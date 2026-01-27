อาลัย อินฟลูฯ สาว สิ้นใจวัยเพียง 35 ปี ต่อสู้มะเร็งลำไส้มานาน 3 ปี

ข่าว

57
เศร้า “เจสสิก้า” อินฟลูฯ สาวบราซิล สิ้นใจวัยเพียง 35 ปี หลังต่อสู้มะเร็งลำไส้มานาน 3 ปี

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานข่าวเศร้า ครอบครัวของ เจสสิก้า ดอจิรดาส (Jessica Daugirdas) อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังชาวบราซิล ได้แจ้งข่าวเสียชีวิต ในวัยเพียง 35 ปี หลังจากอสู้กับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก มาอย่างยาวนานถึง 3 ปี

ระบุข้อความไว้อาลัยสุดซึ้งว่า “ด้วยความโศกเศร้าอย่างสุดซึ้ง เราขอแจ้งข่าวการจากไปของเจสสิก้า พระเจ้าในพระปรีชาญาณอันหาที่สุดมิได้ ได้รับนักรบของเราไปอยู่กับพระองค์แล้ว เธอได้ต่อสู้อย่างกล้าหาญจนถึงวาระสุดท้าย ด้วยความเข้มแข็ง ศรัทธา และความกล้าหาญ”

พร้อมกันนี้ ครอบครัวยังได้ยกพระคัมภีร์ 2 ทิโมธี 4:7 มากล่าวทิ้งท้ายว่า “ข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลัง ข้าพเจ้าได้แข่งขันจนจบ และข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้ว”

ก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว “กาบี” น้องสาวของเจสสิก้า ได้ออกมาอัปเดตอาการว่าพี่สาวต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและเข้าพักรักษาตัวในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต เนื่องจากมีอาการ ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง แพทย์ต้องให้ยาหลายขนานทำให้อ่อนเพลียมากจนไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้ ก่อนที่เธอจะจากไปอย่างสงบในเวลาต่อมา

เจสสิก้า เริ่มเป็นที่รู้จักและมีผู้ติดตามกว่า 100,000 คน บน Instagram และ TikTok หลังจากที่เธอเริ่มแชร์ประสบการณ์ชีวิตหลังตรวจพบมะเร็งลำไส้ในช่วงปี 2023 จากการมีอาการท้องผูกและถ่ายปนเลือด

เธอเปิดเผยเรื่องราวการรักษา ทั้งการทำเคมีบำบัด (คีโม), ฉายแสง และการผ่าตัด รวมถึงประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับ ถุงหน้าท้อง (Ostomy bag) เพื่อเป็นวิทยาทานและกำลังใจให้ผู้ป่วยคนอื่นๆ

เจสสิก้าเคยเขียนข้อความทิ้งท้ายในปี 2023 ว่า ปีนั้นเป็นปีที่ยากลำบากที่สุดในชีวิต และบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการเรียนรู้ที่จะ “พึ่งพาผู้อื่น” แม้ในเรื่องเล็กน้อยอย่างการแต่งตัว

การจากไปของเจสสิก้าสร้างความเสียใจให้กับแฟนคลับจำนวนมาก ต่างเข้ามาคอมเมนต์ไว้อาลัย ยกย่องในความสดใส และขอบคุณที่เธอเป็นแรงบันดาลใจในการต่อสู้กับโรคร้ายมาโดยตลอด

57
