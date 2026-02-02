ข่าวต่างประเทศ

จีน ประหารอีก 4 สมาชิก “ตระกูลไป๋” เครือข่ายคอลเซ็นเตอร์เมียนมา

เผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 14:26 น.
69

จีน ประหารอีก 4 สมาชิก ตระกูลไป๋ เครือข่ายคอลเซ็นเตอร์เมียนมา หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วประหาร 11 คน ซึ่งเป็นสมาชิกตระกูลหมิง

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว BBC รายงานว่า ทางการจีนเดินหน้าประหารชีวิต 4 สมาชิกตระกูลไป๋ ซึ่งเกี่ยวข้องกับคอลเซ็นเตอร์ในประเทศเมียนมา หลังจากที่ก่อนหน้านี้เพิ่งประหารสมาชิกตระกูลหมิง อีกหนึ่งแก๊งค์มาเฟียคอลเซ็นเตอร์ 11 คน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

โดยก่อนหน้านี้ศาลจีนพิพากษาประหารชีวิตสมาชิกตระกูลไป๋ 5 ราย ทว่า ไป๋ ซั่วเฉิง เสียชีวิตจากอาการป่วยก่อนถูกประหารชีวิต

สำหรับตระกูลไป๋นั้น เป็นอีกหนึ่งตระกูลที่ขึ้นสู่อำนาจตั้งแต่ช่วงปี 2543 และได้เปลี่ยนเมืองเล้าก์ก่าย กลายเป็นย่านกาสิโนและแหล่งค้าประเวณี

โดยสมาชิกตระกูลไป๋ทั้ง 21 คนถูกพิพากษาว่ามีความผิดฐานฉ้อโกง ฆาตกรรม ทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ และอีกหลาย นกอจากนี้ศาลยังระบุด้วยตระกูลไป๋ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของชาวจีน 6 คน

เผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 14:26 น.
69
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

