จีนประหารชีวิตแล้ว 11 สมาชิก “ตระกูลหมิง” แก๊งค์มาเฟียคอลเซ็นเตอร์

เผยแพร่: 29 ม.ค. 2569 15:32 น.
ทางการจีนประหารชีวิตแล้ว 11 สมาชิก ตระกูลหมิง แก๊งค์มาเฟียคอลเซ็นเตอร์ คุมศูนย์สแกมเมอร์บริเวณชายแดนเมียนมา

เมื่อวันที่ 29 มกราคม สำนักข่าว CNN รายงานว่า ทางการจีนประหารชีวิต สมาชิกตระกูลหมิง 11 ราย ฐานเปิดศูนย์สแกมเมอร์บริเวณชายแดนเมียนมา หลังจากที่ทั้ง 11 รายเคยถูกศาลพิพากษาประหารชีวิตไป เมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา

โดยตระกูลหมิงเป็น 1 ใน 4 ตระกูลอิทธิพลบริเวณทางตอนเหนือของประเทศเมียนมา ที่เกี่ยวข้องกับ ศูนย์คอลเซ็นเตอร์ ในเมืองเล่าไก่ ซึ่งติดอยู่ชายแดนจีน ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2558 ตระกูลหมิงเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงผ่านโทรคมนาคม, กาสิโนผิดกฎหมาย, ขนยาเสพติด และค้าประเวณี

ซึ่งอ้างอิงจากศาลตระกูลหมิงทำเงินจากกิจกรรมผิดกฎหมาย 1 หมื่นล้านหยวน (4.5 หมื่นล้านบาท) พร้อมกันนี้ศาลยังพบว่าตระกูลหมิงนั้นเกี่ยวข้องกับการตายของพนักงานคอลเซ็นเตอร์หลายคนอีกด้วย ซึ่งหลายรายถูกฆ่าขณะพยายามหลบหนี

ซึ่งนอกจากประหารชีวิตแล้ว ยังมีสมาชิกอีก 11 คน ถูกพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต ส่วนที่เหลืออีก 17 คน ได้รับโทษตั้งแต่ 5 ปี ถึง 24 ปี ซึ่งสำนักข่าว CCTV สื่อของจีนระบุว่ามีผู้รับโทษรวมแล้ว 39 คน

ขณะที่โฆษกของกระทรวงต่างประเทศจีนกล่าวถึงการประหารชีวิตว่า กำจัดภัยร้ายของการพนันและการฉ้อโกงอย่างเด็ดขาด

