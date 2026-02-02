ข่าวดาราบันเทิง

เกือบเป็นเรื่อง ปู กนกวรรณ โทรคุยลูกสาว เจอคำนี้ ทำแม่หัวใจจะวาย รู้เฉลยแห่เอ็นดู

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 17:50 น.| อัปเดต: 02 ก.พ. 2569 18:00 น.
59
ลูกสาว โทรคุย ปู กนกวรรณ เล่ามีหนุ่มเดินมาจีบ แต่แม่หูเพี้ยนเป็นโดนถีบ

เกือบเป็นเรื่อง ปู กนกวรรณ คุยลูกสาวทางไกลเล่ามีหนุ่มเดินมา ‘จีบ’ แต่แม่หูเพี้ยนเป็นโดน ‘ถีบ’ รีบถามเกิดอะไรขึ้น ชาวเน็ตเอ็นดูโมเมนต์สองแม่ลูก เผยยิ่งโตยิ่งเหมือนเพื่อนสนิท คุยได้ทุกเรื่อง

เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์น่ารัก ๆ ของสองแม่ลูกที่ทำเอาชาวเน็ตยิ้มตาม กรณี ปู กนกวรรณ แชร์เหตุกาณ์ที่ทำเอาเธอที่นอนอยู่บนเตียงต้องเด้งตัวขึ้นมาอย่างแรง หลังจากโทรศัพท์คุยกับลูกสาว น้องปราย ที่ไปเรียนอยู่ที่ต่างประเทศ

ล่าสุด ปู กนกวรรณ เล่าเหตุการณ์ขณะที่โทรศัพท์คุยกับน้องปราย จากภาพแชทที่คุณแม่แคปมาจะเห็นได้ว่าลูกสาวโทรมาหาแบบถี่ ๆ เนื่องจากสายตัดบ่อย เจ้าตัวเล่าต่อว่าหลาย ๆ คนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องด่วนลูกสาวจึงโทรมา เป็นการพูดคุยเรื่องชีวิตประจำวัน เพื่ออัปเดตให้คุณแม่ทราบ ทั้งเรื่องการเรียน เรื่องการใช้จ่าย และเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

“เมื่อคืนลูกโทรมาถี่มาก สายมันตัดบ่อย …ตัดก็โทร ตัดก็โทร …คุณคิดว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน สำคัญ ต้องการตัดสินใจเดี๋ยวนั้น ใช่มั้ย? ..หาเป็นเช่นนั้นไม่”

“แม่ขา ตอนนี้หนูกำลังไปร้านเครื่องเขียนค่ะ จะไปซื้อแพลนเนอร์ พรุ่งนี้มหาลัยเปิด”
“แม่คะหนูอยู่หน้าตู้เอทีเอ็ม เพราะแอปฯ หนูมันใช้ไม่ได้ ต้องยืนยันตัวตน”
“แม่คะ เทอมนี้หนูลงเรียนภาษาเช็กด้วยค่ะ”
“แม่คะ วันนี้สะพานชาร์ลคนเยอะมากเลยค่ะ ทัวร์มาเยอะมาก”
…บลาๆๆๆๆๆๆๆ

ปรายคุยได้เรื่อย คุยได้หมด สิ่งรอบตัว ดินฟ้าอากาศ การคุยทุกครั้งมักจะได้ยินเสียงผู้คนแทรกเข้ามาเป็นระยะ …มาสะดุดหูตรงประโยคที่ว่า..

“แม่คะ วันนี้หนูโดนผู้ชาย “ถีบ”

…แม่สะดุ้ง เด้งตัวขึ้นนั่ง จากที่นอนอยู่บนเตียง ถามกลับด้วยเสียงอันดัง ….อ้าว!! มีเรื่องอะไรกัน แล้วเค้ามาถีบลูกทำไม?”

ปลายสายก็ตกใจ รีบตอบกลับมาทันที “ไม่ใช่ค่ะแม่ ไม่ใช่ “ถีบ” “จีบ” ค่ะ เค้าเรียนอีกมหาลัยนึง เดินมาจีบหนูค่ะ” …แล้วไป สัญญาณความมีอายุของแม่เริ่มบ่งบอก … “หู ตา พร่ามัว”

ปู กนกวรรณ เล่าโมเมนต์คุยกับลูก
ภาพจาก Facebook : Kanokwan Buranond

งานนี้แฟน ๆ ไม่พลาดเข้ามาอสดงความเห็นชื่นชมความน่ารักของความสัมพันธ์แม่ลูกคู่นี้กันยกใหญ่ ระบุว่า “เป็นคุณแม่คุณลูกที่น่ารัก เอาใจใส่กัน และกัน คุยได้ทุกเรื่องจริง ๆ ค่ะ” ฝั่ง ปู กนกวรรณ ตอบกลับว่า “ยิ่งโต ยิ่งเป็นเพื่อนกันเลยจ้ะ”

อีกส่วนคอมเมนต์เรื่องที่คุณแม่ปูฟังผิดจาก จีบ เป็น ถีบ ทำเอาตกใจไปตามกัน ระบุว่า “อ่านผิดความหมายเปลี่ยนคะ น่ารักจังรายงานแม่ตลอด” เจ้าตัวไม่รอช้าตอบกลับว่า “คุยได้ทุกเรื่อง นิด ๆ หน่อย ๆ ก็คุย”

แชทของ น้องปราย และ ปู กนกวรรณ

คอมเมนต์ชมความน่ารักของ น้องปราย ลูกสาวปู กนกวรรณ

น้องปราย ลูกสาวปู กนกวรรณ
ภาพจาก Facebook : Kanokwan Buranond

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
5 ไอเดียเดต วันวาเลนไทน์ 2026 ฉบับคู่รักทางไกล แม้ตัวจะอยู่ที่ไหน แต่ใจยังใกล้กัน ข่าว

5 ไอเดียเดต วันวาเลนไทน์ 2026 ฉบับคู่รักทางไกล แม้ตัวจะอยู่ที่ไหน แต่ใจยังใกล้กัน

24 วินาที ที่แล้ว
ขอสินเชื่อที่ดินที่ไหนดี เศรษฐกิจ

อยากได้เงินจากโฉนดที่ดิน ขอสินเชื่อที่ไหนดีที่ให้วงเงินสูง

34 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ดึงสติก่อนเลือกตั้งใหญ่! นักร้องดังชี้ศัตรูไม่ใช่คนเห็นต่าง แต่คือ “คนโกง” ที่รอเสวยสุข

47 นาที ที่แล้ว
ลูกสาว โทรคุย ปู กนกวรรณ เล่ามีหนุ่มเดินมาจีบ แต่แม่หูเพี้ยนเป็นโดนถีบ บันเทิง

เกือบเป็นเรื่อง ปู กนกวรรณ โทรคุยลูกสาว เจอคำนี้ ทำแม่หัวใจจะวาย รู้เฉลยแห่เอ็นดู

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนภัย! ศูนย์ ACSC เผยแก๊งคอลฯ ทำคนไทยเสียหายพุ่ง 541 ล้าน เพียงสัปดาห์เดียว ข่าว

เตือนภัย! ศูนย์ ACSC เผยแก๊งคอลฯ ทำคนไทยเสียหายพุ่ง 541 ล้าน เพียงสัปดาห์เดียว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถอดจิตหาลิซ่า ข่าว

วอนหยุด! คลิปสอนเด็กถอดจิตไปหา “ลิซ่า” เจอนินจาญี่ปุ่น ผุดล้างสมองเต็ม TikTok

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“แพรรี่ ไพรวัลย์” ขยี้คนติดดอย ใครซื้อทอง 8 หมื่น ยินดีด้วย ตอนนี้ราคาลงแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จันทร์ซ้อนจันทร์ 2 ก.พ. 69 ข่าว

จันทร์ซ้อนจันทร์ 2 ก.พ. 69 ฤกษ์ขลังรับทรัพย์ เสริมเสน่ห์ เปิดวิธีไหว้ขอพร ดวงเฮงตลอดปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาวววันนี้ 2 ก.พ. 69 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 2/2/69 ทุกรางวัล เจาะสถิติหวยออกวันจันทร์ 10 งวด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจหาย &quot;หมูกะทะคุณย่า&quot; ร้านแม่ &quot;โอ๊ต ปราโมทย์&quot; ยุติกิจการ 17 ปี ลูกค้าแห่ใจหาย เศรษฐกิจ

ใจหาย “หมูกะทะคุณย่า” ร้านแม่ “โอ๊ต ปราโมทย์” ยุติกิจการ 17 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

งดจัดงาน “ตรุษจีนเยาวราช 2569” 17-18 ก.พ. เพื่อถวายความอาลัย พระพันปีหลวง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แสวง” ร่ายยาว! ขอสังคมเข้าใจ งานระดับชาติคนร่วมล้าน “ไม่มีความสมบูรณ์แบบ”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของเปิดใจหลังสูญเสีย ไข่ขาวลูกแมร๊ ข่าว

แม่ไข่ขาว โพสต์เศร้า ส่งลูกชายกลับดาวแมว คิดถึงจมูกชมพู-อุ้งมือ อ่านแล้วน้ำตาซึม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุตุ เตือน 3 จังหวัด ร้อน 42 องศา คาดหน้าร้อนเริ่มต้นปลายเดือนกุมภาฯ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
GWM เลิกขาย ORA Good Cat ข่าว

GWM เลิกขาย ORA Good Cat ปิดตำนานเจ้าเหมียวไฟฟ้า เตรียมดัน ORA 5 SUV

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ศาลปกครอง ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบข้าราชการ “เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง-นักวิชาการคอมพิวเตอร์” เช็กด่วน!

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก นักร้องสาว The Voice &quot;งูเห่า&quot; กัดคาห้องนอน เพื่อนโวย ตายเพราะ รพ.ไม่มีเซรุ่ม ข่าวต่างประเทศ

ช็อก นักร้องสาว The Voice “งูเห่า” กัดคาห้องนอน เพื่อนโวย ตายเพราะ รพ.ไม่มีเซรุ่ม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
มด ณปภัช คลอดลูกสาวคนแรกแล้ว บันเทิง

เฮลั่น! มด ณปภัช คลอดลูกแล้ว ตั้งชื่อลูกสาวสุดเก๋ รับเดือนแห่งความรัก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จีน ประหารอีก 4 สมาชิก “ตระกูลไป๋” เครือข่ายคอลเซ็นเตอร์เมียนมา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

พรมแดงฉาว “Chappell Roan” โชว์หวิวโนบรา-เปลือยอกท้าสายตา Grammys 2026

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอแล็บแพนด้า เหลืออด เปิดใจโพสต์ด่าเขมรบ่อย อัดนักการเมืองหงอให้กัมพูชา ข่าว

หมอแล็บแพนด้า เหลืออด เปิดใจโพสต์ด่าเขมรบ่อย อัดนักการเมืองหงอให้กัมพูชา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บฟู้ด ผนึกกำลัง ททท. ประกาศสุดยอด 100 ร้านอาหารแห่งปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป.ป.ช. ฟัน &quot;อดีตนายกฯ กาบเชิง&quot; ทุจริตจ้างกำจัดขยะในป่าสงวนฯ ฝืน TOR เสียหายยับ ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. ฟัน “อดีตนายกฯ กาบเชิง” ทุจริตจ้างกำจัดขยะในป่าสงวนฯ ฝืน TOR เสียหายยับ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เป็ด เชิญยิ้ม อัปเดตอาการล่าสุด เด๋อ ดอกสะเดา บันเทิง

เป็ด เชิญยิ้ม เล่าวันรู้ เด๋อ ดอกสะเดา ป่วยสโตรก ลิ้นแข็ง-พูดไม่ชัด ผูกพัน 48 ปี ยันไม่ทิ้งแน่นอน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;คาร์ริค&quot; ไม่หวั่นแฟนผี ฮือไล่เจ้าของทีม ยันนักเตะโฟกัสแค่เกมดวล &quot;ฟูแล่ม&quot; ล่าตั๋วท็อปโฟร์ ข่าวกีฬา

“คาร์ริค” ไม่หวั่นแฟนผี ฮือไล่เจ้าของทีม ยันนักเตะโฟกัสแค่เกมดวล “ฟูแล่ม” ล่าตั๋วท็อปโฟร์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 17:50 น.| อัปเดต: 02 ก.พ. 2569 18:00 น.
59
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

5 ไอเดียเดต วันวาเลนไทน์ 2026 ฉบับคู่รักทางไกล แม้ตัวจะอยู่ที่ไหน แต่ใจยังใกล้กัน

5 ไอเดียเดต วันวาเลนไทน์ 2026 ฉบับคู่รักทางไกล แม้ตัวจะอยู่ที่ไหน แต่ใจยังใกล้กัน

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569
ขอสินเชื่อที่ดินที่ไหนดี

อยากได้เงินจากโฉนดที่ดิน ขอสินเชื่อที่ไหนดีที่ให้วงเงินสูง

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569
เตือนภัย! ศูนย์ ACSC เผยแก๊งคอลฯ ทำคนไทยเสียหายพุ่ง 541 ล้าน เพียงสัปดาห์เดียว

เตือนภัย! ศูนย์ ACSC เผยแก๊งคอลฯ ทำคนไทยเสียหายพุ่ง 541 ล้าน เพียงสัปดาห์เดียว

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569
ถอดจิตหาลิซ่า

วอนหยุด! คลิปสอนเด็กถอดจิตไปหา “ลิซ่า” เจอนินจาญี่ปุ่น ผุดล้างสมองเต็ม TikTok

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button