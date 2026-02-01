ข่าวการเมือง

ประวัติ ภูผา นพวิชญ์ ผู้สมัคร สส.เพื่อไทย เขต 12 อดีตดาราดีกรีนิเทศฯ

เผยแพร่: 01 ก.พ. 2569 11:50 น.| อัปเดต: 01 ก.พ. 2569 11:50 น.
50
ภูผา นพวิชญ์ ผู้สมัคร สส. เพื่อไทย เขต 12 มีประวัติเป็นอดีตนักแสดง.
ฮือฮาโซเชียล “ภูผา นพวิชญ์ ไทยแท้” ผู้สมัคร สส. กทม. เขต 12 พรรคเพื่อไทย ที่แท้เคยเป็นนักแสดง-พิธีกรมาก่อน พลิกบทบาทจากหน้าจอสู่สนามเลือกตั้ง 69 ใช้ความรู้นิเทศศาสตร์อาสาแก้ปัญหาชาวกรุง

กลายเป็นกระแสร้อนแรงในสนามเลือกตั้งกรุงเทพฯ ทันทีที่พรรคเพื่อไทยเปิดตัว ภูผา นพวิชญ์ ไทยแท้ เป็นว่าที่ผู้สมัคร สส. กทม. เขต 12 ด้วยภาพลักษณ์คนรุ่นใหม่และหน้าตาที่โดดเด่น ชาวเน็ตต่างพากันแชร์ภาพจนกลายเป็นไวรัล แต่รู้หรือไม่ว่า ภายใต้ความหล่อนั้น เขาคือคนคุ้นหน้าคุ้นตาจากวงการบันเทิงที่ตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางชีวิตครั้งใหญ่

การศึกษาของภูผา คือปริญญาตรีนิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
จากหน้าจอทีวี สู่เวทีปราศรัย

ย้อนกลับไปก่อนเข้าสู่เส้นทางการเมือง ภูผา นพวิชญ์ เคยโลดแล่นในวงการบันเทิง มีผลงานละครดัง เช่น เมียอาชีพ, เพลิงรักเพลงแค้น และ เก็บแผ่นดิน 2020 ด้วยรูปร่างหน้าตาและบุคลิกภาพที่ดี ทำให้เขามีฐานแฟนคลับติดตามอยู่เดิม

ด้านการศึกษา ภูผาจบปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่เขานำมาปรับใช้ในการสื่อสารนโยบายและการทำงานร่วมกับประชาชนในพื้นที่

ปัจจุบัน ภูผาผันตัวมาทำงานการเมืองอย่างเต็มตัว โดยเริ่มต้นจากการเป็น ผู้ช่วย สส. เพื่อเรียนรู้ระบบงานสภาและการดูแลประชาชน ก่อนจะขยับบทบาทขึ้นมาเสนอตัวเป็น ว่าที่ผู้สมัคร สส. กทม. เขต 12 ในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้

การปรากฏตัวของภูผาในสนามการเมืองครั้งนี้ ไม่ได้มีเพียงภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงการดึงบุคลากรที่มีทักษะการสื่อสารสาธารณะเข้ามาเสริมทัพ เพื่อเชื่อมโยงและนำเสนอนโยบายพรรคให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่และประชาชนในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น

