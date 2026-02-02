บันเทิง

พรมแดงฉาว “Chappell Roan” โชว์หวิวโนบรา-เปลือยอกท้าสายตา Grammys 2026

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 14:17 น.| อัปเดต: 02 ก.พ. 2569 14:47 น.
91
ภาพ @AP

แฟนคลับแห่ถาม “แบบนี้ถูกกฎหมายไหม?” แชปเพลล์ โรน จัดเต็มชุดซีทรูสุดหรูแบรนด์ Mugler เผยรอยสักและหุ่นสุดเอ็กซ์สะกดทุกสายตา ขโมยซีนตัวแม่รุ่นพี่ราบคาบ!

พรมแดงลุกเป็นไฟ! เมื่อเจ้าของเพลงฮิต “HOT TO GO” อย่าง แชปเพล โรน (Chappell Roan) ปรากฏตัวในงานประกาศผลรางวัลแกรมมี่ประจำปี 2026 ด้วยชุดที่ทำเอาช่างภาพกดชัตเตอร์กันแทบไม่ทัน เพราะนี่ไม่ใช่แค่ความเซ็กซี่ธรรมดา แต่คือการสร้างประวัติศาสตร์ “ความกล้า” บทใหม่บนพรมแดงฮอลลีวู้ด

ชุดรั้งหัวนม-แฟชั่นหรือการท้าทายขีดจำกัด?

อ้างอิงรายงานของสื่อต่างประเทศ แชปเพลล์ วัย 27 ปี มาในชุดราตรีสีแดงมารูนสั่งตัดพิเศษจากแบรนด์ Thierry Mugler ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากคอลเลกชัน SS98 Couture ความพีกอยู่ที่ท่อนบนของชุดที่ “ไม่มีผ้าปกปิด” บริเวณทรวงอกและแผ่นหลังเลยแม้แต่นิดเดียว โดยตัวชุดถูกยึดโยงไว้ด้วยเครื่องประดับลักษณะคล้ายจิวเจาะหัวนม 2 จุดเท่านั้น และยังเผยให้เห็นรอยสักทั่วเรือนร่างและลอนผมสีแดงอันเป็นเอกลักษณ์

แชปเพล โรน เดินทางถึงงานประกาศรางวัลแกรมมีครั้งที่ 68 ประจำปี 2026 ในวันอาทิตย์ที่ 1 ก.พ. ณ ลอสแอนเจลิสของสหรัฐ (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)
(Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)
(Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

ทันทีที่ภาพของเธอถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตบนแพลตฟอร์ม X ต่างพากันคอมเมนต์กันยับ มีทั้งสายอวยที่ยกย่องว่าเธอคือ “เทพเจ้า” ขณะที่บางส่วนตั้งคำถามถึงความเหมาะสมและกฎระเบียบของงาน

บ้างก็แสดงความเป็นห่วงว่าชุดที่รั้งไว้แบบนั้นจะสร้างความเจ็บปวดให้กับศิลปินสาวหรือไม่

ปีนี้แชปเพลกลับมาในฐานะรุ่นพี่ผู้คว้ารางวัลสาขาศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยม เมื่อปีที่แล้ว โดยเธอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลใหญ่อย่างรางวัลบันทึกเสียงแห่งปี จากเพลง “Subway” และยังได้รับเกียรติให้ขึ้นเวทีเพื่อส่งต่อรางวัลศิลปินหน้าใหม่ให้กับ โอลิเวีย ดีน (Olivia Dean) ผู้ชนะในปีนี้ ซึ่งเธอก็ยังไม่ทิ้งความแซ่บด้วยการเปลี่ยนเป็นชุดราตรีสีครีมที่เผยให้เห็นทรวงอกอีกเช่นเคย

โอลิเวีย ดีน รับรางวัลศิลปินหน้าใหม่ โดยมีแชปเปล โรน อยู่ทางด้านขวา (AP Photo/Chris Pizzello)
(AP Photo/Chris Pizzello)
แชปเพล โรน มอบรางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมในงานประกาศรางวัลแกรมมี ครั้งที่ 68 (AP Photo/Chris Pizzello)

แข่งกันนู้ด ! เมื่อพรมแดงกลายเป็นรันเวย์เปลือย

นอกจากแชปเพลแล้ว ในงานยังมีตัวแม่เจ้าประจำอย่าง ไฮดี คลุม ที่มาในชุดพลาสติกสีเนื้อจนดูเหมือนร่างนู้ดของหุ่นโชว์เสื้อผ้า ซึ่งสื่อต่างประเทศเปรียบเทียบว่าความแรงของปีนี้แทบจะลบภาพจำของ เบียนก้า เซนโซรี (ภรรยาคานเย เวสต์) ที่เคยสร้างตำนาน “เกือบเปลือย” เมื่อปีที่แล้วไปได้เลย.

(Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)
(Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)
(Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)
แอดดิสัน เรย์ กับงานประกาศรางวัลแกรมมี ครั้งที่ 68 ประจำปี 2026 (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)
(Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)
(Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)
ซาบรินา คาร์เพนเตอร์ กับแบรนด์ “Vintage Versace” (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)
ซาบรินา คาร์เพนเตอร์ แสดงเพลง “Manchild” ในงานประกาศรางวัลแกรมมี (AP Photo/Chris Pizzello)
เลดี้ กากา รับรางวัลอัลบั้มเพลงป็อปยอดเยี่ยมจากอัลบั้ม “Mayhem” 1 ก.พ.2026 (AP Photo/Chris Pizzello)
(Photo by Richard Shotwell/Invision/AP)
ไฮดี คลุม ในชุดพลาสติกใสโปร่งแสงที่มีการไล่สีเนื้อเลียนแบบผิวหนังมนุษย์ (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)
(Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)
โรเซ่ปรากฏตัวในชุดสั่งตัดพิเศษจาก “Giambattista Valli” (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)
Gesaffelstein ดีเจชื่อดังจากฝรั่งเศส รับรางวัลสาขาเพลงรีมิกซ์ยอดเยี่ยมจากผลงาน “Abracadabra – Gesaffelstein Remix” (AP Photo/Chris Pizzello)
บิลลี ไอลิช กับแบรนด์แฟชั่นยั่งยืน Hodakova นำการตัดเย็บเสื้อผ้าผู้ชายมาปรับเปลี่ยนอย่างชาญฉลาด (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ใจหาย &quot;หมูกะทะคุณย่า&quot; ร้านแม่ &quot;โอ๊ต ปราโมทย์&quot; ยุติกิจการ 17 ปี ลูกค้าแห่ใจหาย เศรษฐกิจ

ใจหาย “หมูกะทะคุณย่า” ร้านแม่ “โอ๊ต ปราโมทย์” ยุติกิจการ 17 ปี

22 นาที ที่แล้ว
ข่าว

งดจัดงาน “ตรุษจีนเยาวราช 2569” 17-18 ก.พ. เพื่อถวายความอาลัย พระพันปีหลวง

53 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แสวง” ร่ายยาว! ขอสังคมเข้าใจ งานระดับชาติคนร่วมล้าน “ไม่มีความสมบูรณ์แบบ”

55 นาที ที่แล้ว
เจ้าของเปิดใจหลังสูญเสีย ไข่ขาวลูกแมร๊ ข่าว

แม่ไข่ขาว โพสต์เศร้า ส่งลูกชายกลับดาวแมว คิดถึงจมูกชมพู-อุ้งมือ อ่านแล้วน้ำตาซึม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุตุ เตือน 3 จังหวัด ร้อน 42 องศา คาดหน้าร้อนเริ่มต้นปลายเดือนกุมภาฯ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
GWM เลิกขาย ORA Good Cat ข่าว

GWM เลิกขาย ORA Good Cat ปิดตำนานเจ้าเหมียวไฟฟ้า เตรียมดัน ORA 5 SUV

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ศาลปกครอง ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบข้าราชการ “เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง-นักวิชาการคอมพิวเตอร์” เช็กด่วน!

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก นักร้องสาว The Voice &quot;งูเห่า&quot; กัดคาห้องนอน เพื่อนโวย ตายเพราะ รพ.ไม่มีเซรุ่ม ข่าวต่างประเทศ

ช็อก นักร้องสาว The Voice “งูเห่า” กัดคาห้องนอน เพื่อนโวย ตายเพราะ รพ.ไม่มีเซรุ่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มด ณปภัช คลอดลูกสาวคนแรกแล้ว บันเทิง

เฮลั่น! มด ณปภัช คลอดลูกแล้ว ตั้งชื่อลูกสาวสุดเก๋ รับเดือนแห่งความรัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จีน ประหารอีก 4 สมาชิก “ตระกูลไป๋” เครือข่ายคอลเซ็นเตอร์เมียนมา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

พรมแดงฉาว “Chappell Roan” โชว์หวิวโนบรา-เปลือยอกท้าสายตา Grammys 2026

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอแล็บแพนด้า เหลืออด เปิดใจโพสต์ด่าเขมรบ่อย อัดนักการเมืองหงอให้กัมพูชา ข่าว

