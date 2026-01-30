ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ชี้บริหารบกพร่องต้นเหตุเผาหมื่นไร่ ลั่นถ้าได้กลับเป็นนายกไม่เกิดซ้ำ

เผยแพร่: 30 ม.ค. 2569 09:22 น.| อัปเดต: 30 ม.ค. 2569 09:22 น.
อนุทิน ชี้บริหารบกพร่องต้นเหตุเผาหมื่นไร่ ต้นเหตุทำประชาชนจมฝุ่น PM 2.5 ลั่นถ้าตนได้กลับเป็นนายกไม่เกิดซ้ำแน่นอน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการเผาแปลงเกษตรกรรมในพื้นที่ จ.นครนายก ส่งผลให้จังหวัดใกล้เคียงนครนายก รวมถึงกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ในระดับสีแดงและสีส้ม ว่า เรื่องนี้ตนได้สั่งการ และกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ดำเนินการ ซึ่งเรามีกฎหมายกำหนดไว้อยู่แล้วว่า “ห้ามเผาเศษซากพืชผลทางการเกษตร“

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ตนได้มีการตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ซึ่งได้ส่งสัญญาณแรงๆ ไปแล้วในฐานะรมว.มหาดไทย

ส่วนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เริ่มบ่นว่ามีปริมาณฝุ่น PM2.5 มากขึ้นนั้น นายกฯ กล่าวว่า ถูกต้อง เราแก้ปัญหาจังหวัดทางภาคเหนือได้ ส่วนที่ จ.นครนายก ผู้ว่าฯ ก็ต้องเร่งแก้ไข พร้อมกำชับในเรื่องของการดำเนินคดี และให้ลดการเผาอย่างเด็ดขาด โดยใครที่ฝ่าฝืนจำเป็นต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า จะต้องกำชับเจ้าหน้าที่เข้มงวดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ นายกรัฐมนตรี ตอบทันทีว่า เรื่องนี้ไม่ต้องกำชับ เพราะเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้อยู่แล้วด้วยกฎหมาย และเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทำ อย่าง จ.นครนายก ที่มีการเผากว่าหมื่นไร่ ตนมองว่า เป็นแบบนี้ต้องมีความบกพร่องในการบริหารจังหวัดนั้นแน่นอน แต่ตอนนี้ตนทำอะไรไม่ได้ ตนต้องรอให้ประชาชนตัดสินใจเลือกตนกลับเข้ามาบริหารประเทศอีกครั้ง สิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นแน่นอน

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

