ข่าวดาราบันเทิง

มรสุมชีวิต ดารารุ่นใหญ่กล้ามโต หย่าเมีย-จีบสาวไฮโซไม่ติด ล่าสุดนั่งรถไฟใต้ดินสุดสมถะ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 23:49 น.| อัปเดต: 28 ม.ค. 2569 13:53 น.
50
มรสุมชีวิต ดารารุ่นใหญ่กล้ามโต หย่าเมีย-จีบสาวไฮโซไม่ติด ล่าสุดนั่งรถไฟใต้ดินสุดสมถะ

มรสุมชีวิต “ร็อคกี้” ดารา TVB วัย 58 หย่าภรรยา-จีบดาราสาวไฮโซไม่ติด ล่าสุดนั่งรถไฟใต้ดินสุดสมถะ

ฮ่องกง — เป็นภาพที่แฟนละครฮ่องกงเห็นแล้วอดเห็นใจไม่ได้ เมื่อมีชาวเน็ตพบเห็น เจิ้งเจี้ยนเล่อ (Rocky Cheng) หรือ “ร็อคกี้” อดีตเจ้าของตำแหน่งแชมป์ Mr. Hong Kong ปี 2005 ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเพียงลำพังบนรถไฟใต้ดิน ท่ามกลางกระแสข่าวดราม่าชีวิตส่วนตัวที่ถาโถมเข้ามาในช่วงปีที่ผ่านมา

ร็อคกี้ ในวัย 58 ปี เผชิญวิกฤตชีวิตอย่างหนักในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เริ่มจากปี 2020 ที่ต้องหยุดงานเพราะติดเชื้อในกระเพาะอาหาร ซ้ำร้ายธุรกิจเทรนเนอร์ฟิตเนสต้องปิดตัวชั่วคราวถึง 4 ครั้งจากพิษโควิด ทำให้ขาดรายได้นานครึ่งปีจนต้องนำเงินเก็บออกมาใช้ประทังชีวิต และต้องตัดงบการเรียนพิเศษของลูกชาย

ต่อมาในปี 2021 เขาได้หย่าขาดกับภรรยาที่อยู่กินกันมา 20 ปี เขาต้องรับหน้าที่ดูแลลูกชายคนโต 17 ปี ส่วนลูกคนเล็ก 16 ปี อยู่กับอดีตภรรยา ซึ่งลูกชายทั้งสองคนมีภาวะออทิสติก ทำให้เขายังต้องดิ้นรนหาเงินเพื่อดูแลครอบครัว

ประเด็นที่ถูกจับตามองที่สุดคือ ข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์กับ ชุยปี้เจีย (Anita Chui) ดาราสาวทรงโตที่มีอายุห่างกันถึง 21 ปี ซึ่งร็อคกี้รับหน้าที่เป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวให้ เรื่องราวบานปลายเมื่อร็อคกี้เปลี่ยนสถานะบน Facebook เป็น “กำลังคบหากับ Anita Chui” หวังเปิดตัวรักครั้งใหม่

แต่ฝ่ายหญิงกลับออกมาปฏิเสธทันควัน โดยมอบสถานะแค่เพื่อนที่ดีมากๆ และชมว่าเขาเป็นคนซื่อๆ แต่ต่อมาคดีพลิกเมื่อฝ่ายหญิงออกมาแฉว่าฝ่ายชายแกล้งซื่อ เพื่อหวังเกาะกระแสหรือเข้าหาเพื่อนของเธอ จนความสัมพันธ์แตกหัก นอกจากนี้ ร็อคกี้ยังถูกมือดีติดป้ายประจานตามที่สาธารณะ กล่าวหาว่าเป็นแมงดา เกาะผู้หญิงกิน, มีหนี้สินล้นพ้นตัว และเที่ยวขอให้คนเลี้ยงดู

ล่าสุด ชาวเน็ตได้ถ่ายภาพร็อคกี้ขณะโดยสารรถไฟใต้ดินคนเดียว เขาสวมหน้ากากสีดำ ผมเริ่มเป็นสีดอกเลา แต่รูปร่างยังคงฟิตเปรี๊ยะสมวัย โดยเขานั่งเล่นโทรศัพท์อย่างเงียบๆ ไม่สนใจสิ่งรอบข้าง

