เพลง ชนม์ทิดา ให้กำลังใจ กระติ๊บ วิวาห์ล่ม-ปิดฉากรัก 15 ปี ประโยคนี้อ่านแล้วจุก

เพลง ชนม์ทิดา โผล่เมนต์ส่งกำลังใจ กระติ๊บ ชวัลกร ปิดฉากรักมาราธอน 15 ปี เผยความรู้สึกกินใจ ‘เข้าใจความรู้สึกมาก’ เพื่อนดาราส่งพลังแน่น
หลังจากที่ กระติ๊บ ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล ออกมาโพสต์ข้อความร่ายยาวในวันที่ควรจะเป็นวันวิวาห์แต่กลับกลายเป็นวันที่ต้องประกาศปิดฉากความรักมาราธอน 15 ปี กับ ปั่น พจศกร แฟนหนุ่มนอกวงการ ท่ามกลางกำลังใจจากเพื่อนพ้อง โดยเฉพาะ เพลง ชนม์ทิดา ที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยข้อความสุดลึกซึ้ง
จากวันที่ควรเต็มไปด้วยรอยยิ้มและคำยินดี กลับกลายเป็นวันที่ต้องเข้มแข็งที่สุด เมื่อกระติ๊บได้ร่ายยาวระบายความในใจ ถึงจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้งานแต่งงานต้องพังทลายลง พร้อมเล่าถึงเหตุการณ์พลิกผันที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัว ระบุว่า วันที่ 24 ม.ค. 69 ควรจะเป็นวันที่เธอได้เข้าพิธีแต่งงาน แต่เดิมทีได้ตกลงขอเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากติดภารกิจเรื่องงานและการเรียน แต่เหมือนโชคชะตาเล่นตลก เมื่อคืนก่อนหน้านี้ตนได้รับรู้ความจริงบางอย่าง
กระติ๊บแสดงสปิริตด้วยการขอบคุณผู้หญิงคนดังกล่าวที่เลือกจะเล่าความจริงทั้งหมดอย่างตรงไปตรงมา โดยยืนยันว่าไม่มีความโกรธแค้นใด ๆ ต่อผู้หญิงคนนั้น
แม้ความสัมพันธ์จะจบลงแบบไม่สวยงามนัก แต่กระติ๊บยังคงให้เกียรติช่วงเวลาที่ผ่านมา ยอมรับว่าทุกความสัมพันธ์ย่อมมีวันสิ้นสุด แม้จะไม่ได้จับมือกันไปจนแก่เฒ่า แต่ช่วงเวลา 15 ปีที่ผ่านมามีความหมายเสมอ ในอนาคตหากเธอพร้อมแล้วยังพร้อมที่จะกลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ เพราะเธอเลือกที่จะเมตตาทุกคน รวมถึงตัวเอง
หลังจากเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงทราบเรื่องที่เกิดขึ้น ต่างเข้ามาส่งกำลังใจกันอย่างล้นหลาม อาทิ กระแต นิภาพร เข้ามาคอมเมนต์ว่า “ส่งทุกพลังงานดี ๆ และกอดจากความห่วงใยจากตรงนี้ส่งให้พี่ติ๊บนะคะ” ขณะที่ หญิง รฐา ส่งกำลังใจว่า “กอดนะน้อง” รวมทั้ง เป้ย ปานวาด ที่เข้ามาแสดงความเห็นว่า “ติ๊บขาาา กอดนะคะ”
แต่หนึ่งในคอมเมนต์ที่สะดุดตาและกินใจใครหลายคน มาจาก เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม ลูกสาวของ ตู่ นันทิดา เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจในฐานะผู้หญิงที่เข้าใจหัวอกเดียวกันอย่างลึกซึ้งว่า “ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังให้นะคะ เข้าใจความรู้สึกมากๆค่ะ ขอส่งพลังใจให้จากตรงนะคะ”
