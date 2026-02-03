พิรุธจ้างตัดสูท ประกันสังคม กว่า 42 ล้าน พบผู้ชนะประมูล สถานะร้าง ตั้งแต่ปี 53
เจาะลึก! โครงการจ้างตัดชุดฟอร์ม สำนักงานประกันสังคม 42 ล้านบาท ผู้ชนะประมูล “ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์” สถานะร้างตั้งแต่ปี 53
หลังจากที่มีการเปิดเอกสารโครงการจัดจ้างตัดชุดฟอร์มเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดราคากลาง 44.1 ล้านบาท โดยมี “ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์” เป็นผู้ชนะการประมูลด้วยวงเงิน 42,262,500 บาท
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาชุดสูทให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและคณะกรรมการต่างๆ รวมจำนวน 7,350 คน โดยมีการลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2562 และสิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2563 ในสมัยที่ นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
มีเอกชน 2 ราย เข้าร่วมเสนอราคา คือ บริษัท ป่านทอ ดีไซน์ จำกัด เสนอราคา 43,100,000 บาท ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์ เสนอราคา 42,300,000 บาท “ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์” เสนอราคาต่ำสุด และได้รับการคัดเลือก
เมื่อตรวจสอบจากเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) พบว่า “ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์” จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. 2524 วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการเป็นผู้ผลิตและรับทำการผลิต เสื้อผ้าสำเร็จรูป ทุกประเภท เครื่องแต่งกาย ด้วยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท ปัจจุบัน “ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์” มีสถานะ “ร้าง” ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. 2553
จากข้อมูลของ ข่าว 3 มิติ ทีมงานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ตั้งของ “ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์” ตามข้อมูลที่ปรากฏ พบว่าจุดแรกมีสภาพเป็นอาคารเก่าที่ถูกล็อกกุญแจแน่นหนา ลักษณะคล้ายกำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุง โดยชาวบ้านในละแวกนั้นให้ข้อมูลว่าในอดีตเมื่อ 20-30 ปีก่อน เคยเป็นโรงงานเย็บผ้าจริง
ส่วนเมื่อตามไปตรวจสอบอีกจุดหนึ่งที่มีชื่อคล้ายกันคือ “โรงงานศักดิ์ชัย การ์เม้นท์” ผู้ดูแลสถานที่ยืนยันว่าที่นี่รับตัดแต่สูทครู ไม่ได้รับงานของสำนักงานประกันสังคม และระบุว่าเป็นคนละแห่งกับจุดแรกที่ทีมข่าวไปสำรวจ
แม้จะยังไม่ได้ความชัดเจนว่าทั้ง “หจก.ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์” หรือ “โรงงานศักดิ์ชัย การ์เม้นท์” เคยรับงานตัดชุดสูทให้กับประกันสังคมหรือไม่ แต่จากหลักฐานปรากฏชัดเจนว่าผู้ที่ชนะเสนอราคาในการจ้างตัดชุดสูทให้กับสำนักงานประกันสังคมคือ “ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์ (ให้บริการ)” จากนี้ต้องรอความคืบหน้าว่าทางสำนักงานประกันสังคมจะชี้แจงต่อประเด็นดังกล่าวอย่างไร
