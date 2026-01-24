กระติ๊บ ชวัลกร วิวาห์ล่ม หลังรู้ความจริงจากปากผู้หญิงอีกคน โพสต์เศร้าปิดฉากรัก 15 ปี

ข่าวดาราบันเทิง

เผยแพร่: 24 ม.ค. 2569 11:16 น.| อัปเดต: 24 ม.ค. 2569 11:28 น.
กระติ๊บ ชวัลกร วิวาห์ล่ม โพสต์เศร้า จำใจปิดฉากรัก 15 ปี ปั่น พจศกร หลังรู้ความจริงจากปากผู้หญิงอีกคน ขอโทษเพื่อนที่ไม่ได้เห็นใส่ชุดเจ้าสาว

เกิดเรื่องช็อกวงการบันเทิงอีกแล้ว เมื่อ กระติ๊บ ชวัลกร นักแสดงชื่อดัง โพสต์ข้อความสุดเจ็บปวดใจ ที่จะต้องประกาศยกเลิกงานแต่งงาน จากเดิมที่เคยจะต้องแต่งในวันนี้ (24 ม.ค. 69) แต่ต้องเลื่อนออกไปเพราะติดงานและติดเรียน กระทั่งต้องล้มเลิกทุกอย่างที่ตั้งใจไว้ ทั้ง ๆ ความสัมพันธ์ 15 ปีกับ ปั่น พจศกร แฟนหนุ่มนอกวงการก็ดูเหมือนจะราบรื่นมาโดยตลอด

กระติ๊บ ชวัลกร โพสต์แจ้งข่าวเศร้าที่ต้องปิดฉากรัก 15 ปี หลังรู้ความจริงบางอย่างจากปากของผู้หญิงคนหนึ่งที่เล่าเรื่องราวความลับทั้งหมดที่ถูกเก็บไว้แบบหมดเปลือก ระบุว่า

“วันนี้ควรจะเป็นวันที่ติ๊บแต่งงาน แต่เราเลือกขอเลื่อนมันออกไปก่อน เพราะเรื่องงานและเรียนก่อนหน้านี้ แล้วโชคชะตาเหมือนเล่นตลก เมื่อคืนติ๊บได้ทราบความจริงบางอย่าง ขอบคุณผู้หญิงคนนั้นที่เลือกเล่าเรื่องทั้งหมดด้วยความตรงไปตรงมา ติ๊บไม่มีความโกรธหรือความรู้สึกไม่ดีใด ๆ ต่อคุณเลย ขอให้คุณสบายใจนะคะ

สำหรับปั่น ความสัมพันธ์ที่เรารู้จักและเดินมาด้วยกันเกือบ 15 ปี เป็นช่วงเวลาที่มีความหมายเสมอสำหรับติ๊บ ทุกความสัมพันธ์ย่อมมีจุดสิ้นสุดของมัน แม้เราอาจไม่ได้เป็นคนที่จับมือกันไปจนแก่ แต่ติ๊บให้คุณค่ากับทุกช่วงเวลาที่เคยมีร่วมกันอย่างจริงใจ

ในเวลานี้ ติ๊บยังไม่พร้อมจะพูดคุย หรือเคลียร์เรื่องใด ๆ เพิ่มเติม ขออนุญาตดูแลหัวใจของตัวเองก่อน ขอความกรุณาไม่ติดต่อ ไม่ส่งสาร และไม่มาที่บ้านหรือที่พักของติ๊บในช่วงนี้ ในอนาคตหากวันหนึ่งติ๊บพร้อม เรายังสามารถเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้เสมอ ติ๊บไม่ได้โทษ ไม่โกรธ และไม่อยากทะเลาะ เกลียดใครทั้งนั้น แค่เลือกเมตตาทุกคน รวมถึงตัวเอง

สำหรับเพื่อน ๆ ที่สนิทและเป็นห่วง ติ๊บโอเค แต่อย่าเพิ่งโทรมานะ ขอต่อจิ๊กซอว์ใจตัวเอง เก็บขึ้นมาทีละนิดก่อน ขอโทษที่คงไม่ได้มาดูเราใส่ชุดเจ้าสาวแล้วนะ”

กระติ๊บ ชวัลกร ถูกแฟนหนุ่มขอแต่งงาน-1
ภาพจาก : IG kratip

 

อ้างอิงจาก : IG kratip

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

