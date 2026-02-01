แมนยู พบ ฟูแล่ม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 1 ก.พ. 69
1 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 21.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม โอลด์ แทรฟฟอร์ด แมนยู พบ ฟูแล่ม The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก แมนยู VS ฟูแล่ม ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : แมนยู VS ฟูแล่ม
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 21.00 น.
- สนาม : โอลด์ แทรฟฟอร์ด
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล แมนยู – ฟูแล่ม
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
แมนฯ ยูไนเต็ด
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพปีศาจแดง ของกุนซือ ไมเคิล คาร์ริค จะไม่มีชื่อของ มัตไธจ์ส เดอ ลิกต์, พาทริค ดอร์กู และ โจชัว เซิร์กซี ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น เซนเน่อ ลัมเมนส์ พร้อมกองหลัง 4 คน ดิโอโก้ ดาโลต์, แฮร์รี่ แม็คไกวร์, ลิซานโดร มาร์ติเนซ, ลุค ชอว์ แดนกลางเป็น ค็อบบี้ เมนู, คาเซมิโร่ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ อาหมัด ดิยัลโล่, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, มาเธอุส คุนญ่า ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ไบรอัน เอ็มเบอโม่
ฟูแล่ม
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพเจ้าสัวน้อย ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ มาร์โก ซิลวา จะยังไม่มีชื่อของ โรดริโก้ มูนิซ, เคนนี่ เตเต้ และ ซาซ่า ลูคิช ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น แบรนด์ เลโน่ พร้อมแนวรับ 4 คน ทิโมธี่ กาสตาญ, คัลวิน บาสซี่, โยอาคิม แอนเดอร์เซ่น, แอนโทนี่ โรบินสัน แดนกลางเป็น ซานเดอร์ เบอร์เก้, อเล็กซ์ อิโวบี้ แนวรุกนำทัพมาโดย แฮร์รี่ วิลสัน, เอมิล สมิธ โรว์, เควัน โดยมี ราอูล กิเมเนซ เป็นกองหน้าตัวเป้า
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แมนยู VS ฟูแล่ม
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 24/08/25 ฟูแล่ม 1-1 แมนยู (พรีเมียร์ลีก)
- 02/03/25 แมนยู 1-1 ฟูแล่ม (เอฟเอ คัพ)
- 26/01/25 ฟูแล่ม 0-1 แมนยู (พรีเมียร์ลีก)
- 16/08/24 แมนยู 1-0 ฟูแล่ม (พรีเมียร์ลีก)
- 24/02/24 แมนยู 1-2 ฟูแล่ม (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
แมนฯ ยูไนเต็ด
- 25/01/26 ชนะ อาร์เซนอล 3-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 17/01/26 ชนะ แมนฯ ซิตี้ 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 11/01/26 แพ้ ไบรท์ตัน 1-2 (เอฟเอ คัพ)
- 07/01/26 เสมอ เบิร์นลี่ย์ 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/01/26 เสมอ ลีดส์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
ฟูแล่ม
- 24/01/26 ชนะ ไบรท์ตัน 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 17/01/26 แพ้ ลีดส์ 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 10/01/26 ชนะ มิดเดิลสโบรห์ 3-1 (เอฟเอ คัพ)
- 07/01/26 ชนะ เชลซี 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/01/26 เสมอ ลิเวอร์พูล 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
แมนฯ ยูไนเต็ด (4-2-3-1) : เซนเน่อ ลัมเมนส์ (GK) – ดิโอโก้ ดาโลต์, แฮร์รี่ แม็คไกวร์, ลิซานโดร มาร์ติเนซ, ลุค ชอว์ – ค็อบบี้ เมนู, คาเซมิโร่ – อาหมัด ดิยัลโล่, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, มาเธอุส คุนญ่า – ไบรอัน เอ็มเบอโม่
ฟูแล่ม (4-2-3-1) : แบรนด์ เลโน่ (GK) – ทิโมธี่ กาสตาญ, คัลวิน บาสซี่, โยอาคิม แอนเดอร์เซ่น, แอนโทนี่ โรบินสัน – ซานเดอร์ เบอร์เก้, อเล็กซ์ อิโวบี้ – แฮร์รี่ วิลสัน, เอมิล สมิธ โรว์, เควัน – ราอูล กิเมเนซ
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
แมนยู 2-1 ฟูแล่ม
