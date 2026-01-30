ข่าวดาราบันเทิง

แม่ลี โพสต์ฟาด! คำใบ้ “มดดำ” แม่พระเอกตรวจ DNA หลาน ทำคนโยงด่าสนุกปาก ทั้งที่ไม่ผิด

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 ม.ค. 2569 14:42 น.| อัปเดต: 30 ม.ค. 2569 14:58 น.
94

แม่ลี แม่ของแก้มบุ๋ม โพสต์ฟาดแซ่บ หลังคำใบ้ “มดดำ คชาภา” แม่พระเอกตรวจ DNA หลาน ทำหลายคนโยงด่าสนุกปาก ทั้งที่ไม่ผิด อดีตสะใภ้คอมเมนต์ยืนยัน

กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นแล้ว เมื่อคำใบ้ของพิธีกรฝีปากกล้า “มดดำ คชาภา” ในรายการข่าวใส่ไข่ เมื่อ 2 วันก่อนปมข่าว ดาราระดับพระเอก เพิ่งรู้ว่าลูกที่เมียคลอดออกมาไม่ใช่ลูกของตัวเอง โดยสาเหตุที่โป๊ะ เพราะแม่ฝ่ายชายพาหลานไปตรวจ DNA

ซึ่งมดดำ บอกใบ้คีย์เวิร์ดแม่พระเอกว่า “แม่เปรี้ยว และชอบเที่ยวกับเพื่อนเด็กวัยรุ่น” พร้อมย้ำว่าพูดแค่นี้หลายคนก็น่าจะรู้แล้วว่าใคร จากคำใบ้ดังกล่าวจากปากของ มดดำ คชาภา ทำเอาหลาย ๆ คนที่ได้ฟังต่างก็ตีความโยงกันมั่วซั่วจนไปถึงการคาดเดาและคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันว่าเป็น แม่ลี แม่ของแก้มบุ๋ม ปรียาดา

มดดำ ใบ้เพิ่ม พระเอกเพิ่งรู้ไม่ใช่พ่อของลูก เดาไม่ยาก แม่ผัวเปรี้ยว-ชอบเที่ยวกับเพื่อนรุ่นลูก

งานนี้แม่ลีทราบเรื่องแล้ว และขอไม่ทนนั่งเฉย ๆ ให้คนด่าอีกต่อไปต้องออกมาเคลื่อนไหวผ่านหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยการโพสต์ภาพที่แคปโพสต์ของ ได๋ได๋ อดีตลูกสะใภ้ของแม่ ที่ได้มีการเคลียร์ปมข่าวลือพระเอกตรวจดีเอ็นเอว่า ไม่เกี่ยวกับครอบครัวตนด้วย พร้อมกันนี้ แม่ลี ยังร่ายยาวแบบดุเดือดถึงการถูกโยงและถูกคนด่าทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรผิด ระบุว่า

“การหาแสงเพื่อให้ผู้คนมาดูเยอะ ๆ แล้วทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ดีเลยนะคะ มันจะออกมาที่หน้าตาและร่างกาย ที่ข้างในอาจจะมีสิ่งไม่ดีอยู่ ถึงจะมีเงิน จะมีชื่อเสียงก็ไร้ประโยชน์ค่ะ ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย ความนิ่งไม่ใช่ความผิด หรือความกลัว แต่คือรอเวลาค่ะค่อยมีความสุขนะคะ อายุเกิน 60 ปี แม่ลีมีโอกาสให้คนด่าในคอมเมนต์ว่าเป็นแม่ลีอย่างสนุกปาก โดยที่ไม่ผิด แต่ก็นิ่ง เพราะคนที่รู้จักเรา เค้ารู้นิสัยแม่ลีว่าเป็นคนอย่างไร งงโดยที่ตื่นเช้ามาไม่รู้เรื่องเลยกับข่าว ชีวิตที่พูดในข่าวมันจะเหมือนแม่ลีมาก ๆ แต่อาจจะมีคู่แฝดก็ได้ เพราะเขาไม่ได้เอ่ยชื่อ ขอให้มีชีวิตอยู่ต่อนะคะ หาแสงที่อื่นต่อได้จ้ะ คิดดีทำดีจะได้ดีเสมอค่ะ”

แม่ลี โพสต์ฟาด คำใบ้ มดดำ แม่พระเอกตรวจ DNA หลาน ทำคนโยงด่าสนุกปาก ทั้งที่ไม่ผิด-1 แม่ลี โพสต์ฟาด คำใบ้ มดดำ แม่พระเอกตรวจ DNA หลาน ทำคนโยงด่าสนุกปาก ทั้งที่ไม่ผิด-2

