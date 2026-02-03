“อนุทิน” เมิน “อภิสิทธิ์” ปั่นเลือกน้ำเงินได้แบบเดิม ย้ำ ภท.ไม่ชี้นำให้เกลียดพรรคอื่น
หัวหน้าพรรคสีน้ำเงินย้ำชัด ไม่เน้นวิจารณ์พรรคอื่นให้คนเกลียดกัน เชื่อมั่นผู้สมัครใกล้ชิดพื้นที่ ขยี้มุกปม 200 ที่นั่ง บอกเห็นแต่เก้าอี้สุพรรณฯ 2 หมื่นตัว
เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ตลาดหน้าโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เปิดใจถึงกระแสการเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หลังจากถูกนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์วิพากษ์วิจารณ์ว่า “การเลือกพรรคสีน้ำเงิน” อาจจะได้ผลลัพธ์ไม่ต่างจากเดิม
นายอนุทินระบุว่า ความคิดเห็นทางการเมืองเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่แตกต่างกันได้ แต่แนวทางของพรรคภูมิใจไทยคือการนำเสนอนโยบายและความเข้มแข็งของตัวเองให้มากที่สุด โดยยึดหลักการสำคัญคือ ไม่พูดถึงพรรคอื่นในทางลบ ไม่วิพากษ์วิจารณ์ ดูถูกดูแคลน หรือด้อยค่านโยบายที่พรรคอื่นนำเสนอ รวมถึงไม่สร้างความเกลียดชัง ไม่ชี้นำให้ประชาชนรู้สึกไม่ดีกับเพื่อนร่วมอาชีพนักการเมืองพรรคอื่น
หัวเรือใหญ่ภูมิใจไทยกล่าวอีกว่า นโยบายต้องทำได้จริง ทุกนโยบายผ่านการคัดกรองจากกรรมการบริหารพรรคเพื่อให้มั่นใจว่าเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด เมื่อถูกถามถึงความมั่นใจในพื้นที่เมืองหลวง นายอนุทินยืนยันว่า “มั่นใจ” เนื่องจากผู้สมัครของพรรคทุกคนมีประวัติการทำงานชัดเจน และมีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอด ไม่ใช่คนที่ถูกหยิบยืมมาจากที่อื่นแต่เป็นคนที่คลุกคลีกับพื้นที่นั้นจริงๆ
ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวการประเมินเก้าอี้สส.ว่า จะได้ถึง 200 ที่นั่ง นายอนุทินตอบกลับอย่างอารมณ์ดีและติดตลกว่า “เมื่อวานเหรอ เก้าอี้เหรอ 20,000 กว่า ที่สุพรรณบุรี” ซึ่งเป็นการพูดถึงจำนวนที่นั่งในสนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ที่เจ้าตัวไปร่วมงานมาเมื่อวันก่อน แทนที่จะตอบตัวเลขทางการเมืองแบบซีเรียส.
อ่านข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สำรวจประเด็นร้อนหน้าเลือกตั้ง
