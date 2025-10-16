กกท. แจงแล้ว ทาบ “เสก โลโซ” ขึ้นโชว์ซีเกมส์ ติดต่อผ่านกรมราชทัณฑ์-ยันไม่มีอภิสิทธิ์ชน
กกท.แจงทาบ เสก โลโซ ผ่านกรมราชทัณฑ์ ไม่ได้ยกหูหาทีมดูแลลิขสิทธิ์ ดร.ก้องศักดิ์ ยันไม่มีอภิสิทธิ์ชนหลังเกิดประเด็นร้อน กานต์ วิภากร ภรรยาศิลปินเลือดร็อกโพสต์ร่ายยาว ให้แสดงงานระดับชาติใด ๆ ต้องคุยผ่านคนมีอำนาจตัดสินใจโดยตรงก่อนเท่านั้น
จากกรณี เฟซบุ๊กแฟนเพจทุกข่าว เผยแพร่ประเด็นร้อนที่ กานต์ วิภากร ภรรยาของนายเสกสรรค์ ศุขพิมาย หรือ “เสก โลโซ” ออกอาการเดือด! เขียนเนื้อหาระบาย 3 โพสต์รัวๆ ชนิดแฉหมดเปลือกปมความอยุติธรรม–ระบบราชการ–ซีเกมส์ โดยปมที่หลายคนให้ความสนใจ คือ กานต์พูดถึงเรืองล่าสุดที่กลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์ ที่มีข่าวว่า “พี่เสก” จะขึ้นเวทีแสดงในพิธีเปิดซีเกมส์ โดยฝั่งภรรยาของศิลปินร็อกระดับตำนานยืนยันเสียงแข็งว่ายังไม่มีการติดต่อเข้ามาอย่างเป็นทางการแม้แต่ครั้งเดียว
กานต์ วิภากร ระบุว่า ตัวศิลปินเองไม่ทราบเรื่องอะไรเลย พร้อมตั้งคำถามถึงความถูกต้องของการโปรโมทชื่อศิลปินโดยไม่ได้รับอนุญาตว่า การโปรโมทคอนเสิร์ตโดยที่ยังไม่มีการเจรจา วางมัดจำ หรือทำข้อตกลง ถือเป็นการริดรอนสิทธิมนุษยชน และอาจเข้าข่ายความผิดทั้งแพ่งและอาญา
กานต์ย้ำชัดด้วยว่า ศิลปิน “เสก โลโซ” อยู่ภายใต้การดูแลของเธออย่างเป็นทางการ การจะให้ไปแสดงงานระดับชาติใด ๆ ต้องมีการพูดคุยกับคนที่มีอำนาจตัดสินใจโดยตรงก่อนเท่านั้น พร้อมฝากถึงหน่วยงานภาครัฐให้เคารพสิทธิมนุษยชนและดำเนินการทุกอย่างอย่างโปร่งใส
ในตอนท้ายยังฝากข้อความถึงประชาชนว่า ตอนนี้ยังไม่มีการสรุปว่าจะให้ศิลปินไปงานนี้แน่นอนจนกว่าจะมีการทำตามเงื่อนไขที่ชัดเจน
พร้อมทิ้งท้ายด้วยน้ำเสียงสั่นสะเทือนใจว่า “กรุณาอ่านโพสต์ต่อไปด้วยนะคะ และช่วยพวกเราด้วยค่ะ”
ด้วยเหตุนี้ ล่าสุด The Thaiger จึงติดต่อไปยัง ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เมื่อเวลา 16.30 น. เพื่อถามถึงข้อเท็จจริงนี้จากมุมของกกท. ซึ่งได้ชี้แจงว่า เรื่องนี้เริ่มจากการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ “กกท.” มีโครงการร่วมกันพัฒนามวยไทย ซึ่งในส่วนของทั้ง 2 องค์กร คือ กรมราชทัณฑ์กับกกท.นั้น เล็งเห็นตรงกันว่า การนำผู้ต้องขังในเรือนจำมาสร้างประโยชน์ให้กับสาธารณะนั้นเป็นจุดมุ่งหมายที่ดี ซึ่ง กกท.เองก็มองเป้าหมายทาบทาม เสก โลโซ มาเพื่อเจตนาที่ว่า ตัวของศิลปินเองนั้น “เป็นนักโทษชั้นดี” มีพฤติกรรมที่ดีและมีความตั้งใจจริงที่จะทำเพื่อสังคม กกท.จึงหวังต่อยอดด้วยการติดต่อไปยังข้าราชการของราชทัณฑ์ เมื่อเห็นว่ามีความสามารถเหมาะสมในตรงนี้ จึงให้ทีมงานส่งหนังสือเพื่อสอบถามราชทัณฑ์ว่า เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน แต่ทุกอย่างอยู่ภายใต้กรอบและข้อบังคับของกฎหมาย ไม่มีเรื่องของการให้สิทธิพิเศษหรือการวางให้เป็นอภิสิทธิธิ์ชนใดๆ ทั้งสิ้น !
เมื่อผู้สื่อข่าวเดอะไทยเกอร์ถามย้ำว่า ฝั่งกกท.เองไม่ได้มีการติดต่อโดยตรงไปหาทีมงานที่ดูแลสิทธิประโยชน์ของเสกโลโซ ใช่หรือไม่ ?
ดร.ก้องศักดิ์ตอบชัดเจนว่า ติดต่อผ่านกรมราชทัณฑ์เท่านั้น เนื่องจากก่อนหน้าที่จะมีเคสของพี่เสกนั้น กกท.กับกรมราชทัณฑ์ได้มีการประสานงาน เรื่องนำ “นักโทษชั้นดี” มาช่วยงานสังคมอยู่นานแล้ว ส่วนหลังจากนี้จะติดต่อไปหาทีมงานของเสก โลโซ เองโดยตรงหรือไม่ยังต้องขอเวลาประสานงานและจะอัปเดตความคืบหน้าอีกครั้ง.