ขณะเดียวกันหลังจากแม่ลีโพสต์ได้ไม่นาน ได๋ได๋ ธันย์ธนิดา อดีตภรรยาของ บิว น้องชายแก้มบุ๋ม ก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของแม่ลีในทันที พร้อมยืนยันว่าประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับอดีตแม่สามี และขอชาวเน็ตอย่าจับโยงกันมั่ว ๆ “ขอยืนยันอีกเสียงค่ะ ว่าไม่ใช่แม่นะคะ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของทางนี้เลยค่ะ แม่ไม่มีทางทำแบบนั้นแน่นอนค่ะ คนที่ไม่รู้ก็อย่าโยงมั่วเลยค่ะ”

แม่ลี โพสต์ฟาด คำใบ้ มดดำ แม่พระเอกตรวจ DNA หลาน ทำคนโยงด่าสนุกปาก ทั้งที่ไม่ผิด-3

แม่ลี ฟาด! คำใบ้ &quot;มดดำ&quot; แม่พระเอกตรวจ DNA หลาน ทำคนโยงด่าสนุกปาก ทั้งที่ไม่ผิด-4

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB Mae Lee

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ราคาทองวันนี้ 30 ม.ค. 69 ร่วงวันเดียว 5,000 บาท เศรษฐกิจ

ช็อกประวัติศาสตร์! ราคาทองวันนี้ 30 ม.ค. 69 ร่วงวันเดียว 5,000 บาท

4 นาที ที่แล้ว
สหรัฐฯ สั่งจับตา &quot;ไทย&quot; เพิ่มเข้าบัญชี &quot;ประเทศที่ต้องจับตามอง&quot; ปมแทรกแซงค่าเงิน เศรษฐกิจ

สหรัฐฯ เพิ่ม “ไทย” เข้าบัญชีประเทศ “ต้องจับตามอง” เหตุอาจแทรกแซงค่าเงิน

44 นาที ที่แล้ว
สรยุทธ กางเอกสารประกันสังคมจัดซื้อปากกา ใช้งบกว่า 2 แสน ข่าว

เพิ่งรู้! สรยุทธ กางเอกสาร ประกันสังคมจัดซื้อปากกา 500 ด้าม วงเงิน 2.4 แสน

47 นาที ที่แล้ว
ไฟป่าลามโดนระเบิดตกค้างทำงาน ทหารสังกัด ร.14 เจ็บ 2 นาย ข่าว

ด่วน! ไฟป่าลามจุด “ช่องอานม้า” ทำระเบิดตกค้างตูมสนั่น ทหารเจ็บสาหัส 2 นาย

56 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

นุ่น รมิดา โพสต์อีกครั้ง หลังทีมแพทย์ถูกวิจารณ์เสียหาย ลั่น “ทุกคนบอบช้ำ ขอพื้นที่ให้หายใจบ้าง”

58 นาที ที่แล้ว
&quot;หมอสุรเวช&quot; ผู้ภักดีในหลวง ร.9 เล่าเหตุผลกา &quot;พรรคส้ม&quot; เขียนดีมาก คนไลก์เป็นหมื่น ข่าว

“หมอสุรเวช” ผู้ภักดีในหลวง ร.9 เล่าเหตุผลกา “พรรคส้ม” เขียนดีมาก คนไลก์เป็นหมื่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธรรมนัส โต้ข้อครหาพรรคสแกมเมอร์ ข่าว

ธรรมนัส โต้คนมอง พรรคสแกมเมอร์ แจงรู้จัก เบน สมิธ ยันบริสุทธิ์ ท้าสอบเส้นทางเงิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิติใหม่! &quot;ชัชชาติ&quot; ตะโกนลั่น กลางพิธีเปิดสะพาน คำเดียวจบ เปิดใช้งานได้ทันที ข่าว

มิติใหม่! “ชัชชาติ” ตะโกนลั่น กลางพิธีเปิดสะพาน คำเดียวจบ เปิดใช้งานได้ทันที

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอของขวัญชี้แจงเหตุผลทางการแพทย์เกี่ยวกับกรณี นุ่น รมิดา สูญเสียทายาท บันเทิง

หมอของขวัญ เดือดแทน ติงตรรกะชาวเน็ต ซ้ำเติมครอบครัว นุ่นรมิดา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธรรมนัส เปิดใจหลัง ฟ้องประชาชนวิจารณ์แรง แค่มาคุย-ยกมือไหว้ ถอนฟ้องอยู่แล้ว ข่าว

ธรรมนัส เปิดใจ หลังฟ้องประชาชน วิจารณ์แรง แค่มาคุย-ยกมือไหว้ ถอนฟ้องอยู่แล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แม่ลี โพสต์ฟาด! คำใบ้ “มดดำ” แม่พระเอกตรวจ DNA หลาน ทำคนโยงด่าสนุกปาก ทั้งที่ไม่ผิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน ประกาศตั้งเป้านโยบาย 100 วันแรก-1 ปีแรก-1 วาระ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่ออิสราเอลตีตัวเลข ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิต จากการสู้รบ 7 หมื่นศพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แซมมี่ ชนิตา คว้ามงกุฎ Mrs. World 2025 บันเทิง

