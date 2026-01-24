กระติ๊บ ชวัลกร วิวาห์ล่ม หลังรู้ความจริงจากปากผู้หญิงอีกคน โพสต์เศร้าปิดฉากรัก 15 ปี

กระติ๊บ ชวัลกร วิวาห์ล่ม โพสต์เศร้า จำใจปิดฉากรัก 15 ปี ปั่น พจศกร หลังรู้ความจริงจากปากผู้หญิงอีกคน ขอโทษเพื่อนที่ไม่ได้เห็นใส่ชุดเจ้าสาว
เกิดเรื่องช็อกวงการบันเทิงอีกแล้ว เมื่อ กระติ๊บ ชวัลกร นักแสดงชื่อดัง โพสต์ข้อความสุดเจ็บปวดใจ ที่จะต้องประกาศยกเลิกงานแต่งงาน จากเดิมที่เคยจะต้องแต่งในวันนี้ (24 ม.ค. 69) แต่ต้องเลื่อนออกไปเพราะติดงานและติดเรียน กระทั่งต้องล้มเลิกทุกอย่างที่ตั้งใจไว้ ทั้ง ๆ ความสัมพันธ์ 15 ปีกับ ปั่น พจศกร แฟนหนุ่มนอกวงการก็ดูเหมือนจะราบรื่นมาโดยตลอด
กระติ๊บ ชวัลกร โพสต์แจ้งข่าวเศร้าที่ต้องปิดฉากรัก 15 ปี หลังรู้ความจริงบางอย่างจากปากของผู้หญิงคนหนึ่งที่เล่าเรื่องราวความลับทั้งหมดที่ถูกเก็บไว้แบบหมดเปลือก ระบุว่า
“วันนี้ควรจะเป็นวันที่ติ๊บแต่งงาน แต่เราเลือกขอเลื่อนมันออกไปก่อน เพราะเรื่องงานและเรียนก่อนหน้านี้ แล้วโชคชะตาเหมือนเล่นตลก เมื่อคืนติ๊บได้ทราบความจริงบางอย่าง ขอบคุณผู้หญิงคนนั้นที่เลือกเล่าเรื่องทั้งหมดด้วยความตรงไปตรงมา ติ๊บไม่มีความโกรธหรือความรู้สึกไม่ดีใด ๆ ต่อคุณเลย ขอให้คุณสบายใจนะคะ
สำหรับปั่น ความสัมพันธ์ที่เรารู้จักและเดินมาด้วยกันเกือบ 15 ปี เป็นช่วงเวลาที่มีความหมายเสมอสำหรับติ๊บ ทุกความสัมพันธ์ย่อมมีจุดสิ้นสุดของมัน แม้เราอาจไม่ได้เป็นคนที่จับมือกันไปจนแก่ แต่ติ๊บให้คุณค่ากับทุกช่วงเวลาที่เคยมีร่วมกันอย่างจริงใจ
ในเวลานี้ ติ๊บยังไม่พร้อมจะพูดคุย หรือเคลียร์เรื่องใด ๆ เพิ่มเติม ขออนุญาตดูแลหัวใจของตัวเองก่อน ขอความกรุณาไม่ติดต่อ ไม่ส่งสาร และไม่มาที่บ้านหรือที่พักของติ๊บในช่วงนี้ ในอนาคตหากวันหนึ่งติ๊บพร้อม เรายังสามารถเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้เสมอ ติ๊บไม่ได้โทษ ไม่โกรธ และไม่อยากทะเลาะ เกลียดใครทั้งนั้น แค่เลือกเมตตาทุกคน รวมถึงตัวเอง
สำหรับเพื่อน ๆ ที่สนิทและเป็นห่วง ติ๊บโอเค แต่อย่าเพิ่งโทรมานะ ขอต่อจิ๊กซอว์ใจตัวเอง เก็บขึ้นมาทีละนิดก่อน ขอโทษที่คงไม่ได้มาดูเราใส่ชุดเจ้าสาวแล้วนะ”
