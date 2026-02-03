ข่าวการเมือง

ชัดเจน! บิลลี่ โอแกน โพสต์เลือก ‘อนุทิน’ นั่งนายกฯ ดันคนเชิดชูทหาร จงรักภักดีต่อชาติ

บิลลี่ โอแกน กาทั้ง 2 ใบให้ภูมิใจไทย ดันอนุทินนั่งนายกฯ

บิลลี่ โอแกน ประกาศจุดยืนชัดกา ภูมิใจไทย เบอร์ 37 ทั้งสองใบ หนุน ‘อนุทิน’ นั่งนายกฯ ค้านแก้ รธน.60 ชี้เป็นฉบับปราบโกง วอนเลือกคนทำงานจริง-จงรักภักดีต่อชาติ เตือนอย่าให้เสียงแตก เสียคะแนนเปล่า

ก่อนหน้านี้ บิลลี่ โอแกน ร็อกเกอร์หนุ่มขวัญใจยุค 90 ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความยินดีที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ของประเทศไทย พร้อมชื่นชมว่าเจ้าตัวเป็นคนที่ใจเย็นและรอบคอบ มั่นใจว่าจะสามารถสร้างผลงานและสร้างประโยชน์ให้กับบ้านเมืองได้ ล่าสุดในช่วงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และ ออกเสียงประชามติในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ นักร้องคนดังออกมาแสดงจุดยืนอีกครั้ง ยืนยันว่าเลือกนายอนุทินและพรรคภูมิใจไทยแน่นอน

บิลลี่ โอแกน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Billy Ogan เผยว่าตนจะเลือกนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี และลงคะแนนเสียงให้ ส.ส. จากพรรคภูมิใจไทยให้มาทำหน้าที่พัฒนาประเทศ รวมทั้งไม่สนับสนุนให้มีการแก้รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560 มองว่าดีอยู่แล้ว พร้อมกล่าวว่าควรเลือกคนที่ทำงานจริง มีผลงาน ประสบการณ์ชัดเจน เชิดชูทหาร และจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์

“ผมเลือก อนุทิน ชาญวีรกุล พรรคภูมิใจไทย 37 ทั้ง ส.ส เขตและปาร์ตี้ลิสต์และไม่สนับสนุนให้แก้รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560 เพราะดีอยู่แล้ว นักการเมืองกลัวรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพราะจัดการพวกทุจริตคดโกงไปหลายตัวแล้ว

เลือกตั้งไม่ใช่เลือกให้ตนเองถูกใจ แต่เลือกสิ่งที่เหมาะสมเป็นประโยชน์กับประเทศชาติที่สุดในภาวะการณ์ปัจจุบัน เลือกคนที่ทำงานได้จริง มีผลงานและประสบการณ์ชัดเจน เชิดชูทหารผู้ปกป้องประเทศ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และปกป้องอธิปไตยของชาติ

อย่าให้เสียงแตกจะเสียคะแนนไปเปล่า ๆ เหมือนการเลือกครั้งที่แล้ว”

ข่าวการเมือง

