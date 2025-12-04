ทักษิณ โดดขึ้นเวที ควงไมค์ร้องเพลงใจสั่งมา ประกบ เสก โลโซ
ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ขึ้นเวทีร้องเพลงใจสั่งมา คู่ เสก โลโซ เรือนจำกลางคลองเปรมจัดกิจกรรมพิเศษ ผู้ต้องขังกว่า 1,000 คนร่วมเต้นสนุกสนาน
วันที่ 4 ธันวาคม 2568 มีรายงานว่า เรือนจำกลางคลองเปรม จัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการ “สร้างพลังบวกหลังกำแพง ด้วยพลังแห่งดนตรี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ซึ่งทางผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี ได้นำทีมผู้ต้องขังที่มีความสามารถด้านการร้องเพลง และเล่นดนตรี มาร่วมแสดงในงานนี้ด้วย
แน่นอนว่า นายเสกสรรค์ ศุขพิมาย หรือเสก โลโซ ตัวแทนจากวงเรือนจำมีนบุรี พร้อมคณะผู้ต้องขังมาร่วมขึ้นแสดงในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ซึ่งระหว่างที่ เสก โลโซ กำลังทำการแสดงอยู่นั้น ทาง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำก็ได้ขึ้นไปแจมบนเวที ร่วมร้องเพลง ใจสั่งมา ประกบคู่ เสกโลโซ สร้างความสุขให้กับผู้ต้องขังรายอื่น ๆ ที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ยังมีรายงานว่า ผู้ต้องขังกว่า 1,000 คน ได้พร้อมใจกันลุกขึ้นโชว์สเต็ปแดนซ์กันอย่างสนุกสนาน ตลอดการทำกิจกรรมด้วย
