มรสุมชีวิต ดารารุ่นใหญ่กล้ามโต หย่าเมีย-จีบสาวไฮโซไม่ติด ล่าสุดนั่งรถไฟใต้ดินสุดสมถะ

มรสุมชีวิต “ร็อคกี้” ดารา TVB วัย 58 หย่าภรรยา-จีบดาราสาวไฮโซไม่ติด ล่าสุดนั่งรถไฟใต้ดินสุดสมถะ
ฮ่องกง — เป็นภาพที่แฟนละครฮ่องกงเห็นแล้วอดเห็นใจไม่ได้ เมื่อมีชาวเน็ตพบเห็น เจิ้งเจี้ยนเล่อ (Rocky Cheng) หรือ “ร็อคกี้” อดีตเจ้าของตำแหน่งแชมป์ Mr. Hong Kong ปี 2005 ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเพียงลำพังบนรถไฟใต้ดิน ท่ามกลางกระแสข่าวดราม่าชีวิตส่วนตัวที่ถาโถมเข้ามาในช่วงปีที่ผ่านมา
ร็อคกี้ ในวัย 58 ปี เผชิญวิกฤตชีวิตอย่างหนักในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เริ่มจากปี 2020 ที่ต้องหยุดงานเพราะติดเชื้อในกระเพาะอาหาร ซ้ำร้ายธุรกิจเทรนเนอร์ฟิตเนสต้องปิดตัวชั่วคราวถึง 4 ครั้งจากพิษโควิด ทำให้ขาดรายได้นานครึ่งปีจนต้องนำเงินเก็บออกมาใช้ประทังชีวิต และต้องตัดงบการเรียนพิเศษของลูกชาย
ต่อมาในปี 2021 เขาได้หย่าขาดกับภรรยาที่อยู่กินกันมา 20 ปี เขาต้องรับหน้าที่ดูแลลูกชายคนโต 17 ปี ส่วนลูกคนเล็ก 16 ปี อยู่กับอดีตภรรยา ซึ่งลูกชายทั้งสองคนมีภาวะออทิสติก ทำให้เขายังต้องดิ้นรนหาเงินเพื่อดูแลครอบครัว
ประเด็นที่ถูกจับตามองที่สุดคือ ข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์กับ ชุยปี้เจีย (Anita Chui) ดาราสาวทรงโตที่มีอายุห่างกันถึง 21 ปี ซึ่งร็อคกี้รับหน้าที่เป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวให้ เรื่องราวบานปลายเมื่อร็อคกี้เปลี่ยนสถานะบน Facebook เป็น “กำลังคบหากับ Anita Chui” หวังเปิดตัวรักครั้งใหม่
แต่ฝ่ายหญิงกลับออกมาปฏิเสธทันควัน โดยมอบสถานะแค่เพื่อนที่ดีมากๆ และชมว่าเขาเป็นคนซื่อๆ แต่ต่อมาคดีพลิกเมื่อฝ่ายหญิงออกมาแฉว่าฝ่ายชายแกล้งซื่อ เพื่อหวังเกาะกระแสหรือเข้าหาเพื่อนของเธอ จนความสัมพันธ์แตกหัก นอกจากนี้ ร็อคกี้ยังถูกมือดีติดป้ายประจานตามที่สาธารณะ กล่าวหาว่าเป็นแมงดา เกาะผู้หญิงกิน, มีหนี้สินล้นพ้นตัว และเที่ยวขอให้คนเลี้ยงดู
บล่าสุด ชาวเน็ตได้ถ่ายภาพร็อคกี้ขณะโดยสารรถไฟใต้ดินคนเดียว เขาสวมหน้ากากสีดำ ผมเริ่มเป็นสีดอกเลา แต่รูปร่างยังคงฟิตเปรี๊ยะสมวัย โดยเขานั่งเล่นโทรศัพท์อย่างเงียบๆ ไม่สนใจสิ่งรอบข้าง
ภาพลักษณ์ที่ดูติดดินของเขาได้รับคำชมจากชาวเน็ตว่าเป็น “นักสู้ผู้บริสุทธิ์” (Pure Love Warrior) ที่ยังคงใช้ชีวิตอย่างถ่อมตน แตกต่างจากฝ่ายหญิงที่มีไลฟ์สไตล์หรูหรา นั่งเครื่องบินส่วนตัว และเตรียมซื้อบ้านที่ปารีสอย่างสิ้นเชิง
