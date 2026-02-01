ข่าว

ถล่มเละ! แอป SSO+ ปิดซ่อม 11 วัน พังใน 2 นาที แนะแจงเหตุป่นปี้ทั้งที่งบ 850 ล้าน

เผยแพร่: 01 ก.พ. 2569 13:41 น.| อัปเดต: 01 ก.พ. 2569 13:41 น.
60

ซีอีโอโชว์ไร้ขีด ท้าพิสูจน์งบ 848 ล้าน จี้ IRCP ออกมาแฉความจริงเงินทอน หลังระบบห่วยส่งงานช้า 700 วัน—ปลุกพลัง 20 ล้านคนช่วยกัน “เทสต์ระบบ” ให้พังคามือ

กลายเป็นไวรัลทันที เมื่อ “หนุ่ย” พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ เจ้าพ่อสื่อไอทีชื่อดัง ออกมาโพสต์รีวิวแบบสับเละหลังจากได้ทดลองใช้แอปพลิเคชัน SSO+ ของสำนักงานประกันสังคม ที่เพิ่งฟื้นคืนชีพจากการปิดระบบ Maintenance ยาวนานถึง 11 วัน

หนุ่ย แบไต๋ เผยว่าระบบนัดเปิด 9.00 น. แต่ใช้ได้จริงตอน 10.00 น. แถมพอเข้าใช้งานได้กลับพบว่าความเร็วในการแสดงผลข้อมูลนั้นช้าจนน่าตกใจ แม้ระบบจะยังจำ PIN เดิมได้ แต่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกลับว่างเปล่า โดยเฉพาะประวัติการใช้สิทธิทันตกรรมที่หายไปอย่างไร้ร่องรอย ทั้งที่เจ้าตัวระบุว่าใช้สิทธิขูดหินปูนสม่ำเสมอทุกปี

จุดที่พีคที่สุดคือฟีเจอร์ “ทดลองคำนวณสิทธิบำนาญ” ซึ่งหนุ่ยพบว่า ระบบแสดงผลลัพธ์การคำนวณออกมาเป็นค่า “ติดลบ 8,870.40 บาท” ในวันที่เขาอายุครบ 73 ปี ซึ่งเจ้าตัวประชดประชันว่า เป็น “Easter Egg” หรือตลกร้ายที่ซุกซ่อนไว้ ตอกย้ำคำทำนายที่ว่า กองทุนประกันสังคมอาจแตกในอีก 25 ปีข้างหน้า

“คุณปิดแอปไป 11 วัน (ส่งงานเลทมา 700 วัน) คุณไม่คิดจะเช็กทุกปุ่มจริง ๆ เหรอ? ผมเจอความผิดพลาดนี้ใน 2 นาทีแรก”

ความล้มเหลวของ SSO Plus หนุ่ย แบไต๋ เจ้าพ่อไอทีสับเละแอปงบ 848 ล้าน หลังพังยับใน 2 นาที
ภาพ FB. @Pongsuk Hiranprueck

หนุ่ย พงศ์สุข ยังได้ทำการสืบค้นข้อมูลบริษัทผู้รับจ้างผ่านระบบ Creden พบชื่อที่ใกล้เคียงกับข่าวก่อนหน้าคือ IRCP Cloud Co., Ltd. แต่อยู่ในสถานะ “เสร็จสิ้นการชำระบัญชี” หรือปิดบริษัทไปแล้ว จึงได้ส่งสารถึงบริษัทผู้ทำงานนี้จริงๆ ว่า ให้ออกมาแฉเถอะ งบประมาณ 848 ล้านบาทนั้นถูก “ทอน” ไปตรงไหนบ้าง? ทำไมผลงานถึงป่นปี้ขนาดนี้

อีกทั้งยังแนะนำทางออก หากได้งบไม่ครบจนทำงานไม่ได้คุณภาพให้บอกสังคมตรงๆ เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมได้ทำงาน

และเพื่อไม่ให้เงินกองทุน 2.8 ล้านล้านบาทต้องสูญเปล่า หนุ่ย แบไต๋ ได้เสนอทางออก 3 ข้อ โดย 1. ชวนผู้ประกันตน 20 ล้านคน ช่วยกันเทสต์ระบบด้วยการโหลดแอปมาใช้งานพร้อมกันเพื่อทดสอบระบบที่อ้างว่ารองรับคนได้มหาศาล

2. แคปหน้าจอหรืออัดวิดีโอส่วนที่ใช้งานไม่ได้มาแฉ เพื่อกดดันให้เกิดการแก้ไข และ 3. เสนอให้ใช้เอกชนผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารกองทุนระดับมืออาชีพมาจัดการเงินก้อนนี้แทน

ดราม่าเทคโนโลยี: หนุ่ย แบไต๋ ตั้งคำถามถึงงบ 848 ล้าน หลังแอป SSO+ ทำงานไม่ได้เรื่อง
แฟ้มภาพ FB. @Pongsuk Hiranprueck

ทั้งนี้ อัปเดตล่าสุดในมุมของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ออกมาชี้แจงถึงเรื่อดังกล่าว เมื่อเวลาราว 10.00 น.ที่ผ่านมาว่า ตอนนี้สำนักงานสปส.ได้เตรียมความพร้อมเปิดให้บริการแอพพลิเคชั่น sso plus ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบข้อมูลเงินสมทบและสิทธิประโยชน์ ได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ตั้งแต่เปิดบริการ sso plus เวลา 9.00 น

ขณะนี้มีผู้เข้าใช้งานแล้ว จำนวน 67,000 กว่าราย เฉลี่ย 1,700 รายต่อนาที

ในการนี้สำนักงาน มีการจัดการระบบรองรับการใช้งานตามลำดับเพื่อให้ผู้ประกันตน สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงและเฝ้าระวัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง สำหรับกรณีข้อมูลที่แสดงผลบนแอพพลิเคชั่นของผู้ประกันตนแต่ละคนจะเริ่มทยอยแสดงผล อาจใช้ระยะเวลาโหลดข้อมูล เพื่อให้ครบถ้วน 100% ตามภาระโหลดงานของแอพพลิเคชั่น.

รอ 11 วัน พังใน 2 นาที: หนุ่ย แบไต๋ แฉบั๊ก &quot;บำนาญติดลบ&quot; ในแอป SSO+ โฉมใหม่
ภาพจาก FB. @Pongsuk Hiranprueck
ตลกร้าย อินฟลูเอนเซอร์ไอที หนุ่ย แบไต๋ ล้อเลียนแอป SSO+ ที่คำนวณสิทธิประโยชน์ออกมาติดลบ
แฟ้มภาพ

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

