ข่าว
ธนาคารกสิกรไทย แจ้งปิดระบบชั่วคราว เช็ก-วันเวลา ทำธุรกรรมไม่ได้
ธนาคารกสิกรไทย แจ้งปิดบริการชั่วคราว ฝาก ถอน โอนไม่ได้ แนะลูกค้าวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้าเพื่อความสะดวก
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 มีรายงานว่า ธนาคารกสิกรไทย มีประกาศแจ้งเตือนลูกค้าเกี่ยวกับการแจ้งปิดบริการชั่วคราว เพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยแจ้งผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก KBank Live ระบุว่า
ธนาคารแจ้งปิดบริการชั่วคราว เพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตั้งแต่เวลา 01:00 – 06:00 น. ของวันที่ 8 ก.พ. 69 ส่งผลให้ไม่สามารถใช้ช่องทาง และบริการดังนี้
- ไม่สามารถฝาก ถอน โอน เติมเงิน และชำระบิลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของธนาคารกสิกรไทยในทุกช่องทาง
- ไม่สามารถรับโอนเงินจากทุกธนาคารในทุกช่องทาง
- ไม่สามารถสแกน QR เพื่อชำระค่าสินค้า หรือบริการในทุกช่องทาง
- ไม่สามารถเบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย หรือบัตรเงินด่วน Xpress Cash
ทั้งนี้ บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยสามารถใช้งานได้ปกติ
กรุณาวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้า ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวก สอบถามข้อมูลได้ที่ K-Contact Center 02-8888888 ตลอด 24 ชั่วโมง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กสิกรไทยล่ม โอน-เติม-จ่าย K PLUS ไม่ได้ ธนาคารเร่งแก้ไข แนะวิธีเช็กยอดเงิน
- กสิกรไทย แจ้งปิดแอปฯ K PLUS ทุกบริการใช้งานไม่ได้ เช็กวัน-เวลา ทำธุรกรรมไม่ได้
- แอปล่มพร้อมกัน! กสิกร-ไทยพาณิชย์ ระบบขัดข้องช่วงพักเที่ยง ทำธุรกรรมไม่ได้
อ้างอิงจาก : FB KBank Live
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
