“ศุภชัย” ฟ้อง “ษัษฐรัมย์” กล่าวหาคนภูมิใจไทยต้นตอทุจริตประกันสังคม
ศุภชัย เดินหน้าฟ้อง ษัษฐรัมย์ หลังกล่าวหาคนภูมิใจไทยต้นตอทุจริตประกันสังคม วอนอย่าปลุกม็อบ เห็นด้วยที่ต้องปรับปรุงการทำงาน
นายศุภชัย ใจสมุทร ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ และประธานคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซบุ๊ก กรณีนายษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะกรรมการประกันสังคม ในสัดส่วนผู้ประกันตน ออกมายอมว่ากลัวภูมิใจไทยฟ้อง
โดยนายศุภชัยระบุว่า อย่าปลุกม็อบ! พรรคภูมิใจไทย ไม่มีปัญหากับผู้ประกันตน และเห็นด้วยที่จะต้องมีการปรับปรุงการทำงานของกองทุนประกันสังคมให้ผู้ประกันตนได้ประโยชน์สูงสุด โดยในช่วง 2 ปีที่ท่านอยู่ในบอร์ดประกันสังคม มีโอกาสที่จะทำให้ดีขึ้นได้ ถ้าทำอย่างเต็มที่ พรรคภูมิใจไทย พร้อมร่วมสู้เพื่อผู้ประกันตนกับท่านแน่นอน
นายศุภชัย กล่าวอีกว่า ประเด็นที่จะจะดำเนินคดีกับท่านคือ การที่ท่านกล่าวหาว่า “คนในพรรคภูมิใจไทย” เป็นต้นตอการทุจริตของกองทุนประกันสังคม พรรคภูมิใจไทยต้องปกป้องตนเองจากการถูกกล่าวหาโดยไม่มีพยานหลักฐานมาแสดง ถ้ามีหลักฐาน พรรคภูมิใจไทย พร้อมจะตรวจสอบ และจะร่วมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดด้วย
“ขอยืนยันว่าท่านไม่ต้องกลัว ถ้าเรื่องที่พูดเป็นเรื่องจริง เว้นแต่ เป็นเรื่องไม่จริง ผมพร้อมรับฟัง ถ้าไม่เจตนาจะทำให้พรรคภูมิใจไทยเสียหาย ก็มาทำความเข้าใจกัน พรรคภูมิใจไทยจะไม่ดำเนินคดี” นายศุภชัย กล่าว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ศุภชัย” ขอโทษ “สรยุทธ” หลังโพสต์ตั้งคำถามรายงานข่าวปราศรัยพรรคส้ม
- สส.พรรคส้ม แฉ สำนักประกันสังคม ซื้อที่ดิน ทุกวันนี้ยังไม่เริ่มสร้าง ปล่อยเป็นที่ร้าง
- ไอซ์ รักชนก ยันชัด พรรคประชาชน ไร้นโยบายดัน แรงงานข้ามชาติ นั่งบอร์ดประกันสังคม วอนสังคมช่วยแก้ข่าว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: