ข่าวดาราบันเทิง

เพจดังเม้าท์เพิ่ม เมียพระเอก ย่องฉกเงินจากตู้เซฟบ้านผู้ชาย คาดเปย์ชายอื่นที่แอบคบซ้อน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 11:04 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 11:04 น.
82
เพจดังเม้าท์เพิ่ม เมียพระเอก ย่องฉกเงินจากตู้เซฟบ้านผู้ชาย คาดเปย์ชายอื่นที่แอบคบซ้อน

เพจดังเม้าท์เพิ่ม ปม ดาราระดับพระเอก พบข้อมูลวงใน เมียตัวดีย่องฉกเงินจากตู้เซฟบ้านผู้ชาย คาดเปย์ชายอื่นที่แอบคบซ้อน คำใบ้ชัด “ลูกสอง”

จากข่าวฉาววงในช่วงก่อนหน้านี้เกี่ยวกับ ดาราระดับพระเอก เพิ่งรู้ว่าลูกที่เมียเพิ่งคลอดออกมาไม่ใช่ลูกของตัวเอง ความแตกเพราะแม่ฝ่ายชายเริ่มเอะใจตั้งแต่หลานคลอดออกมา จนกระทั่งไปเจอข้อมูลบางอย่างในสมุดฝากครรภ์ ซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดการส่งตรวจ DNA กระทั่งผลออกมายืนยันชัดเจนว่า “พระเอกไม่ใช่พ่อของลูก” ทั้งฝ่ายหญิงก็ยังเก็บตัวเงียบ ท่ามกลางความคาดเดาของชาวเน็ตถึงพระเอกหลายคนทั้งช่องมากสี และช่องน้อยสี แต่ก็ยังไม่มีสื่อไหนออกมาเฉลยความจริงสักที

พระเอกเพิ่งรู้ ไม่ใช่พ่อของลูก แม่จับได้จาก สมุดชมพู-DNA เพจดังฟันธงไม่ใช่ดารา พ.

ล่าสุดกลางดึกที่ผ่านมา (26 ม.ค. 69) เพจ มาดามเม้าท์ เจ้าเก่าเจ้าเดิมที่ออกมาเปิดโปงเรื่องของดาราระดับพระเอกคนนี้ตั้งแต่แรก ก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลวงในเพิ่มเติมอีกครั้ง โดยรอบนี้เป็นเรื่องของ “เมียพระเอก” ที่แอบไปขโมยเงินจากเซฟของบ้านพระเอก แล้วนำเงินไปเปย์หนุ่มอีกคน

“มรึง อย่าพึ่งนอนค่ะ ภาคต่อของเมียระดับพระเอก ชีทำถึงมากนะชีขโมยเงินจากตู้เซฟของบ้านระดับพระเอกทั้งเซฟ เอาไปทำอะไรล่ะ เอาไปกกไข่อีกคนที่ซุ้มคบกับตอนที่คบกับระดับพระเอกท่านนี้รึเปล่า น้าาาาาา #มาดามเม้าท์เมียพระเอกท่าน1

มีอีกเยอะ อีกหลายวีรกรรม แต่พูดไม่ได้ต้องค่อย ๆ พูดค่ะ เรื่องนี้มันยิ่งกว่าพวกสนมคบชู้ในวังหลังซีรีส์จีนแนวตั้งอีกค่ะ อีกอย่าง พูดหมด เดี๋ยวมาเฟียคนน่ารักก็มารวบตึงหางม้ามาดามสิค่ะหญิง ไม่พาดพิงถึงเด็กนะคะไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตาม เก็ตนะคะ ร้ายที่อดีตเมียค่ะเด็กไม่เกี่ยว

ไม่ได้คิด ไม่ได้ฝัน ถึงเรื่องวันเก่าๆ แต่ทำไมภาพของเขายังติดอยู่ที่หัวใจ เหมือนสายตาเธอจ้อง ยังคอยมองอยู่ใกล้ๆ อยากโยนทิ้งไป กับเจ็บที่ไม่ได้เชิญ #ไม่เกี่ยวกับพี่คิดตี้เจ้าของเพลงนะคะ #แต่เพลงมันตรงกับสตอรี่ค่ะ ตรงมากก”

