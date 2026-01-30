แม่ลี โพสต์ฟาด! คำใบ้ “มดดำ” แม่พระเอกตรวจ DNA หลาน ทำคนโยงด่าสนุกปาก ทั้งที่ไม่ผิด

แม่ลี แม่ของแก้มบุ๋ม โพสต์ฟาดแซ่บ หลังคำใบ้ “มดดำ คชาภา” แม่พระเอกตรวจ DNA หลาน ทำหลายคนโยงด่าสนุกปาก ทั้งที่ไม่ผิด อดีตสะใภ้คอมเมนต์ยืนยัน
กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นแล้ว เมื่อคำใบ้ของพิธีกรฝีปากกล้า “มดดำ คชาภา” ในรายการข่าวใส่ไข่ เมื่อ 2 วันก่อนปมข่าว ดาราระดับพระเอก เพิ่งรู้ว่าลูกที่เมียคลอดออกมาไม่ใช่ลูกของตัวเอง โดยสาเหตุที่โป๊ะ เพราะแม่ฝ่ายชายพาหลานไปตรวจ DNA
ซึ่งมดดำ บอกใบ้คีย์เวิร์ดแม่พระเอกว่า “แม่เปรี้ยว และชอบเที่ยวกับเพื่อนเด็กวัยรุ่น” พร้อมย้ำว่าพูดแค่นี้หลายคนก็น่าจะรู้แล้วว่าใคร จากคำใบ้ดังกล่าวจากปากของ มดดำ คชาภา ทำเอาหลาย ๆ คนที่ได้ฟังต่างก็ตีความโยงกันมั่วซั่วจนไปถึงการคาดเดาและคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันว่าเป็น แม่ลี แม่ของแก้มบุ๋ม ปรียาดา
มดดำ ใบ้เพิ่ม พระเอกเพิ่งรู้ไม่ใช่พ่อของลูก เดาไม่ยาก แม่ผัวเปรี้ยว-ชอบเที่ยวกับเพื่อนรุ่นลูก
งานนี้แม่ลีทราบเรื่องแล้ว และขอไม่ทนนั่งเฉย ๆ ให้คนด่าอีกต่อไปต้องออกมาเคลื่อนไหวผ่านหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยการโพสต์ภาพที่แคปโพสต์ของ ได๋ได๋ อดีตลูกสะใภ้ของแม่ ที่ได้มีการเคลียร์ปมข่าวลือพระเอกตรวจดีเอ็นเอว่า ไม่เกี่ยวกับครอบครัวตนด้วย พร้อมกันนี้ แม่ลี ยังร่ายยาวแบบดุเดือดถึงการถูกโยงและถูกคนด่าทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรผิด ระบุว่า
“การหาแสงเพื่อให้ผู้คนมาดูเยอะ ๆ แล้วทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ดีเลยนะคะ มันจะออกมาที่หน้าตาและร่างกาย ที่ข้างในอาจจะมีสิ่งไม่ดีอยู่ ถึงจะมีเงิน จะมีชื่อเสียงก็ไร้ประโยชน์ค่ะ ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย ความนิ่งไม่ใช่ความผิด หรือความกลัว แต่คือรอเวลาค่ะค่อยมีความสุขนะคะ อายุเกิน 60 ปี แม่ลีมีโอกาสให้คนด่าในคอมเมนต์ว่าเป็นแม่ลีอย่างสนุกปาก โดยที่ไม่ผิด แต่ก็นิ่ง เพราะคนที่รู้จักเรา เค้ารู้นิสัยแม่ลีว่าเป็นคนอย่างไร งงโดยที่ตื่นเช้ามาไม่รู้เรื่องเลยกับข่าว ชีวิตที่พูดในข่าวมันจะเหมือนแม่ลีมาก ๆ แต่อาจจะมีคู่แฝดก็ได้ เพราะเขาไม่ได้เอ่ยชื่อ ขอให้มีชีวิตอยู่ต่อนะคะ หาแสงที่อื่นต่อได้จ้ะ คิดดีทำดีจะได้ดีเสมอค่ะ”
ขณะเดียวกันหลังจากแม่ลีโพสต์ได้ไม่นาน ได๋ได๋ ธันย์ธนิดา อดีตภรรยาของ บิว น้องชายแก้มบุ๋ม ก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของแม่ลีในทันที พร้อมยืนยันว่าประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับอดีตแม่สามี และขอชาวเน็ตอย่าจับโยงกันมั่ว ๆ “ขอยืนยันอีกเสียงค่ะ ว่าไม่ใช่แม่นะคะ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของทางนี้เลยค่ะ แม่ไม่มีทางทำแบบนั้นแน่นอนค่ะ คนที่ไม่รู้ก็อย่าโยงมั่วเลยค่ะ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- มดดำ ใบ้เพิ่ม พระเอกเพิ่งรู้ไม่ใช่พ่อของลูก เดาไม่ยาก แม่ผัวเปรี้ยว-ชอบเที่ยวกับเพื่อนรุ่นลูก
- ได๋ได๋ อดีตภรรยาบิว ตอบชัด ปมตรวจ DNA ลูก สวนแรง ‘จะเป็นxูให้ได้เลย’
- เพจดังเม้าท์เพิ่ม เมียพระเอก ย่องฉกเงินจากตู้เซฟบ้านผู้ชาย คาดเปย์ชายอื่นที่แอบคบซ้อน
- พระเอกเพิ่งรู้ ไม่ใช่พ่อของลูก แม่จับได้จาก สมุดชมพู-DNA เพจดังฟันธงไม่ใช่ดารา พ.
อ้างอิงจาก : FB Mae Lee
ติดตาม The Thaiger บน Google News: