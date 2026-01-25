ข่าว

อาลัยรัก “ออย ไอรีล” ผู้ก่อตั้ง Art for Cancer เสียชีวิตแล้ว หลังต่อสู้มะเร็งนาน 15 ปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ม.ค. 2569 12:36 น.| อัปเดต: 25 ม.ค. 2569 12:39 น.
ออย ไอรีล ผู้ก่อตั้ง Art for Cancer เสียชีวิตหลังต่อสู้กับโรคมะเร็ง 15 ปี
ภาพจาก : FB/Napa Julamonchoke

ออย ไอรีล ผู้ก่อตั้ง Art for Cancer เสียชีวิตแล้วหลังสู้โรคมะเร็งมานาน 15 ปี ดีเจพี่อ้อยโพสต์อาลัยน้องสาวสุดที่รัก ยกเป็นต้นแบบใจที่แข็งแกร่งจะพาร่างกายให้แข็งแรง ร่วมส่งดวงวิญญาณสู่สุคติ

ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Napa Julamonchoke (ดีเจพี่อ้อย นภาพร) ได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวเศร้าและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ “น้องออย” หรือ คุณไอรีล ผู้ก่อตั้งโครงการ Art for Cancer by Ireal หญิงเก่งหัวใจแกร่งที่ต่อสู้กับโรคมะเร็งมาอย่างยาวนานถึง 15 ปี

ย้อนความทรงจำ น้องสาวตาใส ผู้มีพลังบวก

ดีเจพี่อ้อย ได้เล่าถึงความประทับใจแรกที่มีต่อออยว่า ได้ร่วมงานกันครั้งแรกจากการชักชวนของน้องแมน (Supapat Lamtongmongkol) ให้ไปช่วยสัมภาษณ์ สิ่งที่สัมผัสได้คือ ออยเป็นหญิงสาวตาใส ที่เปี่ยมไปด้วยพลังเสมอ แม้จะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโรคมะเร็ง แต่เธอก็อยู่กับมันได้อย่างเข้าใจและสงบสุข

ตลอดระยะเวลาที่รู้จักกัน ทั้งคู่มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกำลังใจเสมอมา โดยเฉพาะในช่วงที่คนในครอบครัวของดีเจพี่อ้อยต้องเผชิญกับโรคมะเร็ง ออยจะเป็นคนคอยให้คำแนะนำดีๆ และถามไถ่อาการด้วยความห่วงใยทุกครั้ง

ดีเจพี่อ้อยโพสต์อาลัยถึงออย ไอรีล หลังจากการจากไปอย่างไม่มีวันกลับ
ภาพจาก : FB/Napa Julamonchoke

นอกจากนี้ ออยยังมักชวนดีเจพี่อ้อยไปร่วมเป็นวิทยากรและทำกิจกรรมกับ Art For Cancer ซึ่งหากไม่ติดภารกิจ ดีเจพี่อ้อยก็จะไปร่วมเสมอ หรือหากไปไม่ได้ก็จะฝากเงินสมทบทุนเพื่อจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมให้ผู้ป่วยมะเร็ง เพราะทั้งคู่ต่างมีความเชื่อตรงกันว่า “ใจที่แข็งแกร่ง จะพาร่างกายให้แข็งแรง”

ดีเจพี่อ้อยเผยว่า ในช่วงหลัง ออยได้ส่งข้อความมาบอกว่าร่างกายเริ่มอ่อนแรงลง แต่ใจยังคงสู้ จนกระทั่งวันนี้ที่ “วิชามะเร็ง” เดินทางมาถึงหน้าสุดท้าย ปิดฉากการเดินทาง 15 ปีที่อยู่ร่วมกับโรค

การจากไปของออย ไอรีล ทำให้ทุกคนรู้สึกเศร้าและสูญเสีย
ภาพจาก : FB/Napa Julamonchoke

แม้ตัวจะจากไป แต่ออยได้ทิ้งมรดกทางความรู้ไว้ผ่านหนังสือ “วิชามะเร็ง” เพื่อเป็นแนวทางดูแลตัวเองให้กับผู้อื่น โดยดีเจพี่อ้อยได้ทิ้งท้ายข้อความสุดซึ้งถึงน้องสาวคนนี้ว่า

“พี่ยังจำยิ้มทรงพลังของน้องได้เสมอ และยังคงยืนยันจ้ะว่า น้องคือนักสู้และผู้ให้ที่ใจกว้างที่สุดจริงๆ ขอให้สิ่งที่น้องตั้งใจ การให้ของน้อง… นำทางน้องไปสู่ที่ที่ดีที่สุดนะจ๊ะ”

ทางทีมงานขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและผู้ที่รักคุณออยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ออย ไอรีล เป็นต้นแบบของความเข้มแข็งในการต่อสู้กับมะเร็ง
ภาพจาก : FB/Napa Julamonchoke
ดีเจพี่อ้อยเล่าถึงความประทับใจในตัวออย ไอรีล ที่มีพลังบวก
ภาพจาก : FB/Napa Julamonchoke
ออย ไอรีล ได้ทิ้งมรดกทางความรู้ผ่านหนังสือ 'วิชามะเร็ง'
ภาพจาก : FB/Napa Julamonchoke