สวยสมมง แซมมี่ ชนิตา คว้ามงกุฎ Mrs. World 2025 ยืนหนึ่งเวทีแม่ระดับโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิงฟ้า วราหะ ยอมรับ บินแก้ตาที่เกาหลี ผลรับพอใจมาก ชาวเน็ตชมสวยละมุนขึ้น จนละสายตาไม่ได้ บันเทิง

อิงฟ้า วราหะ บินแก้ตาที่เกาหลี เผยผลรับพอใจมาก คนชมสวยละมุนขึ้น จนละสายตาไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก สส. พรรคประชาชน แสดงความสามารถด้านสถิติในการตรวจสอบงบประมาณ ข่าวการเมือง

หลายคนไม่รู้ “ไอซ์ รักชนก” ดีกรีจบสถิติ มธ. สาเหตุตัวตึงไล่บี้งบประกันสังคมยับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิปว่อน เด็กผวาถูกด่ากลางร้านอาหาร ฮีโร่พุ่งเขาช่วย-สวนคืน จนต้องยกมือไหว้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ดิว วีรวัฒน์&quot; โพสต์แรง คนไม่ชอบส้ม ส่วนใหญ่แก่แล้วจน ใช้รูปปลอม-ล็อกโปรไฟล์ ข่าว

“ดิว วีรวัฒน์” แซะแรง คนไม่ชอบส้ม ส่วนใหญ่แก่แล้วจน ใช้รูปปลอม-ล็อกโปรไฟล์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ภรรยา “น.ต.สมัชชา” สัญญาทำดีที่สุด ไม่ต้องห่วงลูกในท้อง เกิดปีนี้แน่นอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธ เปิดเผยงบประมาณประกันสังคมสำหรับชุดสูทรวม 77 ล้านบาท เศรษฐกิจ

สรยุทธ กางตัวเลข “ประกันสังคม” ตัดสูทแจกข้าราชการ 2 ล็อต รวมกว่า 77 ล้านบาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ๊ะ นงผณี อัปเดตอาการล่าสุด หลัง พ่อถูกรถชน เข้า ICU ครบ 2 วันแล้วยังไม่ฟื้น บันเทิง

จ๊ะ นงผณี อัปเดตอาการล่าสุด หลัง พ่อถูกรถชน เข้า ICU ครบ 2 วันแล้วยังไม่ฟื้น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดแม่จำเนียร งวด 1 ก.พ. 69 เลขเด็ด

10 เลขขายดี หวยแม่จำเนียร งวด 1 ก.พ. 69 เลขดังทั่วไทย กระแสเลือกตั้งมาแรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อ.เจษฎ์” โชว์รำดาบบวงสรวง ถวายนักรบบางระจัน เสียสละเลือดเพื่อแผ่นดินไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพการเผานาในนครนายกสร้างฝุ่นควัน PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ข่าว

ทัวร์ลง เพจสื่อนครนายก ท้า “ไม่ชอบควันก็เลิกกินข้าว” สวนกระแสฝุ่นวิกฤต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อ สส. เลือกตั้ง 2569 พร้อมข้อมูลเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ ข่าวการเมือง

รายชื่อ สส. เลือกตั้ง 2569 ครบทั้ง 77 จังหวัด ทั่วประเทศ เช็กที่นี่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 ม.ค. 2569 14:42 น.| อัปเดต: 30 ม.ค. 2569 14:58 น.
94
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราคาทองวันนี้ 30 ม.ค. 69 ร่วงวันเดียว 5,000 บาท

ช็อกประวัติศาสตร์! ราคาทองวันนี้ 30 ม.ค. 69 ร่วงวันเดียว 5,000 บาท

เผยแพร่: 30 มกราคม 2569
สหรัฐฯ สั่งจับตา &quot;ไทย&quot; เพิ่มเข้าบัญชี &quot;ประเทศที่ต้องจับตามอง&quot; ปมแทรกแซงค่าเงิน

สหรัฐฯ เพิ่ม “ไทย” เข้าบัญชีประเทศ “ต้องจับตามอง” เหตุอาจแทรกแซงค่าเงิน

เผยแพร่: 30 มกราคม 2569
สรยุทธ กางเอกสารประกันสังคมจัดซื้อปากกา ใช้งบกว่า 2 แสน

เพิ่งรู้! สรยุทธ กางเอกสาร ประกันสังคมจัดซื้อปากกา 500 ด้าม วงเงิน 2.4 แสน

เผยแพร่: 30 มกราคม 2569
ไฟป่าลามโดนระเบิดตกค้างทำงาน ทหารสังกัด ร.14 เจ็บ 2 นาย

ด่วน! ไฟป่าลามจุด “ช่องอานม้า” ทำระเบิดตกค้างตูมสนั่น ทหารเจ็บสาหัส 2 นาย

เผยแพร่: 30 มกราคม 2569
Back to top button