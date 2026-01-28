หนูน้อย 2 ขวบแข็งแรง จู่ ๆ ตาบอดกะทันหัน แม่แทบขาดใจ ลูกป่วยโรคหายาก
หนูน้อย 2 ขวบ เดินชนของ-ตาไม่โฟกัส สุดท้ายตาบอดกะทันหัน เพราะยีนกลายพันธุ์ หัวอกแม่ใจสลาย ลูกถาม ‘เมื่อไหร่จะมองเห็น’ ล่าสุด มีความหวังรอคิวเปลี่ยนกระจกตา แพทย์เตือนพ่อแม่หมั่นสังเกตอาการ
สื่อท้องถิ่นจีนเผยเรื่องราวสุดสะเทือนใจของครอบครัวหนึ่งในมณฑลเจียงซี กรณี เสี่ยวจวนจวน (นามสมมติ) ลูกสาวตัวน้อยวัยเพียง 2 ขวบผู้โชคร้ายต้องสูญเสียการมองเห็นกะทันหันจากความผิดปกติทางพันธุกรรม ในวัยที่กำลังเรียนรู้โลกกว้าง ทั้งที่เกิดมามีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
แต่สิ่งที่ทำให้หัวใจคนเป็นแม่แทบแตกสลาย ไม่ใช่เพียงแค่ความเจ็บป่วยของลูก แต่คือคำถามไร้เดียงสาที่ออกจากปากลูกสาวว่า “แม่จ๋า… แล้วเมื่อไหร่หนูถึงจะมองเห็นโลกใบนี้ได้ล่ะ?” ประโยคนั้นเปรียบเสมือนค้อนหนักทุบลงกลางใจ ผู้เป็นแม่เล่าว่าทันทีที่ได้ยิน เธอกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่และร้องไห้ออกมาด้วยความสงสารลูกจับใจ
แม่ของเสี่ยวจวนจวน เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ตั้งครรภ์ ตนไปตรวจครรภ์ตามนัดทุกครั้งและผลการตรวจทุกอย่างปกติดี เมื่อลูกสาวคลอดออกมามีพัฒนาการสมวัยเหมือนเด็กทั่วไป จนกระทั่งอายุได้ประมาณ 2 ขวบ ความผิดปกติเริ่มปรากฏขึ้น สังเกตเห็นว่า ลูกสาวเริ่มเดินชนสิ่งของบ่อยครั้ง, เวลาพูดคุย น้องไม่มองหน้าคู่สนทนา รวมทั้งสายตาไม่สามารถโฟกัสหรือมองตามวัตถุที่เคลื่อนไหว
จากนั้นครอบครัวพาเด็กน้อยไปตรวจอย่างละเอียดที่โรงพยาบาล แพทย์วินิจฉัยว่าหนูน้อยป่วยด้วยภาวะยีนกลายพันธุ์หายากส่งผลให้สูญเสียการมองเห็นทั้งสองข้าง
ความเจ็บปวดครั้งนี้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เมื่อทราบว่าตัวคุณแม่เองก็ประสบอุบัติเหตุในวัยเด็กจนทำให้ตาบอดไปหนึ่งข้าง เธอจึงเข้าใจความยากลำบากนี้ดีที่สุด และความหวังเดียวของเธอเมื่อมีลูก คือขอให้ลูกเติบโตมาอย่างแข็งแรงและสมบูรณ์ พร้อมเผยความตั้งใจว่า “แม่จะใช้แรงทั้งหมดที่มี เดินเคียงข้างหนูในทุกก้าวย่างของชีวิต จะไม่ปล่อยให้หนูต้องโดดเดี่ยว”
ปัจจุบัน ครอบครัวกำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือเสี่ยวจวนจวน ลูกสาวกำลังอยู่ในรายชื่อรอรับการบริจาคและผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ซึ่งเป็นความหวังสำคัญที่จะช่วยให้กลับมามองเห็น อีกทั้งครอบครัวกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษและการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อฝึกให้เสี่ยวจวนจวนช่วยเหลือตัวเองได้
ขณะที่นักสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาลได้เข้ามาดูแลเรื่องการขอรับเงินอุดหนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือ และสวัสดิการสำหรับครอบครัวรายได้น้อย เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
จากกรณีของเสี่ยวจวนจวน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ฝากข้อคิดเตือนใจถึงผู้ปกครองว่า โรคทางพันธุกรรมบางชนิด โดยเฉพาะความผิดปกติของยีน อาจไม่ได้แสดงอาการทันทีที่ทารกคลอดออกมา แต่จะค่อย ๆ ปรากฏอาการเมื่อเด็กเติบโตขึ้น
หากครอบครัวมีประวัติโรคเกี่ยวกับการมองเห็น การได้ยิน ระบบประสาท หรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง ควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านพันธุกรรม และ หมั่นสังเกตพฤติกรรมลูกน้อยอย่างใกล้ชิด หากพบความผิดปกติในการมองเห็นหรือการตอบสนอง ควรพาลูกไปพบแพทย์ทันที
ข้อมูลจาก : hk01
