ได๋ได๋ อดีตภรรยาบิว ตอบชัด ปมตรวจ DNA ลูก สวนแรง ‘จะเป็นxูให้ได้เลย’

ได๋ได๋ อดีตภรรยาของ บิว วรพนธ์ โต้ข่าวดารารู้ไม่ใช่ลูกตัวเอง

สุดทน ได๋ได๋ ธันย์ธนิดา อดีตภรรยา บิว วรพนธ์ น้องชายแก้มบุ๋ม โต้ข่าวลือโยงมั่ว พระเอกตรวจ DNA ยันไทม์ไลน์เป๊ะจนคลอด ยันไม่ใช่เรื่องตนเอง 100%

ประเด็นร้อนที่ชาวเน็ตให้ความสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา คงหนีไม่พ้นข่าวเมาท์วงการบันเทิง กรณีพระเอกดังเพิ่งมารู้ความจริงสุดช็อกว่าลูกที่อดีตภรรยาคลอดออกมาไม่ใช่ลูกของตัวเอง หลังจากแม่ฝ่ายชายระแคะระคายจนพาหลานไปตรวจ DNA งานนี้ทำเอานักสืบโซเชียลทำงานกันหนักสงสัยว่าพระเอกคนดังกล่าวคือใคร หลายคนโยงไปที่ ได๋ได๋ ธันย์ธนิดา อดีตภรรยาของ บิว วรพนธ์ น้องชายของดาราสาว แก้มบุ๋ม ปรียาดา ทำให้เจ้าตัวต้องรีบออกมาเบรกดราม่าและชี้แจงความจริงด่วน

ล่าสุด ได๋ได๋ ออกมาโพสต์ข้อความโต้กลับผ่านเฟซบุ๊ก ได๋ได๋ ธันย์ธนิดา เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตนเองและลูก ที่ผ่านมาไม่ได้ออกมาโต้ตอบข่าวดังกล่าวเพราะมัวแต่ทำงาน เลี้ยงลูก และรับส่งลูกไปเรียน ส่วนเรื่องข้อตกลงต่าง ๆ ได้ให้ทนายจัดการเรียบร้อยแล้ว ยืนยันว่าไทม์ไลน์ความสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ตรงกันทุกอย่าง แพทย์ผู้ทำคลอดก็ยืนยันอายุครรภ์ที่สัมพันธ์กับช่วงเวลาที่อยู่กับพ่อของเด็ก

“จะให้เป็นxูให้ได้เลย อุตส่าห์อยู่เงียบๆ เฉยๆ เดะออกมาพูดก็ผิดเงียบก็ผิด พอเงียบไปก็เข้าใจว่าเป็นได๋อีก บอกไม่น่าถึงเงียบไปเลย ทุกคนขาได๋ทำงานค่ะ เลี้ยงลูก รับส่งลูกไปเรียนได๋เงียบเพราะว่าได๋ให้ทนายจัดการแล้วเรียบร้อยทุกอย่างตามที่ตกลงกันไว้ แค่นั้นเอง ส่วนเรื่องข่าว ได๋อ่านข่าวแล้วค่ะ มันไม่ใช่เลย ข่าวที่ลงไม่มีอะไรตรงกับระยะเวลาที่ผ่านมา ที่อยู่ด้วยกันเลยค่ะ ไม่มีการพูดคุยเรื่องการตรวจ DNA กันเลยนะคะ ระยะเวลาที่ตรวจครรภ์ คุณหมอก็บอกไทม์ไลน์ตรงทุกอย่างตั้งแต่ได๋อยู่กับพ่อของเด็ก จนครบกำหนดคลอด

จะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของได๋ค่ะ อย่าโยงมั่วนะคะ”

ได๋ได๋ ธันย์ธนิดา ปัดข่าวพระเอกเพิ่งรู้ไม่ใช่ลูกตนเอง
ภาพจาก Facebook : ได๋ได๋ ธันย์ธนิดา

หลังจากที่ได๋ได๋ออกมาเคลียร์ชัด ชาวเน็ตต่างเข้ามาให้กำลังใจเธออย่างล้นหลาม ส่วนใหญ่มองว่าข่าวลือนี้ไม่มีมูลความจริง โดยเฉพาะประเด็นหน้าตาของลูกน้อยที่ถอดแบบคุณพ่อมาเป๊ะ ๆ เช่น

“DNA ชัดขนาดนี้ ข่าวมาได้ไง ส่งกำลังจนะได๋”

“เงียบก็กล่าวหา โพสก็ว่าหาแสง โยงอะไรก็สงสาน เด็กบ้างเถอะ ถึงข่าวนี้ไม่ใช่ได๋ แต่ก็ไม่ควรเอาเด็กมาเกี่ยวข้อง เด็กถ้าเค้ารับรู้หล่ะ ลองนึกว่าครอบครัวคุณเจอแบบนี้ หัวใจสลายนะ สงสานเด็ก ที่เค้าไม่ได้รับรู้อะไร”

“เรางงมาก น้องมีเธอ หน้าเหมือนพ่อเค้ามาก ทำไมคนถึงโยงมาคุณได๋”

“ไม่เชื่อตัังแต่ย่าอุ้มไปตรวจ DN Aล่ะ มันไม่ได้ตรวจกันง่าย ๆ พ่อแม่เด็กต้องเซ็นยินยอม ต่อให้ลูกเขยเป็นเจ้าของ รพ.ก็เถอะ

“แค่หน้าก็ชัดแล้วคะ DNAยังจะเอาอีกหรอ สำเนาถูกต้องขนาดนี้”

ชาวเน็ตให้กำลังใจ ได๋ได๋ ธันย์ธนิดา
ภาพจาก Facebook : ได๋ได๋ ธันย์ธนิดา
ได๋ได๋ ธันย์ธนิดา
ภาพจาก Facebook : ได๋ได๋ ธันย์ธนิดา
ได๋ได๋ ธันย์ธนิดา-2
ภาพจาก Facebook : ได๋ได๋ ธันย์ธนิดา
ได๋ได๋ ธันย์ธนิดา-3
ภาพจาก Facebook : ได๋ได๋ ธันย์ธนิดา

