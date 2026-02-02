“ล้านแชร์” สะท้านแผ่นดิน! ซัด “กกต.” ทำงานชุ่ย-สถิติ 10 ปี ไม่เคยถล่มทลายเท่านี้
เปิดสถิติประวัติศาสตร์! 10 ปี ไม่เคยพบยอดแชร์ถล่มทลายเท่าข่าวความผิดพลาดเลือกตั้งล่วงหน้า จี้ปม “รหัสหน้าซองผิด” ทำลายเจตจำนงประชาชน บีบคอคนไทยกา “เห็นชอบ” รื้อกฎหมายโละทิ้งทั้งกระดาน
เป็นกระแสโทสะมหาชนที่พร้อมใจกันกดแชร์โพสต์ของไอลอว์ (iLaw) จนทะลุหลัก 1 ล้านแชร์ภายในเวลาเพียงชั่วข้ามคืน กลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการสื่อออนไลน์ไทยที่แม้แต่องค์กรระดับโลกยังต้องเหลียวมอง
“เหมียวหง่าว” มือกระบี่คอนเทนต์จากค่าย CatDumb ผู้โลดแล่นในสมรภูมิข่าวสารมานานกว่าทศวรรษ ถึงกับต้องออกมาเปิดเผยความจริงอันน่าตกใจว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คอนเทนต์ระดับล้านแชร์มักจะเป็นเรื่องราวน่ารักของสัตว์โลกหรือความตื่นตาตื่นใจจากองค์กรอย่าง NASA
แต่ครั้งนี้ “อาถรรพ์การเลือกตั้ง” กลับทำลายทุกสถิติ เมื่อความบกพร่องของ กกต. กลายเป็นสิ่งที่ผู้คนพร้อมใจกัน “ประจาน” ไปทั่วทุกหย่อมหญ้า
ชนวนเหตุแห่งความโกรธาครั้งนี้สืบเนื่องมาจากรายงานของ iLaw ที่ตีแผ่ความชุ่ยของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าหลายแห่ง ซึ่งทำการกรอก “รหัสเขตเลือกตั้ง” บนหน้าซองบรรจุบัตรผิดพลาดอย่างไม่น่าให้อภัย
รวมถึงประเด็นคะแนนหลงทิศทาง จากกรณีที่ หากบัตรถูกส่งไปตามรหัสที่ผิดคะแนนที่ประชาชนตั้งใจมอบให้ผู้สมัครที่ตนรักจะกลายเป็นสูญเปล่าทันที
อีกทั้งหากรหัสที่ผิดดันไปตรงกับเบอร์ผู้สมัครรายอื่นในเขตนั้น เจตจำนงของประชาชนจะถูกบิดเบือนไปสู่อีกขั้วการเมืองโดยที่เจ้าตัวไม่รู้เห็น
เสียงสะท้อนจากประชาชนรายหนึ่งเปรียบเปรยไว้อย่างเจ็บแสบว่า “4 ปีทำงานใหญ่เพียงครั้งเดียว ใช้งบประมาณมหาศาลนับพันล้านบาท แต่กลับปล่อยให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องพื้นฐาน มัวแต่ทำอะไรกันอยู่!?” กลายเป็นถ้อยคำที่บาดลึกถึงใจจนมวลชนร่วมกันกดแชร์เพื่อส่งเสียงนี้ให้ถึงหอคอยงาช้างขององค์กรจัดการเลือกตั้ง
ท่ามกลางกฎหมายที่ดูเหมือนจะกางปีกปกป้องจนแทบเอาผิดใครไม่ได้ iLaw จึงได้ส่งสารถึงคนไทยทั้งประเทศว่า หากต้องการทำลายกำแพงที่ขวางกั้นความยุติธรรม ในวันเลือกตั้งจริง 8 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ บัตรสีเหลืองสำหรับการทำประชามติรื้อรัฐธรรมนูญให้กา “เห็นชอบ” เพียงสถานเดียวเท่านั้น เพื่อเป็นกุญแจดอกสำคัญในการสังคายนาที่มาของบรรดา “ท่านผู้ทรงเกียรติ” ในองค์กรอิสระให้ยึดโยงกับประชาชนอย่างแท้จริง (อ่านโพสต์ 1 ล้านแชร์ฉบับเต็มของไอลอว์ : คลิกที่นี่).
