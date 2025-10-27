บันเทิง

สมปอง ขอเลื่อนงานแต่ง 1 ปี ล้มแผนวิวาห์ ชี้ บรรยากาศตอนนี้สนุกไม่ได้จริง ๆ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ต.ค. 2568 13:52 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2568 13:52 น.
66
สมปอง นครไธสง ประกาศเลื่อนงานแต่ง 1 ปี

โพสต์ล่าสุด สมปอง นครไธสง ประกาศเลื่อนงานแต่ง ‘คุณส้ม’ ออกไป 1 ปี ล้มแผนวิวาห์ 3 รอบ เผยสาเหตุ ‘บรรยากาศตอนนี้สนุกไม่ได้จริง ๆ’

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2568 สมปอง นครไธสง หรืออดีตพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ออกมาประกาศข่าวสำคัญว่า ขอเลื่อนงานวิวาห์กับ ‘คุณส้ม’ แฟนสาวที่คบหาดูใจกันมาเกือบ 3 ปี เดิมทีมีกำหนดจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้ ออกไปอีก 1 ปีเต็ม หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ประกาศแผนงานแต่งงานสุดอลังการถึง 3 รอบ 3 สถานที่

เจ้าตัวออกมาแจ้งข่าวผ่านเฟซบุ๊ก สมปอง นครไธสง ระบุว่า “ขออนุญาตเลื่อนงานแต่ง “ส้มปอง” ออกไป 1 ปี” พร้อมอธิบายใต้คอมเมนต์ว่า “ผมเป็นคนที่จัดงานทีต้องสนุกสนานสุด ๆ บรรยากาศตอนนี้ผมสนุกไม่ได้จริง ๆ ครับ ขอเลื่อนไปปลายปีหน้าครับ”

นอกจากนี้ยังออกมาเผยความคืบหน้าเพิ่มเติมว่า “ทุกป้ายทุกภาพใช้ปีหน้าได้ครับ ไม่เสียหาย เปลี่ยนวัน กับ พ.ศ. ก็ใช้ได้แล้ว ปริ้นติดทับได้ พบกัน วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ครับทุกท่าน”

สมปอง นครไธสง แจ้งข่าว เลื่อนงานแต่ง 1 ปี
ภาพจาก Facebook : สมปอง นครไธสง

ก่อนที่จะมีข่าวดีทั้งคู่เคยควงกันออกมาเปิดใจผ่านรายการ คุยแซ่บShow ถึงเส้นทางความรักที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ เขาเคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากจากภาวะซึมเศร้านานกว่า 2 ปี ถึงขั้นเคยมองหน้าแฟนสาวแล้วคิดว่า ตัวเองจะมีเงินแต่งงานหรือไม่ แต่เมื่อสภาพจิตใจฟื้นตัวและมีงานเข้ามาอีกครั้ง เขาจึงตั้งใจที่จะชดเชยให้คุณส้ม ด้วยการจัดงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่ถึง 3 รอบ มีกำหนดการ ดังนี้

  • รอบที่ 1 : วันที่ 2 พ.ย. ก่อนวันเกิดอายุ 47 ปีของเขา 1 วัน จัดที่โรงเรียนเก่าของตนเอง จ.ชัยภูมิ
  • รอบที่ 2 : วันที่ 17 ธ.ค. ที่บ้านเกิดของฝ่ายหญิง จ.เชียงราย เป็นงานเลี้ยงแบบดั้งเดิมของชาวไทยลื้อ เน้นให้คนนำของมาขายและมีงานรื่นเริงคล้ายงานวัด โดยเลื่อนจาก 31 ธ.ค. เพราะคำแนะนำของ แพรรี่ ไพรวัลย์
  • รอบที่ 3 : วันที่ 14 ก.พ. ตรงกับวันวาเลนไทน์ ที่สนามเมืองทองธานี โดยจะไม่แจกซอง สำหรับงานแต่งงานแต่จะเน้นการสแกนเงินบริจาคแทน
อดีตพระสมปอง ประกาศเลื่อนวันแต่งงาน
ภาพจาก Facebook : สมปอง นครไธสง
สมปอง ประกาศเลื่อนงานแต่ง
ภาพจาก Facebook : สมปอง นครไธสง
สมปอง และ คุณส้ม
ภาพจาก Facebook : สมปอง นครไธสง
สมปอง และ คุณส้ม - 2
ภาพจาก Facebook : สมปอง นครไธสง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

