จีนสั่งประหารชีวิตสมาชิก “ตระกูลไป๋” 5 ราย เอี่ยวทำคอลเซ็นเตอร์ในเมียนมา
ศาลจีนเดินหน้ากวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลังพิพากษาประหารชีวิตสมาชิกตระกูลไป๋ 5 ราย พร้อมสั่งจำคุกตลอดชีวิตอีก 5 ราย
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า ศาลจีนได้ประหารชีวิต 5 สมาชิกระดับสูงของตระกูลไป๋ ซึ่งเกี่ยวข้องกับคอลเซ็นเตอร์ในประเทศเมียนมา
โดยสมาชิกตระกูลไป๋ทั้ง 21 คนถูกพิพากษาว่ามีความผิดฐานฉ้อโกง ฆาตกรรม ทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ และอีกหลายคดี ซึ่งตระกูลดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งตระกูลที่ขึ้นสู่อำนาจตั้งแต่ช่วงปี 2543 และได้เปลี่ยนเมืองเล้าก์ก่าย กลายเป็นย่านกาสิโนและแหล่งค้าประเวณี
ในบรรดาผู้ถูกประหารชีวิตนั้นมีหัวหน้ากลุ่มอย่าง ไป๋ ซั่วเฉิง และลูกชาย ไป๋ อิงชาง ด้วย นอกจากนั้นยังมีจำเลย 2 คนที่ถูกตัดสินประหารชีวิตแบบรอลงอาญา 2 ปี, อีก 5 คนถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต และอีก 9 คนรับโทษจำคุกตั้งแต่ 3-20 ปี ควบคู่กับบทลงโทษเพิ่มเติม ทั้งปรับ ยึดทรัพย์ และเนรเทศ
อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่จีนสั่งประหาสแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เพราะหากย้อนกลับไป เมื่อช่วงเดือนกันยายน ศาลจีนได้พิพากษาประหารชีวิตแก๊งมาเฟียตระกูลหมิง 11 คน ฐานความผิดเปิดศูนย์คอลเซ็นเตอร์หลอกลวงเหยื่อในประเทศเมียนมา
