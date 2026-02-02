จีน ประหารอีก 4 สมาชิก “ตระกูลไป๋” เครือข่ายคอลเซ็นเตอร์เมียนมา
จีน ประหารอีก 4 สมาชิก ตระกูลไป๋ เครือข่ายคอลเซ็นเตอร์เมียนมา หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วประหาร 11 คน ซึ่งเป็นสมาชิกตระกูลหมิง
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว BBC รายงานว่า ทางการจีนเดินหน้าประหารชีวิต 4 สมาชิกตระกูลไป๋ ซึ่งเกี่ยวข้องกับคอลเซ็นเตอร์ในประเทศเมียนมา หลังจากที่ก่อนหน้านี้เพิ่งประหารสมาชิกตระกูลหมิง อีกหนึ่งแก๊งค์มาเฟียคอลเซ็นเตอร์ 11 คน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
โดยก่อนหน้านี้ศาลจีนพิพากษาประหารชีวิตสมาชิกตระกูลไป๋ 5 ราย ทว่า ไป๋ ซั่วเฉิง เสียชีวิตจากอาการป่วยก่อนถูกประหารชีวิต
สำหรับตระกูลไป๋นั้น เป็นอีกหนึ่งตระกูลที่ขึ้นสู่อำนาจตั้งแต่ช่วงปี 2543 และได้เปลี่ยนเมืองเล้าก์ก่าย กลายเป็นย่านกาสิโนและแหล่งค้าประเวณี
โดยสมาชิกตระกูลไป๋ทั้ง 21 คนถูกพิพากษาว่ามีความผิดฐานฉ้อโกง ฆาตกรรม ทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ และอีกหลาย นกอจากนี้ศาลยังระบุด้วยตระกูลไป๋ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของชาวจีน 6 คน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- จีนประหารชีวิตแล้ว 11 สมาชิก “ตระกูลหมิง” แก๊งค์มาเฟียคอลเซ็นเตอร์
- จีนสั่งประหารชีวิตสมาชิก “ตระกูลไป๋” 5 ราย เอี่ยวทำคอลเซ็นเตอร์ในเมียนมา
- กัมพูชารวบ “กวง ลี่” นักธุรกิจยศใหญ่ในเขมร เอี่ยวเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: