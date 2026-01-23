กรมราชทัณฑ์ ยืนยันย้ายเรือนจำ “เสก โลโซ” เตรียมความพร้อมก่อนพักโทษ
กรมราชทัณฑ์ ยืนยันว่าได้ทำการย้าย เสก โลโซ ไปคุมขังที่เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง เตรียมความพร้อมก่อนพักโทษ หลังถูกคุมขังมา 8 เดือน
จากกรณีที่ศาลอาญามีนบุรี อ่านคำพิพากษาศาลฎีกา คดีที่พนักงานอัยการยื่นฟ้องนายเสกสรรค์ ศุขพิมาย หรือ เสก โลโซ จำเลยคดีหมายเลขคดีดำ อ.1662/2561 แดง อ.8288/2561 ความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติตามหน้าที่, เสพยาเสพติด และมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนฯ พ.ศ. 2490 โดยศาลฎีกาพิพากษาแก้ ให้ลงโทษ เสก โลโซ จำคุก 2 ปี 12 เดือน 20 วัน
ก่อนที่ กานต์ วิภากร ศุขพิมาย ภรรยาของนายเสกสรรค์ ที่ได้เเจ้งต่อผู้ติดตามและแฟนคลับว่านายเสกสรรค์ กำลังจะได้ย้ายเรือนจำฯ จากเรือนจำพิเศษมีนบุรี ไปยังเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง จ.เพชรบุรี ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้สอบถามข้อมูลไปยังกรมราชทัณฑ์ และทราบรายละเอียดจากแหล่งข่าวภายในกรมราชทัณฑ์ ว่า เนื่องด้วยนายเสกสรรค์ อยู่ในกลุ่มของผู้ต้องขังที่เตรียมความก่อนปล่อย และได้คุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษมีนบุรีมากว่า 8 เดือนแล้ว (นับแต่วันที่ 20 พ.ค.68) ซึ่งในการย้ายจากคุมขังที่เรือนจำพิเศษมีนบุรีไปยังเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง จ.เพชรบุรี ด้วยเพราะว่านายเสกสรรค์ มีคุณสมบัติเข้าสู่โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพื่อได้รับการพักการลงโทษทั่วไป
อย่างไรก็ตาม ก่อนที่นายเสกสรรค์ จะได้พิจารณาพักโทษนั้น นายเสกสรรค์จะต้องเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของทางเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งก่อน โดยเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง จะมีลักษณะเป็นเหมือนทัณฑสถานเปิด วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการฝึกอบรมและฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง และเป็นศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยควบคุมผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นหลักปกติที่ราชทัณฑ์ได้ดำเนินการมาก่อนอยู่แล้ว ดังนั้น เมื่อนายเสกสรรค์ได้ฝึกอบรมทักษะจบหลักสูตรของโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ก็จะได้พิจารณาคุณสมบัติเข้าโครงการพักการลงโทษทั่วไปได้
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ กานต์ วิภากร ศุขพิมาย ภรรยาของเสก โลโซ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “วันสุดท้ายแล้วนะ สำหรับเรือนจำพิเศษมีนบุรี พรุ่งนี้ พี่เสก โลโซ ต้องย้ายไปเรือนจำเปิดเขากลิ้ง ใกล้ความจริง และความหวังกำลังจะสัมฤทธิ์ผล ถือเป็นข่าวดีของครอบครัวและแฟนคลับ พี่เสกโลโซ ทุกคน ต่อไปนี้ก็ต้องทำตัวใหม่กัน อย่าได้เหยียบเข้ามาที่นี่อีกนะ เพราะน่าจะเข็ดแล้วค่ะ”
