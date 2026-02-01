ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

แมนยู พบ ฟูแล่ม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 1 ก.พ. 69

Photo of Bas Basเผยแพร่: 01 ก.พ. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 30 ม.ค. 2569 15:58 น.
1 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 21.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม โอลด์ แทรฟฟอร์ด แมนยู พบ ฟูแล่ม The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก แมนยู VS ฟูแล่ม ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : แมนยู VS ฟูแล่ม
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 21.00 น.
  • สนาม : โอลด์ แทรฟฟอร์ด
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Manchester United

วิเคราะห์บอล แมนยู – ฟูแล่ม

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

แมนฯ ยูไนเต็ด

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพปีศาจแดง ของกุนซือ ไมเคิล คาร์ริค จะไม่มีชื่อของ มัตไธจ์ส เดอ ลิกต์, พาทริค ดอร์กู และ โจชัว เซิร์กซี ที่มีอาการบาดเจ็บ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น เซนเน่อ ลัมเมนส์ พร้อมกองหลัง 4 คน ดิโอโก้ ดาโลต์, แฮร์รี่ แม็คไกวร์, ลิซานโดร มาร์ติเนซ, ลุค ชอว์ แดนกลางเป็น ค็อบบี้ เมนู, คาเซมิโร่ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ อาหมัด ดิยัลโล่, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, มาเธอุส คุนญ่า ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ไบรอัน เอ็มเบอโม่

Credit : Manchester United

ฟูแล่ม

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพเจ้าสัวน้อย ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ มาร์โก ซิลวา จะยังไม่มีชื่อของ โรดริโก้ มูนิซ, เคนนี่ เตเต้ และ ซาซ่า ลูคิช ที่มีอาการบาดเจ็บ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น แบรนด์ เลโน่ พร้อมแนวรับ 4 คน ทิโมธี่ กาสตาญ, คัลวิน บาสซี่, โยอาคิม แอนเดอร์เซ่น, แอนโทนี่ โรบินสัน แดนกลางเป็น ซานเดอร์ เบอร์เก้, อเล็กซ์ อิโวบี้ แนวรุกนำทัพมาโดย แฮร์รี่ วิลสัน, เอมิล สมิธ โรว์, เควัน โดยมี ราอูล กิเมเนซ เป็นกองหน้าตัวเป้า

Credit : Fulham FC Official

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แมนยู VS ฟูแล่ม

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 24/08/25 ฟูแล่ม 1-1 แมนยู (พรีเมียร์ลีก)
  • 02/03/25 แมนยู 1-1 ฟูแล่ม (เอฟเอ คัพ)
  • 26/01/25 ฟูแล่ม 0-1 แมนยู (พรีเมียร์ลีก)
  • 16/08/24 แมนยู 1-0 ฟูแล่ม (พรีเมียร์ลีก)
  • 24/02/24 แมนยู 1-2 ฟูแล่ม (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

แมนฯ ยูไนเต็ด

  • 25/01/26 ชนะ อาร์เซนอล 3-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 17/01/26 ชนะ แมนฯ ซิตี้ 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 11/01/26 แพ้ ไบรท์ตัน 1-2 (เอฟเอ คัพ)
  • 07/01/26 เสมอ เบิร์นลี่ย์ 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/01/26 เสมอ ลีดส์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)

ฟูแล่ม

  • 24/01/26 ชนะ ไบรท์ตัน 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 17/01/26 แพ้ ลีดส์ 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 10/01/26 ชนะ มิดเดิลสโบรห์ 3-1 (เอฟเอ คัพ)
  • 07/01/26 ชนะ เชลซี 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/01/26 เสมอ ลิเวอร์พูล 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Manchester United

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

แมนฯ ยูไนเต็ด (4-2-3-1) : เซนเน่อ ลัมเมนส์ (GK) – ดิโอโก้ ดาโลต์, แฮร์รี่ แม็คไกวร์, ลิซานโดร มาร์ติเนซ, ลุค ชอว์ – ค็อบบี้ เมนู, คาเซมิโร่ – อาหมัด ดิยัลโล่, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, มาเธอุส คุนญ่า – ไบรอัน เอ็มเบอโม่

ฟูแล่ม (4-2-3-1) : แบรนด์ เลโน่ (GK) – ทิโมธี่ กาสตาญ, คัลวิน บาสซี่, โยอาคิม แอนเดอร์เซ่น, แอนโทนี่ โรบินสัน – ซานเดอร์ เบอร์เก้, อเล็กซ์ อิโวบี้ – แฮร์รี่ วิลสัน, เอมิล สมิธ โรว์, เควัน – ราอูล กิเมเนซ

Credit : Fulham FC Official

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

แมนยู 2-1 ฟูแล่ม

 

