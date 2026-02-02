ใจสลาย! “ไข่ขาวลูกแมร๊” แมวเซเลบชื่อดัง เดินทางสู่ดาวแมวแล้ว แฟนคลับอาลัย
ช็อกทาสแมว! “เจ้าไข่ขาว” แมวเซเลบชื่อดัง กลับดาวแมวแล้ว เจ้าของเพจ “ไข่ขาวลูกแมร๊” โพสต์เศร้ายังทำใจไม่ได้ แฟนคลับแห่อาลัย
เพจเฟซบุ๊ก ไข่ขาวลูกแมร๊ ได้แจ้งข่าวเศร้าแก่บรรดาแฟนคลับและทาสแมวทั่วประเทศ เมื่อ “เจ้าไข่ขาว” แมวเซเลบขวัญใจมหาชนที่มีผู้ติดตามรวมกว่า 6.3 ล้านคนใน TikTok ได้เดินทางกลับสู่ดาวแมวอย่างสงบแล้ว โดยโพสต์ข้อความว่า
“ไข่ขาวจากเราไปอย่างสงบแล้วนะคะ 02/02/69 ไข่ขาวทิ้งแมร๊ไปอยู่ดาวแมวแล้ว น่าจะกลับไปเอาของเล่น เดี๋ยวไข่ขาวก็กลับมา ปล.ยังไม่พร้อมคุยหรือตอบคำถามใดๆ นะคะ ถ้าจิตใจพลอยดีขึ้นพลอยจะรีบกลับมา”
ขณะที่แฟนคลับต่างรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยได้คอมเมนต์ว่า “ห๊ะ!!!! ไม่นะ เรามีไข่ขาวเป็นไอดอลเลย ชอบมาก ถึงขั้นไปเก็บแมวจรที่เหมือนไข่ขาวมาเลี้ยงเลยอ่ะ ใจสลาย” , “ดูตั้งแต่เป็นแมวใต้คอนโด” ,”งื้อออ ไข่ขาวลูกแม่ เดินทางอย่างปลอดภัยนะไข่ขาว ไปอยู่ดาวแมวน๊า” , “ดูตั้งแต่เก็บมาจากใต้คอนโด โตมากับไข่ขาว ยอมรับว่ารับไม่ได้มากๆ ภาวนาให้เป็นแค่โพสต์ตลก สู้ๆนะคะคุณพลอย”
สำหรับเจ้าไข่ขาว ก่อนที่จะมาเป็นแมวอินฟลูฯ ที่ทาสแมวทุกคนต่างตกหลุมรักนั้น เดิมทีเป็นแมวจรอาศัยอยู่ใต้คอนโด ในสภาพซูบผอม ก่อนที่ในเวลาต่อมาด้านเจ้าของตัดสินใจรับเลี้ยง และทำคอนเทนต์ต่างๆ มากมาย จนกระทั่งเป็นที่รู้จักในโซเชียล กลายเป็นแมวเซเลบขวัญใจชาวเน็ตตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
