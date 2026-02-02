ทัพอากาศ อวด “M Solar-X” อากาศยานไร้คนขับ พลังงานแสงอาทิตย์
กองทัพอากาศ เปิดตัว M Solar-X อากาศยานไร้คนขับ พลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมทัพสนับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณภัยและการป้องกัน
กองทัพอากาศ โดยศูนย์การฝึกกองทัพอากาศน้ำพอง ได้จัดการฝึกอากาศยานไร้คนขับพลังงานแสงอาทิตย์แบบปีกตรึง รุ่น M Solar-X โดยมีกำลังพลเข้ารับการฝึกจำนวน 4 นาย ผ่านการทดสอบการบินปล่อยเดี่ยว (SOLO Flight) และการฝึกปฏิบัติภารกิจขั้นต้น ตามมาตรฐานที่กองทัพอากาศกำหนด
โดย กองทัพอากาศไทย ระบุว่า การฝึกดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันความพร้อมทั้งด้านกำลังพล ระบบอากาศยาน และกระบวนการปฏิบัติการของ M Solar-X ก่อนนำไปใช้งานจริง โดยอากาศยานไร้คนขับพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว ถูกพัฒนาเพื่อรองรับภารกิจด้านการข่าว การเฝ้าตรวจพื้นที่ และการสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การฝึกครั้งนี้เป็นการยืนยันความพร้อมของกำลังพลและระบบอากาศยาน M Solar-X ในการปฏิบัติภารกิจด้านการข่าว การเฝ้าตรวจ และการสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของประชาชน
