บันเทิง

มดดำ ใบ้เพิ่ม พระเอกเพิ่งรู้ไม่ใช่พ่อของลูก เดาไม่ยาก แม่ผัวเปรี้ยว-ชอบเที่ยวกับเพื่อนรุ่นลูก

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ม.ค. 2569 11:45 น.| อัปเดต: 29 ม.ค. 2569 11:47 น.
70
มดดำ ใบ้เพิ่ม พระเอกเพิ่งรู้ไม่ใช่พ่อของลูก คีย์เวิร์ดนี้เดาไม่ยาก แม่ผัวเปรี้ยว-ชอบเที่ยวกับเพื่อนรุ่นลูก

มดดำ คชาภา เปิดคำใบ้เพิ่ม ปมข่าวลือ พระเอกเพิ่งรู้ไม่ใช่พ่อของลูก คีย์เวิร์ดนี้เดาไม่ยาก แม่ผัวเปรี้ยว-ชอบเที่ยวกับเพื่อนเด็กๆ ใครฟังก็ร้องอ๋อทันที

ยังคงเป็นข่าวเม้าท์ในวงการบันเทิงที่ยังไม่มีคำตอบออกมาอย่างแน่ชัด และสายเผือกทั้งหลายก็ยังไม่ยอมหยุดใส่ใจด้วย กับกรณีข่าวลือที่ว่า ดาราระดับพระเอก เพิ่งรู้ตัวว่าลูกที่อดีตภรรยาคลอดออกมานั้น ไม่ใช่ลูกของตัวเอง เพราะแม่พระเอกสังหรณ์ใจตั้งแต่แรกเกิด ทั้งเจอข้อมูลผิดปกติจากในสมุดฝากครรภ์ จนสบโอกาสได้พาหลานไปตรวจ DNA สุดท้ายความแตกผลตรวจยืนยันว่า “พระเอกไม่ใช่พ่อเด็ก” งานนี้ชาวเน็ตต่างก็คาดเดากันไปว่าคือคู่ของพระเอกคนไหนในวงการ แต่ก็ยังไม่ได้คำตอบสักทีจนเวลาล่วงเลยมาหลายสัปดาห์

พระเอกเพิ่งรู้ ไม่ใช่พ่อของลูก แม่จับได้จาก สมุดชมพู-DNA เพจดังฟันธงไม่ใช่ดารา พ.

ล่าสุดในรายการ ข่าวใส่ไข่ มดดำ คชาภา ก็มีการพูดคุยถึงประเด็นร้อนนี้ด้วยระบุว่า “ที่เพจลง สรุปคนนั้นไม่ใช่พระเอกไม่ใช่เหรอ มันไม่ใช่พระเอก พระเอกอะไร” แองจี้ เผยว่า “ไปลองเสิร์ชดูเขามีผลงาน”

มดดำ กล่าวต่อว่า “อดีตกาล! เขาบอกว่าน่าสงสัยคือวันดีคืนดีเขามีเมีย เมียเขามีลูก เสร็จปุ๊บในระหว่างที่พ่อแม่ยังไม่ตื่น แม่ผัวเก่งกว่า อุ้มเด็กไปตรวจ DNA เลย เขาว่ากันว่าไปตรวจ DNA พาไปเลย แม่ผัวนี่เก่งมาก เขาบอกว่ามีการตอบโต้กันในโลกออนไลน์” แองจี้ เสริมว่า “พอแม่ออกมาโต้ปุ๊บข่าวก็เลยเงียบเลย”

มดดำ ใบ้ต่อด้วยคีย์เวิร์ดที่แคบลงและเดากันง่ายมากขึ้นว่า “คือเขาบอกว่าคุณนายแม่เก่งสุด แม่แสบสุด คือแม่เปรี้ยว พอพูดอย่างนี้คนก็นึกออกแล้ว พอวันดีคืนดีแม่มีเพื่อนเด็กๆ ชอบไปเที่ยวกับเด็ก ๆ เพื่อน ๆ ก็ปั่นแม่ เขาปั่นยังไงก็ไม่รู้อีผี”

มดดำ ใบ้เพิ่ม พระเอกเพิ่งรู้ไม่ใช่พ่อของลูก เดาไม่ยาก แม่ผัวเปรี้ยว-มีเพื่อนรุ่นลูก-1

