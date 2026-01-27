เพจดังเม้าท์เพิ่ม เมียพระเอก ย่องฉกเงินจากตู้เซฟบ้านผู้ชาย คาดเปย์ชายอื่นที่แอบคบซ้อน

เพจดังเม้าท์เพิ่ม ปม ดาราระดับพระเอก พบข้อมูลวงใน เมียตัวดีย่องฉกเงินจากตู้เซฟบ้านผู้ชาย คาดเปย์ชายอื่นที่แอบคบซ้อน คำใบ้ชัด “ลูกสอง”
จากข่าวฉาววงในช่วงก่อนหน้านี้เกี่ยวกับ ดาราระดับพระเอก เพิ่งรู้ว่าลูกที่เมียเพิ่งคลอดออกมาไม่ใช่ลูกของตัวเอง ความแตกเพราะแม่ฝ่ายชายเริ่มเอะใจตั้งแต่หลานคลอดออกมา จนกระทั่งไปเจอข้อมูลบางอย่างในสมุดฝากครรภ์ ซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดการส่งตรวจ DNA กระทั่งผลออกมายืนยันชัดเจนว่า “พระเอกไม่ใช่พ่อของลูก” ทั้งฝ่ายหญิงก็ยังเก็บตัวเงียบ ท่ามกลางความคาดเดาของชาวเน็ตถึงพระเอกหลายคนทั้งช่องมากสี และช่องน้อยสี แต่ก็ยังไม่มีสื่อไหนออกมาเฉลยความจริงสักที
พระเอกเพิ่งรู้ ไม่ใช่พ่อของลูก แม่จับได้จาก สมุดชมพู-DNA เพจดังฟันธงไม่ใช่ดารา พ.
ล่าสุดกลางดึกที่ผ่านมา (26 ม.ค. 69) เพจ มาดามเม้าท์ เจ้าเก่าเจ้าเดิมที่ออกมาเปิดโปงเรื่องของดาราระดับพระเอกคนนี้ตั้งแต่แรก ก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลวงในเพิ่มเติมอีกครั้ง โดยรอบนี้เป็นเรื่องของ “เมียพระเอก” ที่แอบไปขโมยเงินจากเซฟของบ้านพระเอก แล้วนำเงินไปเปย์หนุ่มอีกคน
“มรึง อย่าพึ่งนอนค่ะ ภาคต่อของเมียระดับพระเอก ชีทำถึงมากนะชีขโมยเงินจากตู้เซฟของบ้านระดับพระเอกทั้งเซฟ เอาไปทำอะไรล่ะ เอาไปกกไข่อีกคนที่ซุ้มคบกับตอนที่คบกับระดับพระเอกท่านนี้รึเปล่า น้าาาาาา #มาดามเม้าท์เมียพระเอกท่าน1
มีอีกเยอะ อีกหลายวีรกรรม แต่พูดไม่ได้ต้องค่อย ๆ พูดค่ะ เรื่องนี้มันยิ่งกว่าพวกสนมคบชู้ในวังหลังซีรีส์จีนแนวตั้งอีกค่ะ อีกอย่าง พูดหมด เดี๋ยวมาเฟียคนน่ารักก็มารวบตึงหางม้ามาดามสิค่ะหญิง ไม่พาดพิงถึงเด็กนะคะไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตาม เก็ตนะคะ ร้ายที่อดีตเมียค่ะเด็กไม่เกี่ยว
ไม่ได้คิด ไม่ได้ฝัน ถึงเรื่องวันเก่าๆ แต่ทำไมภาพของเขายังติดอยู่ที่หัวใจ เหมือนสายตาเธอจ้อง ยังคอยมองอยู่ใกล้ๆ อยากโยนทิ้งไป กับเจ็บที่ไม่ได้เชิญ #ไม่เกี่ยวกับพี่คิดตี้เจ้าของเพลงนะคะ #แต่เพลงมันตรงกับสตอรี่ค่ะ ตรงมากก”
อ้างอิงจาก : FB มาดามเม้าท์
