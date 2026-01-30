สื่ออิสราเอลตีตัวเลข ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิต จากการสู้รบ 7 หมื่นศพ
สื่ออิสราเอลตีตัวเลข ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิต จากการสู้รบ 7 หมื่นศพ ตรงกับที่ฮามาสรายงานก่อนหน้า ด้าน IDF บอกขอให้ฟังรายงานทางการ
เมื่อวันที่ 30 มกราคม สำนักข่าว BBC รายงานอ้างอิงตามสื่ออิสราเอล ที่เปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตของชาวปาเลสไตน์ หลังจากการสู้รบในฉนวนกาซา ในช่วงเดือนตุลาคม 2566 ว่ายอดผู้เสียชีวิตนั้นมีมากกว่า 70,000 ราย
โดยตัวเลขดังกล่าวนั้นตรงกับที่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของกองกำลังฮามาสรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต 71,660 ศพ ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเคยถูกตั้งคำถามจากทางการอิสราเอลว่าเกินจริง
อย่างไรก็ตามสหประชาติ หรือ UN และกลุ่มนักสิทธิมนุษยชนมองว่าตัวเลขผู้เสียชีวิต 70,000 นั้นมีความเป็นไปได้มาตลอด
ทั้งนี้สื่อของอิสราเอลไม่ได้เปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นแบ่งเป็นอะไรบ้าง ไม่ได้ระบุว่ามีกำลังพลกี่นาย และประชาชนที่เสียชีวิตจากการสู้รบกี่ศพ
ขณะที่ กองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอล (IDF) กล่าวถึงตัวเลขดังกล่าวว่านั้นไม่สะท้อนกับข้อมูลของทาง IDF รพร้อมย้ำว่าการเผยแพร่ข้อมูลในเรื่องนี้จะถูกเผยแพร่แค่ผ่านทาง IDF เท่านั้น