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : รายการ ข่าวใส่ไข่

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ปิดคดีอัปยศ ยืนคุก 50 ปี “ป๋าติ๊ก-เสี่ยกบ” บังคับเด็กค้ากาม วิคตอเรียซีเครท อาบอบนวด ข่าว

ปิดคดีอัปยศ ยืนคุก 50 ปี “ป๋าติ๊ก-เสี่ยกบ” บังคับเด็กค้ากาม วิคตอเรียซีเครท อาบอบนวด

8 นาที ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

มาแล้ว! ตารางแข่งวอลเลย์บอลหญิงไทย เนชั่นส์ลีก VNL 2026 ลุ้นหนีตกชั้น

14 นาที ที่แล้ว
มดดำ ใบ้เพิ่ม พระเอกเพิ่งรู้ไม่ใช่พ่อของลูก คีย์เวิร์ดนี้เดาไม่ยาก แม่ผัวเปรี้ยว-ชอบเที่ยวกับเพื่อนรุ่นลูก บันเทิง

มดดำ ใบ้เพิ่ม พระเอกเพิ่งรู้ไม่ใช่พ่อของลูก เดาไม่ยาก แม่ผัวเปรี้ยว-ชอบเที่ยวกับเพื่อนรุ่นลูก

14 นาที ที่แล้ว
เปิดสเปก AT-6TH เขี้ยวเล็บทัพฟ้าไทย เครื่องบินโจมตี สมรรถนะสูง ออปชั่นสุดล้ำ ข่าว

เปิดสเปก AT-6TH เขี้ยวเล็บทัพฟ้าไทย เครื่องบินโจมตี สมรรถนะสูง ออปชั่นสุดล้ำ

17 นาที ที่แล้ว
ภาพซากเครื่องบิน AT-6 ที่ตกในป่าจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ข่าว

คลิปจุดเกิดเหตุ เผยภาพ ซากเครื่องบิน AT-6 ตกกลางป่าเชียงใหม่ จนท.เร่งสอบสาเหตุ

20 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ยืนยันพบผู้เสียชีวิต 2 ศพ เหตุเครื่องบินทหารตก ขณะซ้อมบิน ที่จอมทอง

22 นาที ที่แล้ว
อเล็กซ์ เรนเดลล์ ยินดี เจนนี่ คลอดลูกคนแรกแล้ว ข่าวดารา

อเล็กซ์ เรนเดลล์ ยิ้มแก้มปริ อวดโฉมลูกคนแรก น่ารักน่าชังมาก เผยโมเมนต์สุดซึ้ง

34 นาที ที่แล้ว
ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์เปิดเผยเรื่องการข่มขู่จากบุคคลที่อ้างว่าเป็นบอร์ดประกันสังคม ข่าว

สื่อดังโดนขู่! ปมวิจารณ์ ประกันสังคม รู้ตัวขาใหญ่ บอร์ด สปส. ชอบกร่างใส่เจ้าหน้าที่

40 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! เครื่องบินทหาร AT-6 ตก ใน อ.จอมทอง ยังไม่ทราบชะตานักบิน

42 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดเส้นทาง 8 สาย “รถแห่พรรคประชาชน” วิ่งทั่วประเทศ ล้อหมุน 30 ม.ค.

50 นาที ที่แล้ว
อย. เตือน ยาดมสมุนไพร ยี่ห้อดัง เป็นยาดมเถื่อน สวมทะเบียนปลอม-ไม่ขออนุญาต ข่าว

อย. เตือน ยาดมสมุนไพร ยี่ห้อดัง เป็นยาดมเถื่อน สวมทะเบียนปลอม-ไม่ขออนุญาต

56 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! โฆษกกองทัพบกเผย เตรียมงดฝึก รด. 8 ก.พ. แก้ปัญหาชนเลือกตั้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครงาน 356 อัตรา ข่าว

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รับสมัครพนังาน 356 อัตรา วันนี้ – 12 ก.พ. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองคำวันนี้ 29 ม.ค. 69 ปรับขึ้นถึง 3,750 บาทต่อบาททองคำ เศรษฐกิจ

ราคาทองคำวันนี้ 29 ม.ค. 69 สถิติใหม่ พุ่งแรง 3,750 บาท ทะลุ 81,450 ใน 10 นาที

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา ปฏิเสธข่าวลือขาย 2 เกาะให้บริษัทเอกชน เป็นแค่การปล่อยเช่าเฉยๆ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปขั้นตอน เอกสารที่ต้องใช้ เลือกตั้งล่วงหน้า ในเขต-นอกเขต 1 ก.พ. 69 ก่อนเข้าคูหา ข่าวการเมือง