เพจดังเม้าท์เพิ่ม เมียพระเอก ย่องฉกเงินจากตู้เซฟบ้านผู้ชาย คาดเปย์ชายอื่นที่แอบคบซ้อน-1 เพจดังเม้าท์เพิ่ม เมียพระเอก ย่องฉกเงินจากตู้เซฟบ้านผู้ชาย คาดเปย์ชายอื่นที่แอบคบซ้อน-2

ชาวเน็ตคอมเมนต์ ชาวเน็ตคอมเมนต์-1

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB มาดามเม้าท์

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กุมภาพันธ์ 2569 เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กุมภาพันธ์ 2569 เงินเข้าวันไหน ถอนเงินสดได้ไหม?

4 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดอาวุธลับ สหรัฐใช้ลักพาตัว มาดูโร ทหารเผย หัวจะระเบิด เลือดกำเดาไหล

8 นาที ที่แล้ว
กัมพูชา จี้ฝรั่งเศส รับผิดชอบปวศ.-ช่วยยุติข้อพิพาทชายแดน อ้างแผนที่ยุคอาณานิคม ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา จี้ฝรั่งเศส รับผิดชอบปวศ.-ช่วยยุติข้อพิพาทชายแดน อ้างแผนที่ยุคอาณานิคม

13 นาที ที่แล้ว
หมอเหรียญทอง อวดภาพหายาก วันแต่งงาน ครบ 35 ปี เจ้าสาวสวยมาก ข่าว

หมอเหรียญทอง อวดภาพหายาก วันแต่งงาน ครบ 35 ปี เจ้าสาวสวยมาก

23 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิพัฒน์” มั่นใจ ดิสนีย์แลนด์ในไทย ไม่ใช่แค่ฝัน แต่ทำได้จริง

24 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สี จิ้นผิง กวาดล้าง “บิ๊กทหาร” สัญญาณเตือน กองทัพจีนระส่ำ อำนาจแตกแยก

28 นาที ที่แล้ว
ม.33 อ่วม! เงินประกันสังคม มกราคม 69 เก็บเพิ่มสูงสุด 875 บาท ได้คุ้มจ่ายไหม? เศรษฐกิจ

ม.33 อ่วม! เงินประกันสังคม มกราคม 69 จ่ายเพิ่ม 875 บาท เสียคุ้มไหม?

39 นาที ที่แล้ว
ป้าซาเล้งขายข้าวโพด เหยียบเทาให้จมดิน ข่าวการเมือง

“เหยียบเทาให้จมดิน!” ป้าซาเล้งขายข้าวโพด ซีนสร้างอารมณ์ร่วมที่สุด เลือกตั้ง 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลญี่ปุ่นสั่งเกาหลีเหนือชดเชย 88 ล้าน ปมโฆษณาชวนเชื่อหลอกเหยื่ออพยพไป “สวรรค์บนดิน”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คาเฟ่แมว ทารุณสัตว์ พนง.จับแมวฟาดกำแพง เขตสั่งปิด เตรียมหาบ้านใหม่ให้น้องๆ ด่วน ข่าว

สั่งปิด คาเฟ่แมว ทารุณสัตว์ ทุบตี-จับแมวฟาดกำแพง เตรียมหาบ้านใหม่ให้น้องๆ ด่วน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” ฝากถึง “พิธา” ระวังวาทกรรมในอดีต ย้ำความสำคัญของทหาร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“ซิดนีย์ สวีนีย์” เสี่ยงนอนคุก ปีนป้าย Hollywood แขวนยกทรง โปรโมทแบรนด์ตัวเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทวีเกียรติ ปัดตอบสื่อ ปมแชตหลุด เตรียมออกแถลงการณ์ ยันไม่ได้ทวงบุญคุณใคร ข่าว

ทวีเกียรติ ปัดตอบสื่อ ปมแชตหลุด เตรียมออกแถลงการณ์ ยันไม่ได้ทวงบุญคุณใคร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” สั่งเฝ้าระวังไวรัสนิปาห์ คัดกรองเข้มข้น ยังไม่พบการแพร่ระบาดในไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฐาปนีย์หมอสุภัทร แพทย์ชนบทบุกกรุง ข่าวการเมือง

