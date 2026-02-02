อายุ 20 ก็เสี่ยง “สมองเสื่อม” หมอเตือนคนรุ่นใหม่ เช็ก 3 สัญญาณเตือน คนมองข้าม
สมองเสื่อมไม่ได้มีแค่ในคนแก่! แพทย์เผยวัย 20 ก็เสี่ยง พบ 3 สัญญาณเตือน พฤติกรรมเปลี่ยน-ขาดความเห็นใจ รู้ทันอาการก่อนสายเกินแก้
หลายคนมักเข้าใจว่า อัลไซเมอร์ เป็นโรคที่เกิดขึ้นเฉพาะกับผู้สูงอายุวัย 65 ปีขึ้นไป แต่ข้อมูลทางการแพทย์ล่าสุดชี้ให้เห็นความจริงน่ากังวล โรคสมองเสื่อมกำลังคุกคามกลุ่มคนอายุน้อยลงเรื่อยๆ แม้แต่คนในวัย 20 ปีก็มีความเสี่ยงเช่นกัน
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสมองเสื่อมในคนอายุน้อย ซึ่งมีประสบการณ์รักษานานกว่า 30 ปี เปิดเผยว่าเขาเคยให้การรักษาผู้ป่วยที่มีอายุเพียง 23 ปีเท่านั้น กรณีตัวอย่างที่ชัดเจนคือ อังเดร ยาร์แฮม (Andre Yarham) ชาวอังกฤษที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมองเสื่อมชนิดหายากในวัยเพียง 22 ปี และเสียชีวิตลงเมื่อเร็วๆ นี้ในวัย 24 ปี จากโรคสมองเสื่อมส่วนหน้า (Frontotemporal dementia)
ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยก่อนอายุ 65 ปี จะจัดอยู่ในกลุ่ม “โรคสมองเสื่อมในคนอายุน้อย” (Early-onset) ซึ่งมักแสดงอาการแตกต่างจากผู้สูงอายุ โดยหมอฟอกซ์ได้สรุปสัญญาณเตือนสำคัญที่คนมักมองข้ามไว้ดังนี้
1. ขาดแรงจูงใจและเฉยเมย
อาการหมดไฟเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ แต่หากเกิดขึ้นติดต่อกันเป็นเวลานานอาจเป็นสัญญาณเตือน โรคสมองเสื่อมส่วนหน้า (FTD) ส่งผลกระทบต่อสมองส่วนหน้าซึ่งควบคุมแรงจูงใจ ผู้ป่วยอาจไม่อยากทำอะไรเลย แม้จะมีคนจัดการธุระต่างๆ ให้เสร็จสรรพ พวกเขาจะสูญเสียความกระตือรือร้นและกลายเป็นคนเฉยเมย
2. บุคลิกภาพกับนิสัยเปลี่ยนไป
คนใกล้ชิดอาจสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ผิดแปลกไปจากเดิม เช่น จู่ๆ ก็หันมาแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีฉูดฉาด มีกิจวัตรที่ยึดติดและตึงเครียด หรือหมกมุ่นกับอาหาร กิจกรรม หรือรายการโทรทัศน์บางอย่างมากเกินพอดี นอกจากนี้ บางรายอาจมีพฤติกรรมการกินที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะการหันมาบริโภคของหวานในปริมาณมากผิดปกติ
3. ไร้ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
สัญญาณที่บ่งบอกชัดเจนคือการสูญเสียความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของผู้อื่น ผู้ป่วยอาจดูเหมือนคนใจร้ายหรือไม่แคร์ความรู้สึกคนรอบข้าง หมอฟอกซ์ยกตัวอย่างกรณีหญิงรายหนึ่งที่ต้องดูแลแฟนหนุ่มที่ป่วย เธอเล่าว่าขณะที่เธอนั่งร้องไห้อย่างหนักบนพื้นครัวด้วยความเครียด แฟนของเธอกลับเดินข้ามขาเธอไปที่เครื่องซักผ้าหน้าตาเฉย โดยไม่แสดงความรู้สึกเห็นใจใดๆ รวมถึงผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะสูญเสียการควบคุมตนเองและไม่เข้าใจผลกระทบจากการกระทำของตนด้วย
