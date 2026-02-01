ถล่มเละ! แอป SSO+ ปิดซ่อม 11 วัน พังใน 2 นาที แนะแจงเหตุป่นปี้ทั้งที่งบ 850 ล้าน
ซีอีโอโชว์ไร้ขีด ท้าพิสูจน์งบ 848 ล้าน จี้ IRCP ออกมาแฉความจริงเงินทอน หลังระบบห่วยส่งงานช้า 700 วัน—ปลุกพลัง 20 ล้านคนช่วยกัน “เทสต์ระบบ” ให้พังคามือ
กลายเป็นไวรัลทันที เมื่อ “หนุ่ย” พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ เจ้าพ่อสื่อไอทีชื่อดัง ออกมาโพสต์รีวิวแบบสับเละหลังจากได้ทดลองใช้แอปพลิเคชัน SSO+ ของสำนักงานประกันสังคม ที่เพิ่งฟื้นคืนชีพจากการปิดระบบ Maintenance ยาวนานถึง 11 วัน
หนุ่ย แบไต๋ เผยว่าระบบนัดเปิด 9.00 น. แต่ใช้ได้จริงตอน 10.00 น. แถมพอเข้าใช้งานได้กลับพบว่าความเร็วในการแสดงผลข้อมูลนั้นช้าจนน่าตกใจ แม้ระบบจะยังจำ PIN เดิมได้ แต่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกลับว่างเปล่า โดยเฉพาะประวัติการใช้สิทธิทันตกรรมที่หายไปอย่างไร้ร่องรอย ทั้งที่เจ้าตัวระบุว่าใช้สิทธิขูดหินปูนสม่ำเสมอทุกปี
จุดที่พีคที่สุดคือฟีเจอร์ “ทดลองคำนวณสิทธิบำนาญ” ซึ่งหนุ่ยพบว่า ระบบแสดงผลลัพธ์การคำนวณออกมาเป็นค่า “ติดลบ 8,870.40 บาท” ในวันที่เขาอายุครบ 73 ปี ซึ่งเจ้าตัวประชดประชันว่า เป็น “Easter Egg” หรือตลกร้ายที่ซุกซ่อนไว้ ตอกย้ำคำทำนายที่ว่า กองทุนประกันสังคมอาจแตกในอีก 25 ปีข้างหน้า
“คุณปิดแอปไป 11 วัน (ส่งงานเลทมา 700 วัน) คุณไม่คิดจะเช็กทุกปุ่มจริง ๆ เหรอ? ผมเจอความผิดพลาดนี้ใน 2 นาทีแรก”
หนุ่ย พงศ์สุข ยังได้ทำการสืบค้นข้อมูลบริษัทผู้รับจ้างผ่านระบบ Creden พบชื่อที่ใกล้เคียงกับข่าวก่อนหน้าคือ IRCP Cloud Co., Ltd. แต่อยู่ในสถานะ “เสร็จสิ้นการชำระบัญชี” หรือปิดบริษัทไปแล้ว จึงได้ส่งสารถึงบริษัทผู้ทำงานนี้จริงๆ ว่า ให้ออกมาแฉเถอะ งบประมาณ 848 ล้านบาทนั้นถูก “ทอน” ไปตรงไหนบ้าง? ทำไมผลงานถึงป่นปี้ขนาดนี้
อีกทั้งยังแนะนำทางออก หากได้งบไม่ครบจนทำงานไม่ได้คุณภาพให้บอกสังคมตรงๆ เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมได้ทำงาน
และเพื่อไม่ให้เงินกองทุน 2.8 ล้านล้านบาทต้องสูญเปล่า หนุ่ย แบไต๋ ได้เสนอทางออก 3 ข้อ โดย 1. ชวนผู้ประกันตน 20 ล้านคน ช่วยกันเทสต์ระบบด้วยการโหลดแอปมาใช้งานพร้อมกันเพื่อทดสอบระบบที่อ้างว่ารองรับคนได้มหาศาล
2. แคปหน้าจอหรืออัดวิดีโอส่วนที่ใช้งานไม่ได้มาแฉ เพื่อกดดันให้เกิดการแก้ไข และ 3. เสนอให้ใช้เอกชนผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารกองทุนระดับมืออาชีพมาจัดการเงินก้อนนี้แทน
ทั้งนี้ อัปเดตล่าสุดในมุมของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ออกมาชี้แจงถึงเรื่อดังกล่าว เมื่อเวลาราว 10.00 น.ที่ผ่านมาว่า ตอนนี้สำนักงานสปส.ได้เตรียมความพร้อมเปิดให้บริการแอพพลิเคชั่น sso plus ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบข้อมูลเงินสมทบและสิทธิประโยชน์ ได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ตั้งแต่เปิดบริการ sso plus เวลา 9.00 น
ขณะนี้มีผู้เข้าใช้งานแล้ว จำนวน 67,000 กว่าราย เฉลี่ย 1,700 รายต่อนาที
ในการนี้สำนักงาน มีการจัดการระบบรองรับการใช้งานตามลำดับเพื่อให้ผู้ประกันตน สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงและเฝ้าระวัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง สำหรับกรณีข้อมูลที่แสดงผลบนแอพพลิเคชั่นของผู้ประกันตนแต่ละคนจะเริ่มทยอยแสดงผล อาจใช้ระยะเวลาโหลดข้อมูล เพื่อให้ครบถ้วน 100% ตามภาระโหลดงานของแอพพลิเคชั่น.
