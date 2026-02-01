ข่าวดาราบันเทิงภาพยนตร์

สิ้นดาวร้ายฮอลลีวูด “เกราโด ทาราเซนา” จากหนังดัง Apocalypto เสียชีวิตในวัย 55 ปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ก.พ. 2569 13:20 น.| อัปเดต: 01 ก.พ. 2569 13:22 น.
60
เกราโด ทาราเซนา นักแสดงชาวเม็กซิกันที่โด่งดังจาก Apocalypto เสียชีวิตในวัย 55 ปี
Credit : IMDB

สมาคมนักแสดงเม็กซิโกยืนยันข่าวเศร้า การจากไปของ “เกราโด ทาราเซนา” นักแสดงฝีมือดีเจ้าของบทบาทจำใน Man on Fire และ Apocalypto แฟนหนังและเพื่อนร่วมวงการแห่อาลัย ยังไม่เปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิต

วงการภาพยนตร์ระดับโลกต้องพบกับความสูญเสียอีกครั้ง เมื่อ “เกราโด ทาราเซนา” (Gerardo Taracena) นักแสดงและนักเต้นชื่อดังชาวเม็กซิกัน เสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย 55 ปี

สมาคมนักแสดงแห่งชาติเม็กซิโก (ANDA) ออกแถลงการณ์ยืนยันข่าวเศร้านี้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย โดยระบุข้อความแสดงความเสียใจว่า “เราขอร่วมแบ่งปันความโศกเศร้าที่ปกคลุมครอบครัว เพื่อน และชุมชนนักแสดงในขณะนี้” พร้อมเผยแพร่ภาพถ่ายของทาราเซนาเพื่อเป็นการรำลึกถึงและไว้อาลัย

ตลอดเส้นทางสายบันเทิง ทาราเซนาได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั่วโลกผ่านการแสดงอันทรงพลัง โดยเฉพาะแฟนหนังชาวไทยที่คุ้นหน้าคุ้นตาเขาเป็นอย่างดีจากภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อย่าง “Man on Fire” และ “The Mexican” รวมถึงผลงานชิ้นเอกที่สร้างชื่อให้เขาเป็นที่จดจำในวงกว้างคือบทบาท “Middle Eye” จากภาพยนตร์เรื่อง “Apocalypto” ความสามารถทางศิลปะของเขาได้รับการยอมรับทั้งในวงการภาพยนตร์และละครเวที

เบื้องต้นทางครอบครัวและต้นสังกัดยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดหรือสาเหตุของการเสียชีวิตที่แน่ชัด

ข่าวการจากไปอย่างกะทันหันนี้สร้างความเสียใจให้กับแฟนคลับและเพื่อนศิลปินจำนวนมาก ต่างพากันโพสต์ข้อความสดุดีและรำลึกถึงผลงานการแสดงที่เขาฝากไว้ ซึ่งถือเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมชิ้นสำคัญของวงการภาพยนตร์เม็กซิโก

อ่านข่าวอื่น ๆ เพิ่มเติม

ข้อมูลจาก : SSBCrack NEWS, Wikipedia, IMDB

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
กกต เลือกตั้งล่วงหน้าชลบุรี ข่าวการเมือง

“แสวง” หลังพิงฝา! แจงพัลวันปมชื่อผู้สมัคร พรรคประชาชน “ล่องหน” ที่ชลบุรี

2 นาที ที่แล้ว
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล ตรวจหวย

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

17 นาที ที่แล้ว
ผู้ประกันตนล็อกอินเข้าแอป SSO Plus ประกันสังคมเพื่อเช็กสิทธิประโยชน์ ข่าว

เว็บแทบแตก! คนแห่เข้า แอปฯ SSO Plus ประกันสังคม นาทีละ 1.7 พันราย หลังระบบกลับมาแล้ววันนี้

23 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ถล่มเละ! แอป SSO+ ปิดซ่อม 11 วัน พังใน 2 นาที แนะแจงเหตุป่นปี้ทั้งที่งบ 850 ล้าน

36 นาที ที่แล้ว
เกราโด ทาราเซนา นักแสดงชาวเม็กซิกันที่โด่งดังจาก Apocalypto เสียชีวิตในวัย 55 ปี บันเทิง

สิ้นดาวร้ายฮอลลีวูด “เกราโด ทาราเซนา” จากหนังดัง Apocalypto เสียชีวิตในวัย 55 ปี

57 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนยู พบ ฟูแล่ม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 1 ก.พ. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เรอัล มาดริด พบ ราโย บาเยกาโน่ ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 1 ก.พ. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภูผา นพวิชญ์ ผู้สมัคร สส. เพื่อไทย เขต 12 มีประวัติเป็นอดีตนักแสดง. ข่าวการเมือง

ประวัติ ภูผา นพวิชญ์ ผู้สมัคร สส.เพื่อไทย เขต 12 อดีตดาราดีกรีนิเทศฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน โดนแล้วที่ชลบุรี ชาวบ้านแฉไม่มีเบอร์-ชื่อผู้สมัคร หน่วยเลือกตั้งโกหกหน้าตาเฉย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหยื่อรายใหม่แฟ้มลับเอปสไตน์ อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ ข่าวต่างประเทศ