ภาพลักษณ์ที่ดูติดดินของเขาได้รับคำชมจากชาวเน็ตว่าเป็น “นักสู้ผู้บริสุทธิ์” (Pure Love Warrior) ที่ยังคงใช้ชีวิตอย่างถ่อมตน แตกต่างจากฝ่ายหญิงที่มีไลฟ์สไตล์หรูหรา นั่งเครื่องบินส่วนตัว และเตรียมซื้อบ้านที่ปารีสอย่างสิ้นเชิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
มรสุมชีวิต ดารารุ่นใหญ่กล้ามโต หย่าเมีย-จีบสาวไฮโซไม่ติด ล่าสุดนั่งรถไฟใต้ดินสุดสมถะ บันเทิง

มรสุมชีวิต ดารารุ่นใหญ่กล้ามโต หย่าเมีย-จีบสาวไฮโซไม่ติด ล่าสุดนั่งรถไฟใต้ดินสุดสมถะ

1 นาที ที่แล้ว
คลิปนาที นักสกีสาว หวิดสิ้นชื่อ หลังเข้าใกล้ เสือดาวหิมะ เพื่อเซลฟี่ ก่อนถูกขย้ำหน้าเละ ข่าวต่างประเทศ

คลิปนาที นักสกีสาว หวิดสิ้นชื่อ หลังเข้าใกล้ เสือดาวหิมะ เพื่อเซลฟี่ ก่อนถูกขย้ำหน้าเละ

51 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

“อาคาริ มิตานิ” อดีตนางเอก AV เปิดใจ ตลอด 8 ปี ไร้คนรู้ใจ แถมไม่เคยมีเซ็กซ์นอกเวลางาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นางเอก AV สาวโต้เดือด ปมคลิปหลุดอันเซนเซอร์ว่อนเน็ต ยันเป็นคลิปส่วนตัว ไม่ใช่งาน AV ผิดกฎหมาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนูน้อย 2 ขวบตาบอดกะทันหันเพราะยีนกลายพันธุ์หายาก ข่าวต่างประเทศ

หนูน้อย 2 ขวบแข็งแรง จู่ ๆ ตาบอดกะทันหัน แม่แทบขาดใจ ลูกป่วยโรคหายาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เด็กจีนเล่นพิเรนทร์จน “กุญแจล็อกรหัส” ติดจมูกแน่น เดือดร้อนกู้ภัยเข้าช่วยเหลือ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. ปราจีนบุรี ทั้ง 3 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สั่งปลดผู้ก่อตั้งบ.ดัง ปมคลิปเสียงฉาว แอบเริงรักกับลูกน้องสาวในออฟฟิศหลุดว่อนเน็ต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเรียน ม.6 ร้องเรียนถูกบังคับเข้าค่ายตรงวันเลือกตั้ง 8 ก.พ. ข่าว

ด่วน! ม.6 ร้อง iLaw ถูกเกณฑ์เข้าค่ายเขาชนไก่ ตรงวันเลือกตั้ง 8 ก.พ. หวั่นเสียสิทธิ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวด 1 กุมภาพันธ์ 2569 เลขเด็ด

มาแล้วใบจริง! เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง 1 ก.พ. 69 เน้นอัดเลขฟัน ตัวเดียวก็รวยได้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. อุตรดิตถ์ ทั้ง 3 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. อุตรดิตถ์ ทั้ง 3 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพท วงเคลียร์ ชวนคนไทยเลือกตั้ง 8 ก.พ. 2569 ไม่ทนกับวงจรปัญหาซ้ำซาก ข่าวการเมือง

แพท วงเคลียร์ ชวนคนไทยเข้าคูหา หยุดปัญหาซ้ำซาก ต้นเหตุทุจริต-ผู้มีอำนาจ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมออ๋อง ติงผู้สมัคร เพื่อไทย ทำป้ายหาเสียง ไร้โลโก้พรรค หวั่นประชาชนสับสน ข่าวการเมือง

หมออ๋อง ติงผู้สมัคร เพื่อไทย ทำป้ายหาเสียง ไร้โลโก้พรรค หวั่นประชาชนสับสน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก เปรียบเทียบ ATK ของนายกฯ อนุทิน กับประชาชน ข่าว

ไอซ์ รักชนก ยกเคส ATK นายกฯ อนุทิน ใช้เกรด WHO สวนทางชาวบ้าน ได้ของถูกคุณภาพต่ำ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย พูดแล้ว ทนายแก้ว มีโอกาสกลับมาโหนกระแสไหม ข่าว

ชัดเจน! หนุ่ม กรรชัย พูดแล้วอนาคต ทนายแก้ว มีโอกาสนั่งโต๊ะโหนกระแสไหม?

