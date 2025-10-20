อัปเดต เจอ “สมปอง” แล้ว เผยพลัดหลวงกับทัวร์ก่อนเกมแดงเดือด เพราะตามหาแว่น
หลังจากที่ปล่อยให้แฟนคลับเป็นห่วงเสียนาน ล่าสุดมีการอัปเดตแล้วว่าเจอตัว “ทิดสมปอง” แล้ว พร้อมเผยเหตุพลัดหลงกับทัวร์ เพราะตามหาแว่นตา
อย่างที่ทราบว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา (19 ตุลาคม) ก่อนที่เกม “แดงเดือด” ระหว่าง ลิเวอร์พูล พบ แมนฯ ยูไนเต็ด ทางเพจ สมปอง นครไธสง ได้มาการโพสต์ว่า “ด่วน!!! มหาสมปอง พลัดหลงกับคณะทัวร์ ที่เมืองลิเวอร์พูล”
“บริเวณรูปปั้นเดอะบีเทิลส์ บริเวณ Royal Albert Dock Liverpool พี่น้องคนไทยที่มาดูแดงเดือด พบเห็น แจ้งด้วยนะคะฝากแชร์ออกไปด้วยนะคะ”
นอกจากนี้โพสต์ข้อความแชตระบุว่า “มหาสมปองหายจริงนะคะ ตอนนี้ทีมทัวร์ช่วยกันหา แต่ยังหาไม่เจอ หลายชั่วโมงแล้ว เพราะตรงบริเวณนั้นมีคนเยอะมากไปดูบอล ส้มขอร้องหากคนไทยที่อยู่แถวนั้นเห็นโพสต์นี้ ช่วยดูให้ทีนะคะ ว่าเห็นพี่สมปองไหม ขอบคุณมากๆ ค่ะ พี่สมปองไม่มีอินเตอร์เน็ตค่ะ”
ก่อนที่สุดท้ายทางเพจจะมีการอัปเดตว่า “เจอพี่สมปองแล้วค่ะ ขอบคุณทัวร์และเจ้าหน้าที่ที่ตามหาจนเจอนะคะ แกเดินหาแว่นตาที่หายเลยหลงทาง สรุปลืมไว้บนรถบัสค่ะ”
ขณะที่ตัวของ “ทิดสมมอง” ก็ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่า “ขอบคุณทุกคนที่ช่วยตามหาครับ ไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอน หลงทางมากะตื่นอยู่เด้ ใครเดินทาง ตปท เปิดโรมมิ่งนะครับ อย่าขี้ถี่หวังแต่แชร์ฮอตสปอตเพิ่อน”
ทั้งนี้ ดุเหมือนว่าการเดินทางไปชมทีมรักของ “ทิดสมปอง” จะจบลงด้วยความผิดหวัง เพราะเป็น ลิเวอร์พูล ที่แพ้คาบ้านให้กับ แมนฯ ยูไนเต็ด 1-2 ในเกมแดงเดือดยกแรกของศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาลนี้
