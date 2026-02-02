ข่าวดาราบันเทิง

ทวี สอดส่อง ปลื้มหนัก “เสก โลโซ” แต่งเพลงให้เป็นของขวัญ หลังพ้นโทษลุยห้องอัด 3 วันเสร็จ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 13:39 น.| อัปเดต: 02 ก.พ. 2569 13:39 น.
เผยเบื้องหลังสุดประทับใจ ร็อกเกอร์ตำนาน เสก โลโซ ทุ่มสุดตัวเข้าห้องอัดทันทีถ้าได้รับอิสรภาพ มอบเพลงพิเศษแทนคำขอบคุณ ทวี สอดส่อง ที่ช่วยดูแลทั้งกายและใจ

โมเมนต์ดีต่อใจที่ทำเอาแฟนเพลงยิ้มตาม พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โพสต์คลิปวิดีโอส่งตรงคำขอบคุณถึงเสก โลโซ หรือ เสกสรรค์ ศุขพิมาย ร็อกเกอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของเมืองไทย หลังได้รับของขวัญชิ้นพิเศษเป็นบทเพลงที่แต่งขึ้นใหม่ในชื่อ ทวี สอดส่อง

พ.ต.อ.ทวี เปิดใจในคลิปด้วยความซาบซึ้งว่า บทเพลงนี้ถ่ายทอดออกมาด้วยความตั้งใจ เปี่ยมไปด้วยพลังทางดนตรีอย่างแท้จริง พร้อมยกย่องว่าพี่เสกคือศิลปินผู้ทรงคุณค่า เป็นบุคคลที่พี่น้องประชาชนให้ความรักและการยอมรับมาอย่างยาวนาน การได้รับเกียรติผ่านบทเพลงเช่นนี้ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง

ขณะที่ความเคลื่อนไหวจากเพจเฟซบุ๊ก SEK LOSO ได้ออกมาแชร์เบื้องหลังที่ทำเอาหลายคนอึ้ง แผนของพี่เสกหลังได้รับอิสรภาพก้าวขาออกจากเรือนจำ สิ่งแรกที่ร็อกเกอร์หนุ่มตั้งใจทำไม่ใช่การพักผ่อน แต่เป็นจะพุ่งตัวเข้าห้องอัดเพื่อทำเพลงนี้ทันที ใช้เวลาเพียง 3 วันในการสร้างสรรค์จนเสร็จสมบูรณ์ในระดับมาสเตอร์ เพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุดสมกับความตั้งใจ

ที่มาของเพลงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะความบันเทิง แต่กลั่นออกมาจากหัวใจเพื่อตอบแทนความเมตตาที่ พ.ต.อ.ทวี คอยดูแลเอาใจใส่เรื่องสุขภาพกายและใจของพี่เสก รวมถึงครอบครัวในช่วงเวลาวิกฤตของชีวิต เห็นถึงสายสัมพันธ์ ความห่วงใยที่มีให้กัน

ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่พิสูจน์ว่าดนตรีไม่ได้เป็นแค่เสียงเพลง แต่ยังทำหน้าที่เชื่อมโยงความรู้สึกดีๆ และส่งต่อกำลังใจให้แก่กันได้เสมอ

ทั้งนี้ เสก โลโซ ถูกศาลฎีกาพิพากษาจำคุกเป็นเวลา 2 ปี 12 เดือน 20 วัน ไม่รอลงอาญา เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 จากความผิดที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2560 ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน: ข่มขู่เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยอาวุธปืนขณะเข้าจับกุมที่บ้านพัก ตรวจพบสารเสพติด ในร่างกายหลังถูกจับกุม และอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

นอกจากนี้ ศาลได้นำโทษจำคุกจากคดีเก่าคือ คดีทำร้ายร่างกาย คนสนิทอดีตภรรยาซึ่งเคยรอลงอาญาไว้ มารวมเข้ากับโทษในคดีนี้ด้วย

เสก โลโซ ถูกคุมขังอยู่ที่ เรือนจำพิเศษมีนบุรี ก่อนที่เดือนมกราคม 2569 ได้รับการพิจารณาย้ายไปเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวที่เรือนจำชั่วคราว