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

โยกเยก เชิญยิ้ม อัปเดตอาการ ‘หัวใจเต้นผิดจังหวะ’ แฟนคลับเป็นห่วงแห่ส่งกำลังใจ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกษตรกรเร่งเผาเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสิทธิ์จากโครงการรัฐในช่วงฝุ่น PM 2.5 ข่าว

เพจดังแฉ สาเหตุฝุ่นพุ่ง เกษตรกรเผาทิ้งทวน ก่อน 1 ก.พ. หวั่นโดนตัดสิทธิ์เยียวยา?

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ราชบุรี เช็กเบอร์-พรรค 5 เขต เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ราชบุรี เช็กเบอร์-พรรค 5 เขต เลือกตั้ง 2569

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถานที่เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 กทม. เขตบางรัก ที่สโมสรสมาคมไหหนำ ข่าวการเมือง

เช็กพิกัด เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 กทม. 33 เขต นอกเขตเลือกตั้ง ลงคะแนนที่ไหนบ้าง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาววันนี้ 28 ม.ค. 69 เช็กผลรางวัลสลากพัฒนา วิเคราะห์สถิติย้อนหลังวันพุธ 30 งวด

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

Pornhub เตรียมบล็อกผู้ใช้งานหน้าใหม่ใน UK 2 ก.พ.นี้ เซ่นกฎหมายยืนยันอายุสุดเข้ม

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจสลาย &quot;หลุยส์-นุ่น&quot; สูญเสีย 6 ปี แห่งน้ำตา ย้อนสัมภาษณ์ ฝ่าวิกฤตเนื้องอก เพื่อมีลูก บันเทิง

ใจสลาย “หลุยส์-นุ่น” สูญเสีย 6 ปี แห่งน้ำตา ย้อนสัมภาษณ์ ฝ่าวิกฤตเนื้องอก เพื่อมีลูก

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ภูเก็ต ยืนยันไม่พบผู้ป่วยไวรัสนิปาห์ ดำเนินการเอาผิดคนปล่อยข่าวปลอม

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กเลย! ไม่ไปเลือกตั้ง 2569 จะถูกตัดสิทธิอะไรบ้าง และเสียสิทธินานกี่ปี ข่าวการเมือง

เช็กเลย! ไม่ไปเลือกตั้ง 2569 จะถูกตัดสิทธิอะไรบ้าง และเสียสิทธินานกี่ปี

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โมนาโก พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 23:49 น.| อัปเดต: 28 ม.ค. 2569 13:53 น.
50
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คลิปนาที นักสกีสาว หวิดสิ้นชื่อ หลังเข้าใกล้ เสือดาวหิมะ เพื่อเซลฟี่ ก่อนถูกขย้ำหน้าเละ

คลิปนาที นักสกีสาว หวิดสิ้นชื่อ หลังเข้าใกล้ เสือดาวหิมะ เพื่อเซลฟี่ ก่อนถูกขย้ำหน้าเละ

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569
หนูน้อย 2 ขวบตาบอดกะทันหันเพราะยีนกลายพันธุ์หายาก

หนูน้อย 2 ขวบแข็งแรง จู่ ๆ ตาบอดกะทันหัน แม่แทบขาดใจ ลูกป่วยโรคหายาก

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569

เด็กจีนเล่นพิเรนทร์จน “กุญแจล็อกรหัส” ติดจมูกแน่น เดือดร้อนกู้ภัยเข้าช่วยเหลือ

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569

รายชื่อผู้สมัคร สส. ปราจีนบุรี ทั้ง 3 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569
Back to top button