เหยื่อรายใหม่แฉ เจ้าชายแอนดรูว์-เอปสไตน์ ทารุณสุดช็อก ภาพลับมัดตัวกลางคฤหาสน์หรู

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก ชี้แจงนโยบายพรรคประชาชนเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก ยันชัด พรรคประชาชน ไร้นโยบายดัน แรงงานข้ามชาติ นั่งบอร์ดประกันสังคม วอนสังคมช่วยแก้ข่าว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดหวย 1 กุมภาพันธ์ 2569 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 1 กุมภาพันธ์ 2569 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
5 นักเรียนหญิงชุมพร ข่าว

หัวใจพ่อสลาย! แจ้งจับ 5 นร. รุมตบตีลูกวัย 13 บังคับแก้ผ้าถ่ายคลิปประจานว่อนเน็ต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิธีปลุกเสกเหรียญพิทักษ์แผ่นดินที่วัดสวนธรรมปีติ โดยหลวงปู่ศิลา เลขเด็ด

เลขมงคล หลวงปู่ศิลา พิธีพุทธาภิเษก เหรียญพิทักษ์แผ่นดิน จับตาเลขเด็ด 1 ก.พ. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

นอกเครื่องแบบเจอแทงสาหัส ตร.เร่งล่ามือมีดเค้นปมอุกอาจ!

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขั้นตอนเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 เริ่มตั้งแต่ตรวจสอบรายชื่อหน้าหน่วยเลือกตั้ง ข่าวการเมือง

สรุปขั้นตอนใช้สิทธิ เลือกตั้งล่วงหน้า วันนี้ 1 ก.พ. 69 เช็กให้ชัวร์ก่อนหย่อนตู้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย งวด 1/2/69 ตรวจหวย

ตรวจหวย งวด 1 กุมภาพันธ์ 2569 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกาะติดผลสลากออมสิน 1/2/69 ถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ต้อนรับวันเลือกตั้งล่วงหน้า ลุ้นใครจะเป็นเศรษฐีคนใหม่ ตรวจหวย

หวยออมสิน 1 ก.พ. 69 ตรวจผลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวดล่าสุด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 1 1 69 ดูดวง

4 ราศี ช่วงนี้กระทบกระทั่งกับแฟนบ่อย ระวังคำพูดทำลายความสัมพันธ์

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เอลเช่ พบ บาร์เซโลนา ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 31 ม.ค. 69

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตีตี้แฟนบอลอาร์เซนอล ข่าวกีฬา

คุกกี้อาเซนอลเป็นเหตุ! อินฟลูสาวขอโทษปมดราม่าเดือด หลังผลบอลปืนโตแพ้ แมนฯ ยู

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บิ๊กโจ๊ก สยบข่าวลือหนี ไลฟ์โชว์สกิลเทนนิส ยันยังอยู่ไทย ลั่น ไม่พูดไม่ได้แปลว่าไม่สู้ แค่เบื่อ

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
รักชนกเอกนัฏ ข่าวการเมือง

รักชนก สวนแรง “เอกนัฏ” ปมจี้หาผลงาน 2 ปี “บอร์ดประกันสังคมก้าวหน้า”

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ชนะคดีหลัง &quot;แพรวพราว&quot; ฟ้องเรื่องที่ดิน ลั่น เป้าหมายต่อไปคือลูกต้องอยู่กับพ่อ บันเทิง

ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ชนะคดีหลัง “แพรวพราว” ฟ้องเรื่องที่ดิน ลั่น เป้าหมายต่อไปคือลูกต้องอยู่กับพ่อ

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นาโปลี พบ ฟิออเรนติน่า ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 31 ม.ค. 69

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ก.พ. 2569 13:20 น.| อัปเดต: 01 ก.พ. 2569 13:22 น.
60
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กกต เลือกตั้งล่วงหน้าชลบุรี

“แสวง” หลังพิงฝา! แจงพัลวันปมชื่อผู้สมัคร พรรคประชาชน “ล่องหน” ที่ชลบุรี

เผยแพร่: 1 กุมภาพันธ์ 2569
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

เผยแพร่: 1 กุมภาพันธ์ 2569
ผู้ประกันตนล็อกอินเข้าแอป SSO Plus ประกันสังคมเพื่อเช็กสิทธิประโยชน์

เว็บแทบแตก! คนแห่เข้า แอปฯ SSO Plus ประกันสังคม นาทีละ 1.7 พันราย หลังระบบกลับมาแล้ววันนี้

เผยแพร่: 1 กุมภาพันธ์ 2569

ถล่มเละ! แอป SSO+ ปิดซ่อม 11 วัน พังใน 2 นาที แนะแจงเหตุป่นปี้ทั้งที่งบ 850 ล้าน

เผยแพร่: 1 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button