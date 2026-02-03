ข่าวอาชญากรรม

บึ้มสนั่นคาบ้าน! โจรใต้ประกอบระเบิดพลาด ดับ 1 ศพ เจ็บอีก 4 หามกันหนีเข้าป่า

เผยแพร่: 03 ก.พ. 2569 11:49 น.
แฟ้มภาพ

แรงระเบิดพังบ้านยับ ชายปริศนาสังเวยชีวิตขณะทำระเบิดแสวงเครื่อง เจ้าหน้าที่ระดมกำลังไล่ล่ากลุ่มที่เหลือหลังพบรอยเลือดหนีซุกป่าสวนยาง

เมื่อเวลาประมาณ 20.00 น. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 เกิดเหตุระเบิดรุนแรงภายในบ้านพักหลังหนึ่ง พื้นที่หมู่ 3 บ้านปาโจ ต.ยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา 1 ราย ท่ามกลางความแตกตื่นของชาวบ้านในพื้นที่

ในที่เกิดเหตุพบร่างของนายอัสรี มะซง สมาชิกกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากแรงระเบิด เจ้าหน้าที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเพื่อยื้อชีวิต แต่เนื่องจากบาดแผลฉกรรจ์ทำให้เขาเสียชีวิตในเวลาต่อมา

ตรวจสอบเบื้องต้นและแหล่งข่าวในพื้นที่จึงทราบต่อมาว่า เหตุการณ์นี้ไม่ใช่การลอบโจมตีจากฝ่ายตรงข้าม แต่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากกลุ่มสมาชิกผู้ก่อความไม่สงบ “ประกอบระเบิดเองแล้วระเบิดใส่ตัวเอง” ขณะกำลังจัดทำระเบิดแสวงเครื่องเพื่อเตรียมนำไปใช้ก่อเหตุในพื้นที่

เจ้าหน้าที่ยังได้รับรายงานเพิ่มเติมว่า มีผู้ร่วมขบวนการที่ได้รับบาดเจ็บอีกประมาณ 3-4 ราย ซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุขณะเกิดระเบิด โดยทั้งหมดได้อาศัยความมืดและความชำนาญพื้นที่หลบหนีเข้าไปในป่าสวนยางใกล้เคียง ขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้สนธิกำลังเข้าปิดล้อมพื้นที่และตรวจเช็กตามสถานพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียง

คาดว่า ผู้ที่หลบหนีอาจต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งประสานหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดเพื่อหาหลักฐานเชื่อมโยงไปยังกลุ่มขบวนการต่อไป

ภาพ @Facebook

ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยืนยันว่า จะดำเนินการสืบสวนสอบสวนอย่างรอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรม พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน หากพบเห็นบุคคล วัตถุ หรือพฤติการณ์ต้องสงสัย สามารถแจ้งข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ หรือสายด่วน กอ.รมน.ภาค 4 สน. 1341 หรือหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ใกล้บ้านท่าน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อร่วมกันดูแลความปลอดภัยของชุมชน

พร้อมขอแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ให้การสนับสนุนหรือให้ที่พักพิงแก่ผู้กระทำผิด จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 189 ซึ่งมีโทษทั้งจำและปรับ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการสืบสวนสอบสวนด้วยความรอบคอบและโปร่งใส เพื่อติดตามตัวผู้กระทำความผิด และคืนความสงบสุขให้แก่พี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุด.

พันเอก เอกวริทธิ์ ชอบชูผล หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า / รองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงถึงความคืบหน้าเหตุระเบิด พื้นที่อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569
บึ้มสนั่นยะลา! สมาชิกกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบพลาดทำระเบิดแสวงเครื่องบึ้มใส่ตัวเองดับ 1 ราย บาดเจ็บอีก 3-4 รายหามกันหนีเข้าป่าสวนยาง
ภาพ @กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า
ประกอบระเบิดแสวงเครื่องพลาดระเบิดในบ้านพัก ที่ยะลา
ภาพ @Facebook
สมาชิกกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ประกอบระเบิดพลาด
ภาพ @Facebook
เหตุความไม่สงบ 3 ชายแดนใต้ 3 กุมภาพันธ์ 2569
ภาพ @Facebook

ที่มา : ผู้จัดการ , กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

