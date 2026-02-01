ประวัติ ภูผา นพวิชญ์ ผู้สมัคร สส.เพื่อไทย เขต 12 อดีตดาราดีกรีนิเทศฯ
ฮือฮาโซเชียล “ภูผา นพวิชญ์ ไทยแท้” ผู้สมัคร สส. กทม. เขต 12 พรรคเพื่อไทย ที่แท้เคยเป็นนักแสดง-พิธีกรมาก่อน พลิกบทบาทจากหน้าจอสู่สนามเลือกตั้ง 69 ใช้ความรู้นิเทศศาสตร์อาสาแก้ปัญหาชาวกรุง
กลายเป็นกระแสร้อนแรงในสนามเลือกตั้งกรุงเทพฯ ทันทีที่พรรคเพื่อไทยเปิดตัว ภูผา นพวิชญ์ ไทยแท้ เป็นว่าที่ผู้สมัคร สส. กทม. เขต 12 ด้วยภาพลักษณ์คนรุ่นใหม่และหน้าตาที่โดดเด่น ชาวเน็ตต่างพากันแชร์ภาพจนกลายเป็นไวรัล แต่รู้หรือไม่ว่า ภายใต้ความหล่อนั้น เขาคือคนคุ้นหน้าคุ้นตาจากวงการบันเทิงที่ตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางชีวิตครั้งใหญ่
จากหน้าจอทีวี สู่เวทีปราศรัย
ย้อนกลับไปก่อนเข้าสู่เส้นทางการเมือง ภูผา นพวิชญ์ เคยโลดแล่นในวงการบันเทิง มีผลงานละครดัง เช่น เมียอาชีพ, เพลิงรักเพลงแค้น และ เก็บแผ่นดิน 2020 ด้วยรูปร่างหน้าตาและบุคลิกภาพที่ดี ทำให้เขามีฐานแฟนคลับติดตามอยู่เดิม
ด้านการศึกษา ภูผาจบปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่เขานำมาปรับใช้ในการสื่อสารนโยบายและการทำงานร่วมกับประชาชนในพื้นที่
ปัจจุบัน ภูผาผันตัวมาทำงานการเมืองอย่างเต็มตัว โดยเริ่มต้นจากการเป็น ผู้ช่วย สส. เพื่อเรียนรู้ระบบงานสภาและการดูแลประชาชน ก่อนจะขยับบทบาทขึ้นมาเสนอตัวเป็น ว่าที่ผู้สมัคร สส. กทม. เขต 12 ในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้
การปรากฏตัวของภูผาในสนามการเมืองครั้งนี้ ไม่ได้มีเพียงภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงการดึงบุคลากรที่มีทักษะการสื่อสารสาธารณะเข้ามาเสริมทัพ เพื่อเชื่อมโยงและนำเสนอนโยบายพรรคให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่และประชาชนในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น
ข้อมูลจาก : FB ภูร์ผา ไทยแท้ Phupa Thaithae – กทม. เขต 12