ฐปณีย์ โพสต์เล่าปี 64 ติดตามแพทย์ชนบท จากวัน “บุกกรุง” สู่มรสุทธิติดตัว “หมอสุภัทร”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต. สั่งลบคลิปจากเพจแม่แนน น้องสมาร์ท เนื่องจากข้อมูลบิดเบือน ข่าวการเมือง

กกต. สั่งลบคลิป เพจ “แม่แนน น้องสมาร์ท” บิดเบือนข้อมูลประชามติ เสี่ยงคุก 5 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สมช. ฟ้องร้องเอาผิด “ฮุนเซน-ฮุนมาเนต” ฐานะเป็นผู้สั่งการปะทะชายแดนไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังเม้าท์เพิ่ม เมียพระเอก ย่องฉกเงินจากตู้เซฟบ้านผู้ชาย คาดเปย์ชายอื่นที่แอบคบซ้อน บันเทิง

เพจดังเม้าท์เพิ่ม เมียพระเอก ย่องฉกเงินจากตู้เซฟบ้านผู้ชาย คาดเปย์ชายอื่นที่แอบคบซ้อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. สุพรรณบุรี 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อ สส. สุพรรณบุรี ครบทั้ง 5 เขต เลือกตั้ง 2569 เช็กเลย ใครเบอร์ไหน พรรคอะไร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ประกันตนร้องไห้ เงินว่างงานไม่เข้า ข่าว

ทีหักเงินหักเอาๆ ผู้ประกันตนปล่อยโฮ! ตกงาน 3 เดือน “ประกันสังคม” ไม่เห็นหัว-อ้างระบบพัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หมอชวลิต&quot; ซัดประกันสังคม ภูมิใจกำไร 8 หมื่นล้าน แต่สิทธิรักษาแย่กว่าบัตรทอง ข่าว

“หมอชวลิต” ซัดประกันสังคม ภูมิใจกำไร 8 หมื่นล้าน แต่สิทธิรักษาแย่กว่าบัตรทอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รมว.ยุติธรรม ยืนยัน “สจ.เนย์” หนีออกนอกประเทศแล้ว ปัดตอบเกี่ยวพรรคไหน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

‘ฮุน มาเนต’ ประกาศ กัมพูชาเข้าร่วมคณะกรรมการสันติภาพของ “ทรัมป์” ระยะสั้น 3 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซีเคโพสต์ข้อความเตือนเกี่ยวกับการขายเสียงในการเลือกตั้ง ข่าวการเมือง

“ซีเค” โพสต์ ไล่คนขายเสียง Unfollow ทำติ่งบางสีร้อนตัว เพจดังงง ไม่ได้พาดพิงใคร?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. เปิดนโยบายพรรคการเมือง ไม่ปรากฎแจกเงินล้านพรรคเพื่อไทยในเอกสาร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 11:04 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 11:04 น.
82
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กุมภาพันธ์ 2569

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กุมภาพันธ์ 2569 เงินเข้าวันไหน ถอนเงินสดได้ไหม?

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569

เปิดอาวุธลับ สหรัฐใช้ลักพาตัว มาดูโร ทหารเผย หัวจะระเบิด เลือดกำเดาไหล

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569
กัมพูชา จี้ฝรั่งเศส รับผิดชอบปวศ.-ช่วยยุติข้อพิพาทชายแดน อ้างแผนที่ยุคอาณานิคม

กัมพูชา จี้ฝรั่งเศส รับผิดชอบปวศ.-ช่วยยุติข้อพิพาทชายแดน อ้างแผนที่ยุคอาณานิคม

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569
หมอเหรียญทอง อวดภาพหายาก วันแต่งงาน ครบ 35 ปี เจ้าสาวสวยมาก

หมอเหรียญทอง อวดภาพหายาก วันแต่งงาน ครบ 35 ปี เจ้าสาวสวยมาก

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569
Back to top button