เกือบเป็นเรื่อง ปู กนกวรรณ โทรคุยลูกสาว เจอคำนี้ ทำแม่หัวใจจะวาย รู้เฉลยแห่เอ็นดู

เกือบเป็นเรื่อง ปู กนกวรรณ คุยลูกสาวทางไกลเล่ามีหนุ่มเดินมา ‘จีบ’ แต่แม่หูเพี้ยนเป็นโดน ‘ถีบ’ รีบถามเกิดอะไรขึ้น ชาวเน็ตเอ็นดูโมเมนต์สองแม่ลูก เผยยิ่งโตยิ่งเหมือนเพื่อนสนิท คุยได้ทุกเรื่อง
เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์น่ารัก ๆ ของสองแม่ลูกที่ทำเอาชาวเน็ตยิ้มตาม กรณี ปู กนกวรรณ แชร์เหตุกาณ์ที่ทำเอาเธอที่นอนอยู่บนเตียงต้องเด้งตัวขึ้นมาอย่างแรง หลังจากโทรศัพท์คุยกับลูกสาว น้องปราย ที่ไปเรียนอยู่ที่ต่างประเทศ
ล่าสุด ปู กนกวรรณ เล่าเหตุการณ์ขณะที่โทรศัพท์คุยกับน้องปราย จากภาพแชทที่คุณแม่แคปมาจะเห็นได้ว่าลูกสาวโทรมาหาแบบถี่ ๆ เนื่องจากสายตัดบ่อย เจ้าตัวเล่าต่อว่าหลาย ๆ คนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องด่วนลูกสาวจึงโทรมา เป็นการพูดคุยเรื่องชีวิตประจำวัน เพื่ออัปเดตให้คุณแม่ทราบ ทั้งเรื่องการเรียน เรื่องการใช้จ่าย และเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
“เมื่อคืนลูกโทรมาถี่มาก สายมันตัดบ่อย …ตัดก็โทร ตัดก็โทร …คุณคิดว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน สำคัญ ต้องการตัดสินใจเดี๋ยวนั้น ใช่มั้ย? ..หาเป็นเช่นนั้นไม่”
“แม่ขา ตอนนี้หนูกำลังไปร้านเครื่องเขียนค่ะ จะไปซื้อแพลนเนอร์ พรุ่งนี้มหาลัยเปิด”
“แม่คะหนูอยู่หน้าตู้เอทีเอ็ม เพราะแอปฯ หนูมันใช้ไม่ได้ ต้องยืนยันตัวตน”
“แม่คะ เทอมนี้หนูลงเรียนภาษาเช็กด้วยค่ะ”
“แม่คะ วันนี้สะพานชาร์ลคนเยอะมากเลยค่ะ ทัวร์มาเยอะมาก”
…บลาๆๆๆๆๆๆๆ
ปรายคุยได้เรื่อย คุยได้หมด สิ่งรอบตัว ดินฟ้าอากาศ การคุยทุกครั้งมักจะได้ยินเสียงผู้คนแทรกเข้ามาเป็นระยะ …มาสะดุดหูตรงประโยคที่ว่า..
“แม่คะ วันนี้หนูโดนผู้ชาย “ถีบ”
…แม่สะดุ้ง เด้งตัวขึ้นนั่ง จากที่นอนอยู่บนเตียง ถามกลับด้วยเสียงอันดัง ….อ้าว!! มีเรื่องอะไรกัน แล้วเค้ามาถีบลูกทำไม?”
ปลายสายก็ตกใจ รีบตอบกลับมาทันที “ไม่ใช่ค่ะแม่ ไม่ใช่ “ถีบ” “จีบ” ค่ะ เค้าเรียนอีกมหาลัยนึง เดินมาจีบหนูค่ะ” …แล้วไป สัญญาณความมีอายุของแม่เริ่มบ่งบอก … “หู ตา พร่ามัว”
งานนี้แฟน ๆ ไม่พลาดเข้ามาอสดงความเห็นชื่นชมความน่ารักของความสัมพันธ์แม่ลูกคู่นี้กันยกใหญ่ ระบุว่า “เป็นคุณแม่คุณลูกที่น่ารัก เอาใจใส่กัน และกัน คุยได้ทุกเรื่องจริง ๆ ค่ะ” ฝั่ง ปู กนกวรรณ ตอบกลับว่า “ยิ่งโต ยิ่งเป็นเพื่อนกันเลยจ้ะ”
อีกส่วนคอมเมนต์เรื่องที่คุณแม่ปูฟังผิดจาก จีบ เป็น ถีบ ทำเอาตกใจไปตามกัน ระบุว่า “อ่านผิดความหมายเปลี่ยนคะ น่ารักจังรายงานแม่ตลอด” เจ้าตัวไม่รอช้าตอบกลับว่า “คุยได้ทุกเรื่อง นิด ๆ หน่อย ๆ ก็คุย”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ปู กนกวรรณ น้ำตาแตก อยากเคลียร์สถานะ เด๋อ ดอกสะเดา ลั่น คนในวงการรู้หมด
- ลูก ‘เด๋อ ดอกสะเดา’ เคลียร์สถานะ พ่อ-ปู กนกวรรณ หลังลั่นหมดบุญ เลิกกันจริงไหม?
- เป็ด เชิญยิ้ม เล่าวันรู้ เด๋อ ดอกสะเดา ป่วยสโตรก ลิ้นแข็ง-พูดไม่ชัด ผูกพัน 48 ปี ยันไม่ทิ้งแน่นอน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: