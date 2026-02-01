สิ้นดาวร้ายฮอลลีวูด “เกราโด ทาราเซนา” จากหนังดัง Apocalypto เสียชีวิตในวัย 55 ปี

สมาคมนักแสดงเม็กซิโกยืนยันข่าวเศร้า การจากไปของ “เกราโด ทาราเซนา” นักแสดงฝีมือดีเจ้าของบทบาทจำใน Man on Fire และ Apocalypto แฟนหนังและเพื่อนร่วมวงการแห่อาลัย ยังไม่เปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิต
วงการภาพยนตร์ระดับโลกต้องพบกับความสูญเสียอีกครั้ง เมื่อ “เกราโด ทาราเซนา” (Gerardo Taracena) นักแสดงและนักเต้นชื่อดังชาวเม็กซิกัน เสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย 55 ปี
สมาคมนักแสดงแห่งชาติเม็กซิโก (ANDA) ออกแถลงการณ์ยืนยันข่าวเศร้านี้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย โดยระบุข้อความแสดงความเสียใจว่า “เราขอร่วมแบ่งปันความโศกเศร้าที่ปกคลุมครอบครัว เพื่อน และชุมชนนักแสดงในขณะนี้” พร้อมเผยแพร่ภาพถ่ายของทาราเซนาเพื่อเป็นการรำลึกถึงและไว้อาลัย
ตลอดเส้นทางสายบันเทิง ทาราเซนาได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั่วโลกผ่านการแสดงอันทรงพลัง โดยเฉพาะแฟนหนังชาวไทยที่คุ้นหน้าคุ้นตาเขาเป็นอย่างดีจากภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อย่าง “Man on Fire” และ “The Mexican” รวมถึงผลงานชิ้นเอกที่สร้างชื่อให้เขาเป็นที่จดจำในวงกว้างคือบทบาท “Middle Eye” จากภาพยนตร์เรื่อง “Apocalypto” ความสามารถทางศิลปะของเขาได้รับการยอมรับทั้งในวงการภาพยนตร์และละครเวที
เบื้องต้นทางครอบครัวและต้นสังกัดยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดหรือสาเหตุของการเสียชีวิตที่แน่ชัด
ข่าวการจากไปอย่างกะทันหันนี้สร้างความเสียใจให้กับแฟนคลับและเพื่อนศิลปินจำนวนมาก ต่างพากันโพสต์ข้อความสดุดีและรำลึกถึงผลงานการแสดงที่เขาฝากไว้ ซึ่งถือเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมชิ้นสำคัญของวงการภาพยนตร์เม็กซิโก
