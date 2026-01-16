ข่าวดาราบันเทิง

เปิดวาร์ป หมิว ณัชชา เตชะมงคลาภิวัฒน์ สวยสง่าชุดไทยจักรี ทายาทธุรกิจหรู

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 ม.ค. 2569 15:16 น.| อัปเดต: 16 ม.ค. 2569 15:16 น.
ประวัติ หมิว ณัชชา เตชะมงคลาภิปวัฒน์

ประวัติ หมิว ณัชชา เตชะมงคลาภิวัฒน์ เจ้าของภาพไวรัลชุดไทยสวยสะกด ทายาทธุรกิจหรูดีกรีเด็กนอก เชียร์ลีดเดอร์จุฬาฯ สู่ว่าที่นางเอกดาวรุ่ง สาดเคมีฟินคู่ ‘ลีน่า ลลินา’

ก่อนหน้านี้หลายคนคงจะคุ้นตากับภาพไวรัลของนักแสดงสาวดาวรุ่ง หมิว ณัชชา เตชะมงคลาภิวัฒน์ ในลุคชุดไทยจักรีสีกลีบบัวที่บอกได้คำเดียวว่าสวยสง่าดั่งภาพวาด ภาพความประทับใจนี้เกิดขึ้นในงานแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทยพระราชนิยม 8 แบบ มรดกแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในงานนิทรรศการชุดไทยพระราชนิยม ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพวัฒนธรรมไทยประยุกต์สู่สากล

หมิว ณัชชา ปรากฏตัวในชุดไทยจักรี แต่งหน้าโทนอ่อนละมุน ตัดกับเครื่องประดับน้อยชิ้นแต่ดูแพงมาก สิ่งที่ทำให้หลายคนละสายตาไม่ได้คือท่วงท่าการเดินที่หลังตรง คอระหง สง่างามราวกับหลุดออกมาจากวรรณคดี

สำหรับใครที่อยากรู้จักสาวหมิวมากขึ้น วันนี้เราจะพาไปพาไปเจาะลึกประวัติของนักแสดงคนเก่งให้มากขึ้น บอกเลยว่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดา ทั้งสวย รวย เก่ง ครบเครื่องสุด ๆ

หมิว ณัชชา ในชุดไทยพระราชนิยม-2หมิว ณัชชา ในชุดไทยพระราชนิยม

ประวัติ หมิว ณัชชา ดาวรุ่งลุคแพง นางเอกตัวท็อปคู่ ‘ลีน่า ลลินา’

หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเธอจากบทบาทเชียร์ลีดเดอร์งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74 ถือเป็นจุดเริ่มต้นความฮอตของเธอ ก่อนจะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงเต็มตัว

สำหรับ หมิว ณัชชา เตชะมงคลาภิวัฒน์ เกิดวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ปัจจุบันอายุ 24 ปี เป็นลูกสาวของ คุณวิรัช เตชะมงคลาภิวัฒน์ นักธุรกิจนำเข้ารถยนต์หรู Audi และ Subaru รวมถึงเป็นเจ้าของโรงแรม CHANN Bangkok-Noi

หมิว ณัชชา ไม่ได้มีดีแค่หน้าตา แต่แบ็คกราวด์ครอบครัวและการศึกษาของหมิวเรียกได้ว่าพรีเมียมสุด ๆ เธอจบมัธยมจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ (Shrewsbury) และสอบติดคณะนวัตกรรมบูรณาการ (BAScii) หรือ การทำธุรกิจ การทำสตาร์ตอัปโดยตรง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เรียนอยู่ ม.5 ถือเป็นนิสิตรุ่นที่ 1 ของคณะนี้

ด้วยความชอบด้านแฟชั่น เธอเลือกไปเรียนต่อเฉพาะทางที่ UAL (University of the Arts London) ประเทศอังกฤษ สาขา London College of Fashion จากนั้นเธอฝึกงานที่ Sephora Thailand นาน 3 เดือน ทำหน้าที่ Social Media Marketing คิดคอนเทนต์และทำกราฟิกด้วยตัวเอง เพื่อสานฝันการมีธุรกิจเครื่องสำอางในอนาคต

หมิว ณัชชา เตชะมงคลาภิวัฒน์-2
ภาพจาก Instagram : mmiunatshaa

เส้นทางเข้าวงการของหมิวเริ่มจากคุณพ่อมีโปรเจกต์ถ่ายโฆษณารถยนต์ซูบารุ และให้ลูกสาวลองเล่นเป็นนางเอกโฆษณา ผลตอบรับออกมาดีเกินคาดจนผู้ใหญ่ในวงการชักชวน

แม้ช่วงแรก คุณพ่อจะไม่เห็นด้วย เพราะอยากให้ลูกสาวเรียนต่อปริญญาโทให้จบก่อน แต่หมิวก็ขอพิสูจน์ความตั้งใจจริงด้วยการลงเรียนการแสดงอย่างหนัก และเริ่มไต่เต้าจากนางเอก MV เพลงแอบ ของ แหนม รณเดช จนได้รับการยอมรับในฝีมือการแสดงในที่สุด

ปัจจุบัน หมิวเป็นนักแสดงที่น่าจับตามองจากผลงานซีรีส์ LOVE LESSON 010 แบบฝึกรัก…ไม่รู้ล้ม ทางช่อง one31 และที่กำลังเป็นกระแสแรงแม้ยังไม่ออนแอร์คือ ซีรีส์แนว Girls Love (GL) เรื่องรักสุดท้าย My Safe Zone ทางช่อง 3 ที่เธอประกบคู่กับ ลีน่า ลลินา ชูเอ็ทท์ เคมีดีงามจนแฟนคลับเตรียมจิกหมอนรอ

ใครที่โดนตกจากลุคชุดไทยหรืออยากติดตามผลงานและความน่ารักของเธอ สามารถตามไปฟอลโลว์กันได้เลย!

หมิว ณัชชา เตชะมงคลาภิวัฒน์
ภาพจาก Instagram : mmiunatshaa
หมิว ณัชชา เตชะมงคลาภิวัฒน์-5
ภาพจาก Instagram : mmiunatshaa
ลีน่า และ หมิว
ภาพจาก Instagram : mmiunatshaa
หมิว ณัชชา เตชะมงคลาภิวัฒน์-6
ภาพจาก Instagram : mmiunatshaa
หมิว ณัชชา เตชะมงคลาภิวัฒน์-4
ภาพจาก Instagram : mmiunatshaa
หมิว ณัชชา เตชะมงคลาภิวัฒน์-3
ภาพจาก Instagram : mmiunatshaa

