“ชูวิทย์” ยกย่อง “ไอซ์” เป็นวีรสตรี อัดพรรคส้มอำมหิต หลอกใช้เด็กไฟแรง

เผยแพร่: 29 ม.ค. 2569 08:35 น.| อัปเดต: 29 ม.ค. 2569 08:57 น.
ชูวิทย์ ยกย่อง ไอซ์ รักชนก เป็นวีรสตรีประกันสังคม อัดพรรคประชาขนอำมหิต หลอกใช้เด็กไฟแรง เสี่ยงไม่ได้เป็น สส. และอาจไม่ได้รับคุ้มครอง ม.112

นาย ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ คนในวงการการเมืองอาวุโส โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า ““ไอซ์ รักชนก” วีรสตรีประกันสังคม

กว่าพรรคส้มจะคลำเจอประสิทธิภาพของสาวน้อยอายุ 30 ต้นๆ ชื่อ “ไอซ์ รักชนก“ ก็เข้าโค้งสุดท้าย จึงเร่งใช้ไอซ์เป็นตัวชูโรง ด้วยท่าทางพูดจาโต้ตอบชัดเจนไม่กลัวใคร เมื่อไอซ์พูดถึง ”การใช้เงินผู้ประกันตนของประกันสังคม” ที่สุรุ่ยสุร่ายโดยไม่คิดถึงหัวอกคนจ่าย มันช่างโดนใจประชาชนคนกินเงินเดือน จนพรรคส้มจับปะติดปะต่อได้ว่า “นี่คือการสร้างกระแสช่วงโค้งสุดท้าย“

การปั้นไอซ์ทำให้เรตติ้งแซงหน้า เท้ง ธนาธร โรม วิโรจน์ หรือแม้แต่พิธา ไอซ์ใช้การพูดถึงตึก สตง.ถล่ม การตัดสูท การบินดูงาน การจ่ายเงินประกันสังคมแต่ละเดือน ไปจนถึงการถูกยุบพรรคตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรค เสมือนหนึ่งถูกกลั่นแกล้ง ระบายความเจ็บแค้นของมวลประชาชน การสร้างอารมณ์ของนักการเมืองไม่ใช่เรื่องง่าย ใครๆ ก็พูดได้แสดงได้ แต่ไม่ได้อารมณ์เท่ากับ “ไอซ์” หญิงสาวผู้ใช้จักรยานหาเสียงในเขตบางบอนเมื่อการเลือกตั้งครั้งก่อน จนกลายเป็น “วีรสตรีสีส้ม” ที่เดินทางไปหาเสียงทั่วประเทศในครั้งนี้

พรรคส้มนำเสนอไอซ์ให้คนไทยเลือกเพราะ “อารมณ์ร่วม” ในโค้งสุดท้าย แต่ไอซ์ไม่สามารถเป็น “วีรสตรี” ได้ด้วยตัวคนเดียว

การที่พรรคส้มใช้ไอซ์เกินความเป็นจริง เปิดโปงความไม่โปร่งใสของประกันสังคม และเรื่องต่างๆ แถมยังต้องเดินทางไปช่วยหาเสียงทั่วประเทศ แต่กลับจัดไอซ์ไปอยู่ปลายแถวของลำดับปาร์ตี้ลิสต์ถึงอันดับ 28 สุ่มเสี่ยงที่จะทำให้ไอซ์ไม่ได้เป็น สส. เกี่ยวโยงไปถึงคดี ม.112 กับ พรบ.คอมฯ ที่ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกไว้ 6 ปี

หากศาลอุทธรณ์ยืนตามศาลชั้นต้น ไอซ์จะไม่มีเอกสิทธิ์ สส. คุ้มครอง ก็ต้องไป “ทัณฑสถานหญิงกลาง” แทนที่จะไป “สภาผู้แทนราษฎร” นี่คือความอำมหิตของพรรคส้ม ที่หลอกใช้เด็กไฟแรงครั้งแล้วครั้งเล่า

พรุ่งนี้ขอนัดสื่อแถลงข่าวเวลาบ่ายโมง พร้อมหลักฐาน “สีเทา” ว่า ที่พรรคส้มยืนหยัดเรื่องนี้มาตลอด แท้จริงแล้ว “สนิมเกิดจากเนื้อในส้ม“ อย่างไร โค้งสุดท้ายต้องสั่งสอนให้รู้ว่า

”กระแสมีดีมีร้าย หากเล่นกับกระแสมากไปก็เข้าตัวได้เหมือนกัน”

อย่าปั่นกระแสเกินจริง อย่าซึ้งจนน้ำตาคลอแล้วมาด่าว่าผม เพราะหลักฐานชัดขนาด “เอกสารราชการ” ระดับ “สุดคลาสสิคสไตล์การเมืองเก่า“ ยากที่ “การเมืองใหม่” จะตะแบงว่า “อ่านไม่รู้ดูกฎหมายผิด” ในเมื่อจะทำการเมืองใหม่ แต่ใช้วิธีการเมืองเก่า จะไว้ใจกาพรรคส้มได้หรือไม่?

จะเชื่อชูวิทย์หรือพรรคส้ม พรุ่งนี้วัดดวงกัน กระแสกับความจริง?”

Nateetorn S.เผยแพร่: 29 ม.ค. 2569 08:35 น.| อัปเดต: 29 ม.ค. 2569 08:57 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

