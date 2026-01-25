อาลัยรัก “ออย ไอรีล” ผู้ก่อตั้ง Art for Cancer เสียชีวิตแล้ว หลังต่อสู้มะเร็งนาน 15 ปี
ออย ไอรีล ผู้ก่อตั้ง Art for Cancer เสียชีวิตแล้วหลังสู้โรคมะเร็งมานาน 15 ปี ดีเจพี่อ้อยโพสต์อาลัยน้องสาวสุดที่รัก ยกเป็นต้นแบบใจที่แข็งแกร่งจะพาร่างกายให้แข็งแรง ร่วมส่งดวงวิญญาณสู่สุคติ
ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Napa Julamonchoke (ดีเจพี่อ้อย นภาพร) ได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวเศร้าและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ “น้องออย” หรือ คุณไอรีล ผู้ก่อตั้งโครงการ Art for Cancer by Ireal หญิงเก่งหัวใจแกร่งที่ต่อสู้กับโรคมะเร็งมาอย่างยาวนานถึง 15 ปี
ย้อนความทรงจำ น้องสาวตาใส ผู้มีพลังบวก
ดีเจพี่อ้อย ได้เล่าถึงความประทับใจแรกที่มีต่อออยว่า ได้ร่วมงานกันครั้งแรกจากการชักชวนของน้องแมน (Supapat Lamtongmongkol) ให้ไปช่วยสัมภาษณ์ สิ่งที่สัมผัสได้คือ ออยเป็นหญิงสาวตาใส ที่เปี่ยมไปด้วยพลังเสมอ แม้จะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโรคมะเร็ง แต่เธอก็อยู่กับมันได้อย่างเข้าใจและสงบสุข
ตลอดระยะเวลาที่รู้จักกัน ทั้งคู่มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกำลังใจเสมอมา โดยเฉพาะในช่วงที่คนในครอบครัวของดีเจพี่อ้อยต้องเผชิญกับโรคมะเร็ง ออยจะเป็นคนคอยให้คำแนะนำดีๆ และถามไถ่อาการด้วยความห่วงใยทุกครั้ง
นอกจากนี้ ออยยังมักชวนดีเจพี่อ้อยไปร่วมเป็นวิทยากรและทำกิจกรรมกับ Art For Cancer ซึ่งหากไม่ติดภารกิจ ดีเจพี่อ้อยก็จะไปร่วมเสมอ หรือหากไปไม่ได้ก็จะฝากเงินสมทบทุนเพื่อจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมให้ผู้ป่วยมะเร็ง เพราะทั้งคู่ต่างมีความเชื่อตรงกันว่า “ใจที่แข็งแกร่ง จะพาร่างกายให้แข็งแรง”
ดีเจพี่อ้อยเผยว่า ในช่วงหลัง ออยได้ส่งข้อความมาบอกว่าร่างกายเริ่มอ่อนแรงลง แต่ใจยังคงสู้ จนกระทั่งวันนี้ที่ “วิชามะเร็ง” เดินทางมาถึงหน้าสุดท้าย ปิดฉากการเดินทาง 15 ปีที่อยู่ร่วมกับโรค
แม้ตัวจะจากไป แต่ออยได้ทิ้งมรดกทางความรู้ไว้ผ่านหนังสือ “วิชามะเร็ง” เพื่อเป็นแนวทางดูแลตัวเองให้กับผู้อื่น โดยดีเจพี่อ้อยได้ทิ้งท้ายข้อความสุดซึ้งถึงน้องสาวคนนี้ว่า
“พี่ยังจำยิ้มทรงพลังของน้องได้เสมอ และยังคงยืนยันจ้ะว่า น้องคือนักสู้และผู้ให้ที่ใจกว้างที่สุดจริงๆ ขอให้สิ่งที่น้องตั้งใจ การให้ของน้อง… นำทางน้องไปสู่ที่ที่ดีที่สุดนะจ๊ะ”
ทางทีมงานขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและผู้ที่รักคุณออยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
