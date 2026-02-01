ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน โดนแล้วที่ชลบุรี ชาวบ้านแฉไม่มีเบอร์-ชื่อผู้สมัคร หน่วยเลือกตั้งโกหกหน้าตาเฉย

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 01 ก.พ. 2569 11:45 น.| อัปเดต: 01 ก.พ. 2569 11:46 น.
50
ภาพ @Facebook

เลือกตั้งล่วงหน้า ชลบุรีเขต 1 ส่อพิรุธ ! นักวิเคราะห์ดังปลุกกระแสจับตาหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าทั่วประเทศ หลังพบความผิดปกติในหลายจุด หวั่นซ้ำรอยบทเรียนอดีตที่ทำลายเจตจำนงประชาชน

คู่ขนานไปกับบรรยากาศการลงคะแนนล่วงหน้าในวันนี้ (1 ก.พ. 2569) นายศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักวิเคราะห์การเมืองชื่อดัง ได้เปิดเผยข้อมูลและตั้งข้อสังเกตถึงความไม่ชอบมาพากลที่อาจนำไปสู่การทุจริตเลือกตั้ง โดยเน้นย้ำให้ภาคประชาชนร่วมกันจับตาอย่างใกล้ชิด

เนื้อหาจากบัญชีเฟซบุ๊ก Sirote Klampaiboon (ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์) เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาระบุว่า “ด่วน! พรรคประชาชนโดนแล้วที่ชลบุรี เลือกตั้งล่วงหน้าในพื้นที่ชลบุรีเขต 1 บนบอร์ดไม่มีรายชื่อผู้สมัครและเบอร์พรรคปชน. จ.ลำปาง เขต 1 เบอร์ 8 แต่เมื่อชาวบ้านจับได้ เจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งกลับโกหกว่า ผู้สมัครพรรคประชาชนจ.ลำปาง เขต 1 เบอร์ 8 ถูกตัดสิทธิ ทั้งที่ผู้สมัครไม่ได้ถูกตัดสิทธิ”

สำหรับผู้สมัครพรรคประชาชน จ.ลำปาง เขต 1 เบอร์ 8 คือ อดีต สส. “ทิพา ปวีณาเสถียร”

ส่วนคู่แข่งคือ กิตติกร โล่ห์สุนทร พรรคเพื่อไทย และ ชวนิต จันทรสุรินทร์ พรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็น 2 บ้านใหญ่ที่แพ้พรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งที่แล้ว โดยก่อนหน้านี้รองนายกฯ สุชาติ ชมกลิ่น พรรคภูมิใจไทย เพิ่งประกาศว่าจะทำทุกทางไม่ให้พรรคประชาชนได้ สส.จากชลบุรีแม้แต่คนเดียว

แฟ้มภาพ

นายศิโรตม์ย้ำว่า “พลังที่น่ากลัวที่สุดคือพลังของพลเมือง” โดยสนับสนุนให้ทุกคนที่ไปใช้สิทธิช่วยกันถ่ายรูป บันทึกวิดีโอ และตรวจสอบความถูกต้องของรหัสเขตบนหน้าซองบัตรเลือกตั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าคะแนนเสียงของทุกคนจะถูกส่งไปนับอย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์ และหากมีหลักฐานหรือพบความไม่ชอบมาพากลสามารถส่งอินบ็อกซ์มาแจ้งที่เพจได้ทันที (ดูคลิป).

แฟ้มภาพ
เลือกตั้งล่วงหน้าชลบุรีไม่มีชื่อผู้สมัครสส พรรคประชาชน
ภพาจาก Facebook @sirote.klampaiboon

