กกต.ลำปาง ยืนยันไม่รู้จัก “บ้านใหญ่” แจงปัญหารูปผู้สมัครพรรคส้มหาย
ผอ.กกต.ลำปาง ยืนยันด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่รู้จักกลุ่มการเมืองผู้มีอิทธิพล แจงปัญหารูปผู้สมัครพรรคส้มหาย เกิดจากความผิดพลาดตั้งแต่การจัดชุดข้อมูล
นายทองเนตร ดูใจ ผอ.กกต.ลำปาง ได้ออกมาชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงวันเลือกตั้งล่วงหน้า 1 ก.พ. 69 ที่ผ่านมา ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการทำงานของ กกต. นั้น
โดยนายทองเนตร กล่าวว่า หลังได้รับแจ้งเหตุจากเขตเลือกตั้งที่ 1 จ.ชลบุรี และ จ.นครปฐม ถึงปัญหาเอกสารประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.ลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 1 ไม่มีรายชื่อหมายเลข 8 นางทิพา ปวีณาเสถียร ผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน คาดว่าเกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนการจัดชุดข้อมูลเอกสาร (จ.ชลบุรี เขต 1 มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิชาวลำปาง 102 คน มาใช้สิทธิ 86 คน จ.นครปฐม เขต 1 มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิชาวลำปาง 12 คน มาใช้สิทธิ 11 คน)
ทันทีที่ได้รับแจ้ง ได้เร่งประสานไปยัง ผอ.กกต.ชลบุรี และ นครปฐม เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยก่อนเวลา 08.00 น. ก่อนเวลาเปิดลงคะแนน เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนทุกคน
ตนยืนยันความบริสุทธิ์ใจ พร้อมปฏิเสธข่าวลือว่ามีความใกล้ชิดกลุ่มการเมืองอิทธิพล “บ้านใหญ่” ในพื้นที่ ตนไม่รู้จักและไม่มีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นการส่วนตัว และตนให้คำมั่นว่าเลือกตั้งในวัน 8 ก.พ.นี้ จะไม่มีความผิดพลาดซ้ำรอยเดิมเด็ดขาด การทำงานของ กกต. ยึดถือระเบียบ ข้อกฎหมาย และความเป็นกลางทางการเมืองเป็นที่ตั้ง
ส่วนที่ผู้สมัคร สส.ลำปาง เขต 1 พรรคประชาชน ไปแจ้งความ ตนยังไม่รู้รายละเอียด แต่พร้อมจะไปพบพนักงานสอบสวน หากมีการเรียกตัว กกต.ลำปาง จะได้นำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเป็นบทเรียนและวางมาตรการตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดรอบคอบให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การเลือกตั้งโปร่งใสและยุติธรรมที่สุด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กกต. ขอโทษเลือกตั้งล่วงหน้าบกพร่อง มองภาพรวมเรียบร้อย เชื่อไม่กระทบ 8 ก.พ.
- พรรคประชาชน โดนแล้วที่ชลบุรี ชาวบ้านแฉไม่มีเบอร์-ชื่อผู้สมัคร หน่วยเลือกตั้งโกหกหน้าตาเฉย
- กกต.โคราช แจงโซเชียลโพสต์เงิน 7 พันอ้างซื้อเสียง ที่แท้เงินจากการขายแตง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: