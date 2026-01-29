จีนประหารชีวิตแล้ว 11 สมาชิก “ตระกูลหมิง” แก๊งค์มาเฟียคอลเซ็นเตอร์
ทางการจีนประหารชีวิตแล้ว 11 สมาชิก ตระกูลหมิง แก๊งค์มาเฟียคอลเซ็นเตอร์ คุมศูนย์สแกมเมอร์บริเวณชายแดนเมียนมา
เมื่อวันที่ 29 มกราคม สำนักข่าว CNN รายงานว่า ทางการจีนประหารชีวิต สมาชิกตระกูลหมิง 11 ราย ฐานเปิดศูนย์สแกมเมอร์บริเวณชายแดนเมียนมา หลังจากที่ทั้ง 11 รายเคยถูกศาลพิพากษาประหารชีวิตไป เมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา
โดยตระกูลหมิงเป็น 1 ใน 4 ตระกูลอิทธิพลบริเวณทางตอนเหนือของประเทศเมียนมา ที่เกี่ยวข้องกับ ศูนย์คอลเซ็นเตอร์ ในเมืองเล่าไก่ ซึ่งติดอยู่ชายแดนจีน ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2558 ตระกูลหมิงเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงผ่านโทรคมนาคม, กาสิโนผิดกฎหมาย, ขนยาเสพติด และค้าประเวณี
ซึ่งอ้างอิงจากศาลตระกูลหมิงทำเงินจากกิจกรรมผิดกฎหมาย 1 หมื่นล้านหยวน (4.5 หมื่นล้านบาท) พร้อมกันนี้ศาลยังพบว่าตระกูลหมิงนั้นเกี่ยวข้องกับการตายของพนักงานคอลเซ็นเตอร์หลายคนอีกด้วย ซึ่งหลายรายถูกฆ่าขณะพยายามหลบหนี
ซึ่งนอกจากประหารชีวิตแล้ว ยังมีสมาชิกอีก 11 คน ถูกพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต ส่วนที่เหลืออีก 17 คน ได้รับโทษตั้งแต่ 5 ปี ถึง 24 ปี ซึ่งสำนักข่าว CCTV สื่อของจีนระบุว่ามีผู้รับโทษรวมแล้ว 39 คน
ขณะที่โฆษกของกระทรวงต่างประเทศจีนกล่าวถึงการประหารชีวิตว่า กำจัดภัยร้ายของการพนันและการฉ้อโกงอย่างเด็ดขาด
