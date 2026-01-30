ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน ประกาศตั้งเป้านโยบาย 100 วันแรก-1 ปีแรก-1 วาระ

เผยแพร่: 30 ม.ค. 2569 14:39 น.
63

พรรคประชาชน ประกาศตั้งเป้านโยบาย 100 วันแรก หากได้เป็นรัฐบาล พร้อมโชว์นโยบาย 1 ปี และ 1 วาระ เพิ่มรายได้ท้องถิ่น 2 แสนล้าน

พรรคประชาชน โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงนโยบายของพรรคหากได้เป็นรัฐบาลใน 100 วันแรก 1 ปี และใน 1 วาระ ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง ว่า “เปิดนโยบายปฏิรูปรัฐภายใต้รัฐบาลประชาชนภายใน 100 วันแรก, 1 ปี และ 1 วาระ 4 ปี

[ นโยบายปฏิรูปรัฐภายใน 100 วันแรก ]

-เปิดเผยข้อมูลเงินนอกงบประมาณ ทุกบาททุกสตางค์
-AI จับโกง – Red Flag โครงการพิรุธทุจริต ฮั้วประมูล

[ นโยบายปฏิรูปรัฐภายในงบประมาณปีแรก ]

-ปรับปรุงกฎระเบียบล้าสมัย ภายใน 18 เดือน
(Regulatory Guillotine Operation 18)
เพิ
-ระบบขออนุญาตระบบเดียว (ทางรัฐ/ Biz Portal)
-ยื่นปุ๊ป รู้ผลทันที ลดดุลพินิจ ลดส่วย

-จัดทำ/รับส่ง เอกสารราชการผ่าน e-Sarabun
-ทุกหน่วยงานรัฐ – กรอกข้อมูลต้องไม่ซ้ำซ้อน

[ นโยบายปฏิรูปรัฐ ภายใน 1 วาระ 4 ปี ]

-ผู้ว่าฯ เลือกตั้งทุกจังหวัด ผู้บริหารทุกระดับจากประชาชน
เลือกตั้งท้องถิ่นล่วงหน้า นอกเขตได้

-เพิ่มรายได้ท้องถิ่น 200,000 ล้านบาท
ปลดล็อกท้องถิ่นทุกภารกิจพัฒนาเมือง

-ปฏิรูปประกันสังคม/รัฐวิสาหกิจ
โปร่งใส บริหารโดยมืออาชีพ

-ดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI Index ประเทศไทย
กลับมาดีกว่า เวียดนาม,อินโดนีเซีย

Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

