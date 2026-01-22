พระเอกเพิ่งรู้ ไม่ใช่พ่อของลูก แม่จับได้จาก สมุดชมพู-DNA เพจดังฟันธงไม่ใช่ดารา พ.

หยุดเดามั่ว! อัปเดตข้อมูลล่าสุด พระเอกเพิ่งรู้ ไม่ใช่พ่อของลูก แม่จับได้จาก “สมุดชมพู” ผลตรวจ DNA ยืนยัน เพจดังฟันธงไม่ใช่ดารา พ.
หลายคนยังคงเดากันอย่างต่อเนื่องกับกรณีข่าวเม้าท์วงในจากเพจดัง มาดามเม้าท์ ที่ออกมาเล่าเรื่อง ดาราระดับพระเอก ยังช็อก-ทำใจไม่ได้หลังรู้ว่า ลูกที่เมียตัวเองเพิ่งคลอดออกมา “ไม่ใช่ลูกของตัวเอง” ซึ่งชาวเน็ตต่างก็พากันคอมเมนต์เดาอักษรย่อกันอย่างสนั่นหวั่นไหว แต่ก็ยังไม่มีสื่อไหนออกมาฟันธงว่าคือใครกันแน่ เพราะมีเพียงคนเดียวที่รู้คือ แอดมินเพจมาดามเม้าท์
ล่าสุด 21 ม.ค. 69 คุณบ๊ะจ่าง นักข่าวของมาดามเม้าท์ ถึงกับต้องขึ้นไลฟ์ เพราะมีแต่พี่ ๆ น้อง ๆ สื่อมวลชนโทรถาม ทักถามเรื่องดาราระดับพระเอกที่เพิ่งรู้ว่าลูกไม่ใช่ลูกของตัวเองกันยกใหญ่ โดยคุณบ๊ะจ่างได้มาอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมของประเด็นร้อนนี้ หลังจากได้มีการสอบถามไปยังแอดมินเพจ มาดามเม้าท์ ได้ความว่า
แอดมินคนนี้บังเอิญไปเจอแม่ของดาราพระเอกขณะกำลังไปรับประทานอาหารที่ย่านรวมของกินยอดฮิต ก็เลยได้มีการอัปเดตชีวิตพระเอกดังตามปกติวิถีนักข่าว แม่พระเอกอัปเดตเรื่องราวต่าง ๆ นานาให้ฟัง สุดท้ายวนมาบรรจบที่เรื่องหลานว่า “คิดถึง ไม่ได้เจอหลานเลย”
แอดมินก็เริ่มเอะใจ เลยถามต่อว่า “เกิดอะไรขึ้น ไม่ได้เจอหลานเลยเหรอ” แม่พระเอกตอบว่า “ไม่ได้เจอกันเลย เพราะว่า แฟนเก่าของพระเอกที่เพิ่งเลิกกันไปมีเรื่องเยอะมาก” เปิดมาก่อนเรื่องแรก คือ เรื่องโกหก พอเล่าไปเล่ามาแม่พระเอกก็ร้องไห้ไปด้วย แอดมินมาดามเม้าท์เลยถามต่อฟิลชี้โพรงให้กระรอก แล้วแม่พระเอกก็เล่าต่อแบบหยุดไม่อยู่ คล้ายกับว่าต้องการระบายความอัดอั้นตันใจที่เก็บมาโดยตลอดว่า
“หลานมาบ้านแล้วก็เริ่มเอะใจ จริง ๆ ก็เอะใจตั้งแต่ตอนเกิดแล้ว เพราะว่าระยะเวลาคาบเกี่ยวของการแต่งงาน กับระยะตั้งท้องมันแปลก ๆ เพราะก่อนแต่งหรือหลังแต่งนี่แหละ ผู้หญิงบอกว่ากำลังตั้งท้องได้….สัปดาห์แล้ว ซึ่งครอบครัวก็ประคบประหงมอย่างดี
แต่พอมาเห็นสมุดชมพู สมุดฝากครรภ์ ก็เริ่มรู้สึกว่าไม่ใช่ เลยไปคุยกับลูกชายที่เป็นดาราระดับพระเอก ว่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่ มันแปลก ๆ นะ แต่พระเอกก็ไม่ได้สนใจอะไร เพราะตัวอดีตแฟนเองก็มีปัญหากับทั้งตัวพระเอกและกับที่บ้านอยู่แล้ว ก็เลยคิดว่าแม่น่าจะคิดเยอะเกินไป และไม่คิดว่าจะไม่ใช่ลูกของตัวเอง”
ขณะที่เล่า แม่พระเอก ก็ยังร้องไห้ไม่หยุด แอดมินเลยถามเจาะไปอีกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ แม่พระเอกเล่าต่อว่า
“พาหลานมาที่บ้าน ซึ่งกว่าจะได้เจอหลานก็ยากมาก ซึ่งไม่ตรงกับที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่แยกกันแรก ๆ ว่า อาทิตย์ละ 3 วัน หรือถ้าติดธุระก็เอามาฝากได้ จนต้องพิสูจน์ด้วย DNA แต่แม่พระเอกก็ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าเอาเส้นผม หรือเอาอะไรไปตรวจ พูดมาแค่ “พิสูจน์ด้วย DNA” พอผลออกมาไม่ใช่ลูกของพระเอกจริง ๆ พอพระเอกรู้ก็เลยช็อก ทีนี้ฝั่งผู้หญิงก็เงียบหายไปเลย”
ต่อมาคุณบ๊ะจ่างก็ได้แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ต่อว่า “จริง ๆ ก็มีชื่อเข้าชิงที่เดาไว้แล้ว แต่ตัดดารา พ.พาน ออกแน่นอน เพราะ DNA เขาชี้ชีดมาก ๆ แต่ในใจตนคิดว่ามีช่องมากสี 2 คน ช่องน้อยสี 1 คน และช่องที่น้อยสีมาก ๆ อีก 1 คน แต่พูดมากกว่านี้ไม่ได้ คอนเฟิร์มเองก็ยังไม่ได้ เพราะยังไม่รู้ว่าจริง ๆ คือใคร แต่แอดมินเพจมาดามเม้าท์รู้อยู่คนเดียว เพราะเขาเป็นคนคุยกับแม่พระเอก แต่ถ้าเป็นคนที่ส่วนตัวคิดไว้ก็พูดชื่ออกมาไม่ได้อยู่ดี เพราะเดี๋ยวโดนฟ้อง แต่เรื่องนี้เอาจริง ๆ ก็สงสารทั้งตัวเด็กที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลย และก็เห็นใจตัวดาราระดับพระเอกคนนี้ด้วย”