สรุปขั้นตอน เอกสารที่ต้องใช้ เลือกตั้งล่วงหน้า ในเขต-นอกเขต 1 ก.พ. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคเพื่อไทย เสนอแนวทางแก้ปัญหาประกันสังคม มั่นใจเพื่อไทยทำได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่า นั่งแท่น สวมชุด แรงบันดาลใจจาก สมเด็จพระพันปีหลวง Amazing Thailand Ambassador แฟชั่นและความงาม

ที่มาชุด ลิซ่า Amazing Thailand แรงบันดาลใจจากฉลองพระองค์พระพันปีหลวง สวยเล่อค่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเหรียญทอง วิจารณ์การบริหารงานของ สปสช ว่าล้มเหลว ทำให้ผู้ป่วยลำบาก ข่าว

หมอเหรียญทอง ชี้ ประกันสังคม แบกไหว แต่ “สปสช.” บริหารล้มเหลวทำคนไข้ลำบาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แรงมาแรงกลับ! สอดอStyle ฟาดกลับ ชาวเน็ตปากแจ๋ว แช่งให้โดน...ฉ่ำๆ ที่อินเดีย บันเทิง

แรงมาแรงกลับ! สอดอStyle ฟาดกลับ ชาวเน็ตปากแจ๋ว แช่งให้โดน…ฉ่ำๆ ที่อินเดีย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลเตือน ห้ามเผาในที่โล่งและเขตควบคุม เตือนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์ล่าสุด จ๊ะ นงผณี หลังพ่อถูกรถชนอาการสาหัส ลั่น ต่อให้เหลือแค่ 1% ลูกก็ยังมีหวัง ขอแค่พ่อสู้อีกครั้ง บันเทิง

โพสต์ล่าสุด จ๊ะ นงผณี หลังพ่อถูกรถชนสาหัส คนบันเทิง-แฟนเพลงร่วมส่งกำลังใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปนาที จ๊ะ นงผณี ร่ำไห้กลางคอนเสิร์ต กัดฟันโชว์ต่อ ทั้งที่พ่ออาการยังวิกฤตอยู่ห้อง ICU บันเทิง

คลิปนาที จ๊ะ นงผณี ร่ำไห้กลางคอนเสิร์ต กัดฟันโชว์ต่อ ทั้งที่พ่ออาการวิกฤตอยู่ห้อง ICU

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รมต.กลาโหมปากี ร่วมพิธีเปิดร้านพิซซ่าชื่อดัง สุดท้ายโดนต้มเป็นร้านปลอม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลวงปู่สุธัมม์ธัมมปาโลละสังขาร ข่าว

กราบลา หลวงปู่สุธัมม์ ธัมมปาโล วัดเทพกัญญาราม ละสังขารสงบ สิริอายุ 100 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ม.ค. 2569 11:45 น.| อัปเดต: 29 ม.ค. 2569 11:47 น.
70
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปิดคดีอัปยศ ยืนคุก 50 ปี “ป๋าติ๊ก-เสี่ยกบ” บังคับเด็กค้ากาม วิคตอเรียซีเครท อาบอบนวด

ปิดคดีอัปยศ ยืนคุก 50 ปี “ป๋าติ๊ก-เสี่ยกบ” บังคับเด็กค้ากาม วิคตอเรียซีเครท อาบอบนวด

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569

มาแล้ว! ตารางแข่งวอลเลย์บอลหญิงไทย เนชั่นส์ลีก VNL 2026 ลุ้นหนีตกชั้น

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569
เปิดสเปก AT-6TH เขี้ยวเล็บทัพฟ้าไทย เครื่องบินโจมตี สมรรถนะสูง ออปชั่นสุดล้ำ

เปิดสเปก AT-6TH เขี้ยวเล็บทัพฟ้าไทย เครื่องบินโจมตี สมรรถนะสูง ออปชั่นสุดล้ำ

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569
ภาพซากเครื่องบิน AT-6 ที่ตกในป่าจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

คลิปจุดเกิดเหตุ เผยภาพ ซากเครื่องบิน AT-6 ตกกลางป่าเชียงใหม่ จนท.เร่งสอบสาเหตุ

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569
Back to top button