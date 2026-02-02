ข่าวดาราบันเทิง

เฮลั่น! มด ณปภัช คลอดลูกแล้ว ตั้งชื่อลูกสาวสุดเก๋ รับเดือนแห่งความรัก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 14:38 น.| อัปเดต: 02 ก.พ. 2569 14:39 น.
มด ณปภัช คลอดลูกสาวคนแรกแล้ว

มด ณปภัช คลอดลูกสาวคนแรก ‘น้องวาเลนไทน์’ จมูกโด่งน่าเอ็นดู สามีดูแลไม่ห่าง ด้าน ‘โฟร์’ อดีตดูโอ้ ร่วมยินดีเพื่อนซี้เผยเก็บความลับมานาน คนบันเทิงแห่รับขวัญสุดอบอุ่น

ข่าวดีสำหรับแฟนเพลงยุค 90 และสาวกค่ายกามิกาเซ่ (Kamikaze) ต้องอมยิ้มไปตามกัน วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2569) อดีตนักร้องสาวดูโอ้ระดับตำนาน มด ณปภัช หรือ มด คู่หูดูโอ้โฟร์-มด ได้เลื่อนสถานะเป็นคุณแม่ป้ายแดงเต็มตัว หลังให้กำเนิดลูกสาวคนแรกหน้าตาน่ารักน่าชัง พร้อมตั้งชื่อสุดเก๋ต้อนรับเดือนแห่งความรักว่า ‘น้องวาเลนไทน์’

คุณแม่ป้ายแดง โพสต์ภาพแห่งความประทับใจผ่านอินสตาแกรม modnapapat เผยให้เห็นโมเมนต์สุดอบอุ่นในโรงพยาบาลพญาไท 1 โดยมีสามีคอยให้กำลังใจอยู่เคียงข้างไม่ห่าง สาวมดได้ระบุข้อความบรรยายความรู้สึกของการเป็นแม่ครั้งแรกไว้อย่างซาบซึ้งว่า “อยู่ในท้องมา 38 สัปดาห์ วันนี้ได้อุ้มหนูละนะเด็กหญิงวาเลนไทน์ ขอบคุณ คุณสามี @mthewlong นะค่าา รักกกกที่สุด!”

นอกจากนี้ เธอยังได้เล่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยถึงความขี้อายของลูกสาวในช่วงที่ยังอยู่ในครรภ์ พร้อมขอบคุณทีมแพทย์ผู้ดูแลว่า “ขอบคุณ คุณหมอธิศรา มากๆๆๆเลยนะค่า ดูแลกันมาตั้งแต่เจอเด็กน้อยยังเป็นวุ้น อัลตราซาวด์กี่รอบก็มือบังหน้า 555”

ทางโรงพยาบาลจัดเซอร์ไพรส์ด้วยลูกโป่งแฟนซีสีชมพูทอง ตกแต่งห้องพักฟื้นไว้อย่างสวยงาม สร้างความประทับใจให้คุณแม่มือใหม่เป็นอย่างมาก โดยภาพแรกของน้องวาเลนไทน์ฉายแววความน่ารัก จมูกโด่ง ผิวพรรณสดใส นอนหลับปุ๋ยในอ้อมอกแม่

มด ณปภัช อดีตดูโอ้โฟร์-มด คลอดลูกแล้ว 3
ภาพจาก Instagram : modnapapat

หลังข่าวดีถูกประกาศออกไป เพื่อนซี้คู่หูตลอดกาลอย่าง โฟร์ ศกลรัตน์ ก็ไม่พลาดที่จะเข้ามาร่วมแสดงความยินดี พร้อมกับเฉลยความลับที่เก็บเงียบมานาน โดยระบุว่า “เก็บเป็นความลับมานาน ยินดีด้วยจิง ๆ กับทั้ง 3 คนเลย”

งานนี้ทำเอาพื้นที่คอมเมนต์คึกคักไปด้วยเหล่าคนดังในวงการบันเทิง โดยเฉพาะศิษย์เก่าค่ายกามิกาเซ่และเพื่อนดาราที่เข้ามารับขวัญหลานกันอย่างล้นหลาม อาทิ แคท-แพท (Kat-Pat) สองพี่น้องอดีตดูโอ้ ซอนญ่า และ ภิรญา เข้ามาคอมเมนต์ว่า “Congrats naka” และ “Big congratulations ka love”

ทางทีมข่าวขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดง และขอให้น้องวาเลนไทน์สุขภาพแข็งแรง เป็นที่รักของทุกคน!

มด ณปภัช อดีตดูโอ้โฟร์-มด คลอดลูกแล้ว-2
ภาพจาก Instagram : modnapapat
มด ณปภัช อดีตดูโอ้โฟร์-มด คลอดลูกแล้ว
ภาพจาก Instagram : modnapapat
สามีโฟร์โพสต์ภาพลูกคนแรก-2
ภาพจาก Instagram : mthewlong
สามีโฟร์โพสต์ภาพลูกคนแรก
ภาพจาก Instagram : mthewlong
โฟร์ ศกลรัตน์ ยินดี มด อดีตดูโอ้คลอดลูกแล้ว
ภาพจาก Instagram : khunfour

 

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