หมอแล็บแพนด้า เหลืออด เปิดใจโพสต์ด่าเขมรบ่อย อัดนักการเมืองหงอให้กัมพูชา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บฟู้ด ผนึกกำลัง ททท. ประกาศสุดยอด 100 ร้านอาหารแห่งปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป.ป.ช. ฟัน &quot;อดีตนายกฯ กาบเชิง&quot; ทุจริตจ้างกำจัดขยะในป่าสงวนฯ ฝืน TOR เสียหายยับ ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. ฟัน “อดีตนายกฯ กาบเชิง” ทุจริตจ้างกำจัดขยะในป่าสงวนฯ ฝืน TOR เสียหายยับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เป็ด เชิญยิ้ม อัปเดตอาการล่าสุด เด๋อ ดอกสะเดา บันเทิง

เป็ด เชิญยิ้ม เล่าวันรู้ เด๋อ ดอกสะเดา ป่วยสโตรก ลิ้นแข็ง-พูดไม่ชัด ผูกพัน 48 ปี ยันไม่ทิ้งแน่นอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;คาร์ริค&quot; ไม่หวั่นแฟนผี ฮือไล่เจ้าของทีม ยันนักเตะโฟกัสแค่เกมดวล &quot;ฟูแล่ม&quot; ล่าตั๋วท็อปโฟร์ ข่าวกีฬา

“คาร์ริค” ไม่หวั่นแฟนผี ฮือไล่เจ้าของทีม ยันนักเตะโฟกัสแค่เกมดวล “ฟูแล่ม” ล่าตั๋วท็อปโฟร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ใจสลาย! “ไข่ขาวลูกแมร๊” แมวเซเลบชื่อดัง เดินทางสู่ดาวแมวแล้ว แฟนคลับอาลัย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ทวี สอดส่อง ปลื้มหนัก “เสก โลโซ” แต่งเพลงให้เป็นของขวัญ หลังพ้นโทษลุยห้องอัด 3 วันเสร็จ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทัพอากาศ อวด “M Solar-X” อากาศยานไร้คนขับ พลังงานแสงอาทิตย์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟ้มลับเอ็บสตีน ปูติน ข่าวต่างประเทศ

เปิดแฟ้มลับเอปสตีน โยง “ปูติน” แฉแผนนารีพิฆาต KGB ใหญ่ที่สุดในโลก!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดับ 12 ศพ โดรนรัสเซีย ถล่มรถบัสคนงานเหมืองยูเครน เจ็บระนาว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทักษิณ” เข้าคอร์สเรียนทำอาหาร-เรียนวาดรูปในเรือนจำ สุขภาพดีขึ้น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รักแท้แพ้ผีพนัน เมียแค้นผัวขโมยปั่นบาคาร่า ให้พ่อแม่ช่วยจับล็อก &quot;บีบคอ&quot; ดับคาบ้าน ข่าวต่างประเทศ

รักแท้แพ้ผีพนัน เมียแค้นผัวขโมยปั่นบาคาร่า ให้พ่อแม่ช่วยจับล็อก “บีบคอ” ดับคาบ้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นาทีชีวิต แอร์ พรสวรรค์ รถชนท้ายกระบะขนฟาง เจ็บหนัก สภาพรถพังยับ-ควันพุ่ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” เชื่อไม่น่ามีรอบ 3 แต่พร้อมปกป้องอธิปไตย หากเขมรตั้งใจยิง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 14:17 น.| อัปเดต: 02 ก.พ. 2569 14:47 น.
91
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใจหาย &quot;หมูกะทะคุณย่า&quot; ร้านแม่ &quot;โอ๊ต ปราโมทย์&quot; ยุติกิจการ 17 ปี ลูกค้าแห่ใจหาย

ใจหาย “หมูกะทะคุณย่า” ร้านแม่ “โอ๊ต ปราโมทย์” ยุติกิจการ 17 ปี

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569

งดจัดงาน “ตรุษจีนเยาวราช 2569” 17-18 ก.พ. เพื่อถวายความอาลัย พระพันปีหลวง

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569

“แสวง” ร่ายยาว! ขอสังคมเข้าใจ งานระดับชาติคนร่วมล้าน “ไม่มีความสมบูรณ์แบบ”

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569
เจ้าของเปิดใจหลังสูญเสีย ไข่ขาวลูกแมร๊

แม่ไข่ขาว โพสต์เศร้า ส่งลูกชายกลับดาวแมว คิดถึงจมูกชมพู-อุ้งมือ อ่านแล้วน้ำตาซึม

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button