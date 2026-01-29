มดดำ ใบ้เพิ่ม พระเอกเพิ่งรู้ไม่ใช่พ่อของลูก เดาไม่ยาก แม่ผัวเปรี้ยว-ชอบเที่ยวกับเพื่อนรุ่นลูก
มดดำ คชาภา เปิดคำใบ้เพิ่ม ปมข่าวลือ พระเอกเพิ่งรู้ไม่ใช่พ่อของลูก คีย์เวิร์ดนี้เดาไม่ยาก แม่ผัวเปรี้ยว-ชอบเที่ยวกับเพื่อนเด็กๆ ใครฟังก็ร้องอ๋อทันที
ยังคงเป็นข่าวเม้าท์ในวงการบันเทิงที่ยังไม่มีคำตอบออกมาอย่างแน่ชัด และสายเผือกทั้งหลายก็ยังไม่ยอมหยุดใส่ใจด้วย กับกรณีข่าวลือที่ว่า ดาราระดับพระเอก เพิ่งรู้ตัวว่าลูกที่อดีตภรรยาคลอดออกมานั้น ไม่ใช่ลูกของตัวเอง เพราะแม่พระเอกสังหรณ์ใจตั้งแต่แรกเกิด ทั้งเจอข้อมูลผิดปกติจากในสมุดฝากครรภ์ จนสบโอกาสได้พาหลานไปตรวจ DNA สุดท้ายความแตกผลตรวจยืนยันว่า “พระเอกไม่ใช่พ่อเด็ก” งานนี้ชาวเน็ตต่างก็คาดเดากันไปว่าคือคู่ของพระเอกคนไหนในวงการ แต่ก็ยังไม่ได้คำตอบสักทีจนเวลาล่วงเลยมาหลายสัปดาห์
พระเอกเพิ่งรู้ ไม่ใช่พ่อของลูก แม่จับได้จาก สมุดชมพู-DNA เพจดังฟันธงไม่ใช่ดารา พ.
ล่าสุดในรายการ ข่าวใส่ไข่ มดดำ คชาภา ก็มีการพูดคุยถึงประเด็นร้อนนี้ด้วยระบุว่า “ที่เพจลง สรุปคนนั้นไม่ใช่พระเอกไม่ใช่เหรอ มันไม่ใช่พระเอก พระเอกอะไร” แองจี้ เผยว่า “ไปลองเสิร์ชดูเขามีผลงาน”
มดดำ กล่าวต่อว่า “อดีตกาล! เขาบอกว่าน่าสงสัยคือวันดีคืนดีเขามีเมีย เมียเขามีลูก เสร็จปุ๊บในระหว่างที่พ่อแม่ยังไม่ตื่น แม่ผัวเก่งกว่า อุ้มเด็กไปตรวจ DNA เลย เขาว่ากันว่าไปตรวจ DNA พาไปเลย แม่ผัวนี่เก่งมาก เขาบอกว่ามีการตอบโต้กันในโลกออนไลน์” แองจี้ เสริมว่า “พอแม่ออกมาโต้ปุ๊บข่าวก็เลยเงียบเลย”
มดดำ ใบ้ต่อด้วยคีย์เวิร์ดที่แคบลงและเดากันง่ายมากขึ้นว่า “คือเขาบอกว่าคุณนายแม่เก่งสุด แม่แสบสุด คือแม่เปรี้ยว พอพูดอย่างนี้คนก็นึกออกแล้ว พอวันดีคืนดีแม่มีเพื่อนเด็กๆ ชอบไปเที่ยวกับเด็ก ๆ เพื่อน ๆ ก็ปั่นแม่ เขาปั่นยังไงก็ไม่รู้อีผี”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ใครอีก? เพจดังเม้าท์แรง พระเอกช็อก หลังรู้ว่าลูกที่เมียเพิ่งคลอด “ไม่ใช่ลูกของตัวเอง”
- พระเอกเพิ่งรู้ ไม่ใช่พ่อของลูก แม่จับได้จาก สมุดชมพู-DNA เพจดังฟันธงไม่ใช่ดารา พ.
- เพจดังเม้าท์เพิ่ม เมียพระเอก ย่องฉกเงินจากตู้เซฟบ้านผู้ชาย คาดเปย์ชายอื่นที่แอบคบซ้อน
อ้างอิงจาก : รายการ ข่าวใส่ไข่
ติดตาม The Thaiger บน Google News: