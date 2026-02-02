เศรษฐกิจ

อยากได้เงินจากโฉนดที่ดิน ขอสินเชื่อที่ไหนดีที่ให้วงเงินสูง

เผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 18:26 น.| อัปเดต: 02 ก.พ. 2569 18:27 น.
51
ขอสินเชื่อที่ดินที่ไหนดี

สำหรับเจ้าของที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นที่ดินเปล่า ที่ดินทำกิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เมื่อถึงจังหวะที่ชีวิตต้องการสภาพคล่อง หรือธุรกิจต้องการเงินทุนหมุนเวียนอย่างเร่งด่วน การเปลี่ยนสินทรัพย์ที่นอนนิ่งให้กลายเป็นเงินสดคือทางออกที่ดีที่สุด แต่คำถามโลกแตกที่มักตามมาคือ “จะเอาโฉนดไปเข้าที่ไหนดี?” ที่จะตีมูลค่าให้สูงสมน้ำสมเนื้อ ดอกเบี้ยไม่โหด และที่สำคัญคือต้องได้เงินไวทันใช้ บทความนี้จะพาคุณไปหาคำตอบ พร้อมชี้เป้าแหล่งเงินกู้ที่ตอบโจทย์ความต้องการนี้ได้อย่างตรงจุด

หลักเกณฑ์เลือกสินเชื่อโฉนดที่ดิน ให้ได้วงเงินสูงและปลอดภัย

ก่อนจะตัดสินใจยื่นโฉนดให้ใคร การพิจารณาเลือกแหล่งเงินทุนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องการ “วงเงินสูง” สิ่งแรกที่ต้องดูคือมาตรฐานการประเมินราคา ผู้ให้บริการสินเชื่อที่ดีควรมีการอ้างอิงราคาประเมินที่เป็นธรรมและโปร่งใส เพื่อให้คุณได้รับวงเงินที่เหมาะสมกับมูลค่าทรัพย์สินจริง นอกจากนี้เรื่องความเร็วก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะโอกาสทางธุรกิจหรือเหตุฉุกเฉินมักรอไม่ได้ และสุดท้ายคือต้องถูกกฎหมายเพื่อให้คุณผ่อนชำระได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องหวาดระแวงเรื่องสัญญาเอาเปรียบ

ทำไม “เพื่อนแท้ เงินด่วน” ถึงเป็นคำตอบของคนอยากได้วงเงินสูง

จุดเด่นสินเชื่อที่ดินเพื่อนแท้เงินด่วน

หากคุณกำลังมองหาแหล่งเงินกู้ที่ให้ความสำคัญกับทั้งมูลค่าและเวลาของลูกค้า บริษัท เพื่อนแท้ เงินด่วน จำกัด คือตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดในขณะนี้ ด้วยจุดเด่นที่ออกแบบมาเพื่อคนมีโฉนดโดยเฉพาะ ทำให้ที่นี่กลายเป็นขวัญใจของคนต้องการเงินก้อนใหญ่เพื่อไปหมุนเวียน

ให้วงเงินสูง ตีราคาตามจริง

เพื่อนแท้ เงินด่วน เข้าใจดีว่าที่ดินคือสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง จึงมีนโยบายการพิจารณาวงเงินที่ยืดหยุ่นและเป็นธรรม โดยอ้างอิงจากราคาประเมินและสภาพทรัพย์สินจริง ทำให้ผู้กู้มีโอกาสได้รับวงเงินสูงที่เพียงพอต่อความต้องการ ไม่ว่าจะนำไปปิดหนี้ที่เป็นก้อน ขยายกิจการ หรือสำรองจ่ายในครอบครัว ก็สามารถจัดการได้ในที่เดียว

อนุมัติไวใน 10 นาที ทันใช้หมุนเวียนธุรกิจ

จุดเด่นที่ทำให้เพื่อนแท้ เงินด่วน เหนือกว่าหลายแห่งคือ “ความเร็ว” เพราะทราบดีว่าการรอคอยคือต้นทุน ที่นี่จึงพัฒนาระบบการอนุมัติที่รวดเร็วทันใจ เมื่อคุณเดินทางไปยืนยันตัวตนที่สาขาพร้อมโฉนดตัวจริง เจ้าหน้าที่สามารถพิจารณาและแจ้งผลอนุมัติได้ภายในเวลาประมาณ 10 นาที เท่านั้น หากผ่านเกณฑ์ก็พร้อมโอนเงินเข้าบัญชีทันที เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการเงินด่วนไปหมุนเวียนให้ทันเวลา

กู้ง่าย ถูกกฎหมาย ไม่ต้องใช้คนค้ำ

นอกจากวงเงินสูงและได้เงินไวแล้ว เพื่อนแท้ เงินด่วน ยังช่วยลดภาระความยุ่งยากด้วยเงื่อนไขที่ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน ใช้เพียงโฉนดที่ดินของคุณเป็นหลักทรัพย์เท่านั้น และที่สำคัญที่สุดคือดำเนินการภายใต้ใบอนุญาต Pico Finance กำกับดูแลโดยกระทรวงการคลัง (ใบอนุญาตเลขที่ ว00007/2565) มั่นใจได้เรื่องดอกเบี้ยที่เป็นธรรมและสัญญาที่โปร่งใส

อยากเปลี่ยนโฉนดเป็นเงินก้อนกับเพื่อนแท้ เงินด่วน ต้องทำอย่างไร

ขอสินเชื่อเพื่อนแท้เงินด่วน

ความสะดวกสบายเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เพื่อนแท้ เงินด่วน มอบให้ คุณสามารถเริ่มต้นได้ง่าย ๆ ด้วยการดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน “เพื่อนแท้ เงินด่วน” เพื่อส่งข้อมูลและเอกสารเบื้องต้นได้ตลอด 24 ชั่วโมง จากนั้นเพียงเดินทางไปที่สาขาใกล้บ้านเพื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบโฉนดฉบับจริง เพื่อความปลอดภัย เพียงเท่านี้โฉนดที่ดินของคุณก็จะเปลี่ยนเป็นเงินทุนหมุนเวียนก้อนได้ทันที

หากวันนี้คุณมีโฉนดที่ดินอยู่ในมือและต้องการเปลี่ยนเป็นเงินทุนหมุนเวียนที่ให้วงเงินสูง คุ้มค่า และรวดเร็ว เพื่อนแท้ เงินด่วน พร้อมเป็นคำตอบสุดท้ายที่คุณตามหา ด้วยมาตรฐานการบริการที่จริงใจ ถูกกฎหมาย และเข้าใจความต้องการของคนไทยอย่างแท้จริง ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-114-8988 Facebook : เพื่อนแท้ แคปปิตอล Line : เพื่อนแท้ เงินด่วน

