลักฐาน ผู้สมัคร สส. พรรคส้ม เคยเป็นรองนายกฯ แม้อายุไม่ถึง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 30 1 69 ดูดวง

4 ราศี ผลงานเข้าตาเจ้านาย มีเกณฑ์ปรับตำแหน่งหรือขึ้นเงินเดือน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ม.ค. 2569 09:58 น.| อัปเดต: 30 ม.ค. 2569 10:00 น.
80
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ไอซ์” ฝากถึงผู้ประกันตน สาเหตุที่เบิกเงินไม่ได้ เกิดจากทุจริต กำลังจะซ้ำรอยเดิม

เผยแพร่: 30 มกราคม 2569
The 2026 Agricultural Fair: A grand exhibition of food and goods, held for 9 days and 9 nights. Includes directions and parking information.

งานเกษตรแฟร์ 2569 มหกรรมของกินของใช้ จัดใหญ่ตลอด 9 วัน 9 คืน พร้อมวิธีเดินทาง-ที่จอดรถ

เผยแพร่: 30 มกราคม 2569

คุก 7 ปี หญิงเกาหลีตัดอวัยวะเพศสามี กดลงส้วม แค้นจับได้ว่าผัวนอกใจ

เผยแพร่: 30 มกราคม 2569
สวนดุสิตโพล เผย &quot;ปชน.&quot; ยืนหนึ่ง ทั้งสส.เขต-ปาร์ตี้ลิสต์ ดัน &quot;ณัฐพงษ์&quot; นั่งนายกฯ

สวนดุสิตโพล เผย “ปชน.” ยืนหนึ่ง ทั้งสส.เขต-ปาร์ตี้ลิสต์ ดัน “ณัฐพงษ์” นั่งนายกฯ

เผยแพร่: 30 มกราคม 2569
Back to top button