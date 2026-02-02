“อนุทิน” เปิดศึกเพลงชาติ! ปราศรัยปทุมฯ แซะ “คนไขว้หลัง” ไม่ให้เกียรติบรรพบุรุษ
ดราม่าเดือดโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง 2569! หัวหน้าภูมิใจไทย ขยี้คลิปดราม่าผู้นำฝ่ายค้านยืนเคารพเพลงชาติผิดระเบียบ ด้าน “ณัฐพงษ์” ยันร้องจริงแต่เสียงไม่ดัง ปลุกสังคมเลิกใช้ความรักชาติเป็นเครื่องมือโจมตีกัน
วานนี้ (1 ก.พ.) ณ ลานอเนกประสงค์ตลาดสามโคก จ.ปทุมธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ขึ้นเวทีปราศรัยใหญ่ท่ามกลางการต้อนรับของประชาชน โดยมีประเด็นที่สร้างความฮือฮาคือการหยิบยกพฤติกรรมการยืนเคารพเพลงชาติมาเป็นประเด็นปราศรัย ในช่วงหนึ่งของการปราศรัยได้ตั้งคำถามกับผู้ฟังว่า “เมื่อครู่นี้ที่ร้องเพลงชาติด้วยกัน รู้สึกไหมว่าเพลงชาติเพราะกว่าปกติ?” ก่อนจะกล่าวเสริมในเชิงเสียดสีถึงบุคคลที่มีพฤติกรรมยืนตรงเคารพเพลงชาติแต่เอามือไขว้หลังไว้ด้านหลัง โดยระบุว่า พฤติกรรมดังกล่าวเป็นการไม่ให้เกียรติบรรพบุรุษ
อีกทั้งยังถามกลับว่า มีใครในที่นี้ยืนไขว้หลังหรือไม่ ซึ่งเรียกเสียงเชียร์จากกลุ่มสนับสนุนได้อย่างมาก
ด้าน นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ซึ่งถูกโยงจากคลิปดราม่าในโซเชียลมีเดียก่อนหน้านี้กรณีถูกวิจารณ์ว่าไม่ร้องเพลงชาติและยืนเอามือไขว้หลัง ได้ออกมาขี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวโดยยืนยันว่าร้องจริง ตนเองร้องเพลงชาติตามปกติ แต่อาจจะไม่ได้ร้องเสียงดังเหมือนคนอื่น
เท้ง ณัฐพงษ์ เชื่อว่า ความรักชาติที่แท้จริงคือการพาประเทศเดินหน้า สร้างความเท่าเทียม และทำงานเพื่อประชาชน ไม่ได้วัดกันที่ท่าทางหรือระดับเสียงในการร้องเพลงชาติ ส่วนปมไขว้หลังชี้แจงว่า เป็นอิริยาบถปกติในบางช่วงเวลา และไม่ควรนำเรื่องสัญลักษณ์เหล่านี้มาใช้ด้อยค่าความเป็นคนไทยของผู้อื่น
อย่างไรก็ดี ความขัดแย้งนี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่คำปราศรัย แต่ลามไปถึงกระบวนการตรวจสอบ เมื่อ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ได้เข้ายื่นเรื่องต่อ กกต. เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2569 เพื่อขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของนายณัฐพงษ์ว่า เข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ จากกรณีการยืนเอามือไขว้หลังระหว่างเคารพเพลงชาติตามที่ปรากฏในสื่อ (ดูคลิป).
