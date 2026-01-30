ข่าวต่างประเทศ

สื่ออิสราเอลตีตัวเลข ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิต จากการสู้รบ 7 หมื่นศพ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 ม.ค. 2569 14:26 น.| อัปเดต: 30 ม.ค. 2569 14:26 น.
66

สื่ออิสราเอลตีตัวเลข ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิต จากการสู้รบ 7 หมื่นศพ ตรงกับที่ฮามาสรายงานก่อนหน้า ด้าน IDF บอกขอให้ฟังรายงานทางการ

เมื่อวันที่ 30 มกราคม สำนักข่าว BBC รายงานอ้างอิงตามสื่ออิสราเอล ที่เปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตของชาวปาเลสไตน์ หลังจากการสู้รบในฉนวนกาซา ในช่วงเดือนตุลาคม 2566 ว่ายอดผู้เสียชีวิตนั้นมีมากกว่า 70,000 ราย

โดยตัวเลขดังกล่าวนั้นตรงกับที่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของกองกำลังฮามาสรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต 71,660 ศพ ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเคยถูกตั้งคำถามจากทางการอิสราเอลว่าเกินจริง

อย่างไรก็ตามสหประชาติ หรือ UN และกลุ่มนักสิทธิมนุษยชนมองว่าตัวเลขผู้เสียชีวิต 70,000 นั้นมีความเป็นไปได้มาตลอด

ทั้งนี้สื่อของอิสราเอลไม่ได้เปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นแบ่งเป็นอะไรบ้าง ไม่ได้ระบุว่ามีกำลังพลกี่นาย และประชาชนที่เสียชีวิตจากการสู้รบกี่ศพ

ขณะที่ กองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอล (IDF) กล่าวถึงตัวเลขดังกล่าวว่านั้นไม่สะท้อนกับข้อมูลของทาง IDF รพร้อมย้ำว่าการเผยแพร่ข้อมูลในเรื่องนี้จะถูกเผยแพร่แค่ผ่านทาง IDF เท่านั้น

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

