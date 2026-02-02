พรมแดงฉาว “Chappell Roan” โชว์หวิวโนบรา-เปลือยอกท้าสายตา Grammys 2026
แฟนคลับแห่ถาม “แบบนี้ถูกกฎหมายไหม?” แชปเพลล์ โรน จัดเต็มชุดซีทรูสุดหรูแบรนด์ Mugler เผยรอยสักและหุ่นสุดเอ็กซ์สะกดทุกสายตา ขโมยซีนตัวแม่รุ่นพี่ราบคาบ!
พรมแดงลุกเป็นไฟ! เมื่อเจ้าของเพลงฮิต “HOT TO GO” อย่าง แชปเพล โรน (Chappell Roan) ปรากฏตัวในงานประกาศผลรางวัลแกรมมี่ประจำปี 2026 ด้วยชุดที่ทำเอาช่างภาพกดชัตเตอร์กันแทบไม่ทัน เพราะนี่ไม่ใช่แค่ความเซ็กซี่ธรรมดา แต่คือการสร้างประวัติศาสตร์ “ความกล้า” บทใหม่บนพรมแดงฮอลลีวู้ด
ชุดรั้งหัวนม-แฟชั่นหรือการท้าทายขีดจำกัด?
อ้างอิงรายงานของสื่อต่างประเทศ แชปเพลล์ วัย 27 ปี มาในชุดราตรีสีแดงมารูนสั่งตัดพิเศษจากแบรนด์ Thierry Mugler ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากคอลเลกชัน SS98 Couture ความพีกอยู่ที่ท่อนบนของชุดที่ “ไม่มีผ้าปกปิด” บริเวณทรวงอกและแผ่นหลังเลยแม้แต่นิดเดียว โดยตัวชุดถูกยึดโยงไว้ด้วยเครื่องประดับลักษณะคล้ายจิวเจาะหัวนม 2 จุดเท่านั้น และยังเผยให้เห็นรอยสักทั่วเรือนร่างและลอนผมสีแดงอันเป็นเอกลักษณ์
ทันทีที่ภาพของเธอถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตบนแพลตฟอร์ม X ต่างพากันคอมเมนต์กันยับ มีทั้งสายอวยที่ยกย่องว่าเธอคือ “เทพเจ้า” ขณะที่บางส่วนตั้งคำถามถึงความเหมาะสมและกฎระเบียบของงาน
บ้างก็แสดงความเป็นห่วงว่าชุดที่รั้งไว้แบบนั้นจะสร้างความเจ็บปวดให้กับศิลปินสาวหรือไม่
ปีนี้แชปเพลกลับมาในฐานะรุ่นพี่ผู้คว้ารางวัลสาขาศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยม เมื่อปีที่แล้ว โดยเธอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลใหญ่อย่างรางวัลบันทึกเสียงแห่งปี จากเพลง “Subway” และยังได้รับเกียรติให้ขึ้นเวทีเพื่อส่งต่อรางวัลศิลปินหน้าใหม่ให้กับ โอลิเวีย ดีน (Olivia Dean) ผู้ชนะในปีนี้ ซึ่งเธอก็ยังไม่ทิ้งความแซ่บด้วยการเปลี่ยนเป็นชุดราตรีสีครีมที่เผยให้เห็นทรวงอกอีกเช่นเคย
แข่งกันนู้ด ! เมื่อพรมแดงกลายเป็นรันเวย์เปลือย
นอกจากแชปเพลแล้ว ในงานยังมีตัวแม่เจ้าประจำอย่าง ไฮดี คลุม ที่มาในชุดพลาสติกสีเนื้อจนดูเหมือนร่างนู้ดของหุ่นโชว์เสื้อผ้า ซึ่งสื่อต่างประเทศเปรียบเทียบว่าความแรงของปีนี้แทบจะลบภาพจำของ เบียนก้า เซนโซรี (ภรรยาคานเย เวสต์) ที่เคยสร้างตำนาน “เกือบเปลือย” เมื่อปีที่แล้วไปได้เลย.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- ผลรางวัล Grammy Awards 2026 ทุกรางวัล เช็กที่นี่
- สรุปผลรางวัล Grammy Awards 2023 ผู้เข้าชิงดุเดือด ลุ้นทุกรางวัล
- คานส์สั่งไล่ จ้าว อิงจื่อ ดาราจีนพ้นพรมแดง เหตุชุดโป๊เกินงาม ชาวเน็ตถกเดือด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: