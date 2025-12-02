ข่าวดาราบันเทิง

ฟังแล้วน้ำตาไหล “เปิ้ล นาคร” เล่าเจอเด็กตาบอด 30 ชีวิต รอช่วยกลางน้ำท่วม

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 16:50 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 16:53 น.
64
เปิ้ลนาคร ช่วยเด็กตาบอด
แฟ้มภาพ

เปิ้ล นาคร อัดคลิปเล่านาทีขับเจ็ตสกีไปเจอ กลุ่มเด็กตาบอด 30 ชีวิต พร้อมคุณครูตะโกนขอความช่วยเหลือกลางน้ำท่วมหาดใหญ่ แต่ขนไม่พอ จำใจลั่นเดี๋ยวจะกลับมาช่วย ภาพล่าสุดโผล่เตรียมกลับไปหา ด่วน !

วานนี้ (1 ธ.ค.68) “เปิ้ล” นาคร ศิลาชัย นักแสดงและอาสาสมัครที่เข้าไปให้ควาช่วยเหลือู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวดสงขลา ล่าาุดออกมาเปิดเผยเรื่องราวที่เตรียมเข้าไปเร่ให้ความช่วยเหลืออีกครั้ง โดยหนนี้เป็นเคสช่วยเหลือเด็กผุ้พิการทางสายตาจำนวนมากกกว่า 30 ชีวิต

โดยพี่เปิ้ลเล่าผ่านคลิปวิด๊โอว่า ในวันน้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมา ขาที่ขับเจ็ตสกีกลับมาเอาสเบียง มีอยู่เรื่องนึงที่อยากจะเล่าและยังไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลย ตอนที่จะมาเอาของเติมแล้วเอากลับไปให้ประชาชนที่กำลังรออาหาร ระหว่างกลับมาสวนน้ำมันก็จะมีเสียงร้อง แล้วก็โบกมือไหวๆ มองผ่านพุ่มไม้เข้าไปจะเป็นเหมือนเกาะกลาง แต่มีกลุ่มผู้ประสบภัยติดอยู่ โดยมีน้ำล้อมรอบ

เราก็แหวกกอเข้าไปมันเป็นซอยเล็กๆ พอเข้าไปปรากฏว่า เป็นกลุ่มเด็กประมาณ 20-30 คน โบกมืออยู่ทางนี้ๆ เค้าก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นพี่เปิ้ล ตะโกนเรียกใหญ่เลย

จากนั้นพิธีกรและนักแสดงคนดังในคราบจิตอาสาจึงเล่าต่อว่า ตนจึงรีบตัดสินใจขับเจ็ตสกีเข้าไปหาตรงพื้นที่ดังกล่าวทันที และพอเข้าไปถึงเท่านั้น ก็ได้เห็นกับภาพของเด็กน้อยกว่า 30 คน โดยทั้งหมดตาบอดหมดเลยที่ติดอยู่ในน้ำ ไม่มีใครไปช่วยเหลือ

เปิ้ลนาคร เด็กตาบอด 30 คน
ภาพ Facebook @Ple Nakorn
เปิ้ลเด็กตาบอด
ภาพ Facebook @Ple Nakorn

เปิ้ล นาคร สารภาพพอได้เห็นแค่นั้นน้ำตาตนเองไหลออกมาเลย มีคุณครูที่อยู่กับเด็กตาบอดจำนวนมาก ตะโกนว่า พี่เปิ้ลต่อมา เด็กๆ เข้าไปกอดกัน พูดคุยกันและหลังจากพาออกมาในพื้นที่ปลอดภัย ทีมงานของตนก็สัญญากันกับกลุ่มนี้ว่า “น้ำลดแล้วจะกลับมาหาทุกคนนะ”

“พี่เปิ้ลจะกลับไปหาทุกคนนะฮะ แล้วที่สำคัญคือพี่จะมีพี่ไบร์ทไปด้วย พี่ไบร์ทจะไปหาน้องๆ ซึ่งเป็นโรงเรียนตาบอดอยู่ที่นั่น เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ นอกจากเด็กๆ โรงเรียนตาบอดแล้วยังมีอีก 4 โรงเรียน พวกเราเจอกันนะ พี่ไบร์ท แม่จูน พ่อเปิ้ล จะไปหาทุกคนเลย”

ทั้งนี้ เปิ้ล นาคร วัย 60 ปี อัปเดตล่าสุดผ่านเฟซบุ๊ก Ple Nakorn โดยมีการลงภาพปัจจุบันที่ตนเองและภรรยา จูน กษมา กับไบร์ท วชิรวิชญ์ ชีวอารี หนึ่งในทีมงานเดินทางถึงหาดใหญ่แล้วและเตรียมลุยต่อไปยังพิกัดที่ได้รับปากกับน้องๆ และคุณครูที้จะรีบกลับไปให้ความช่วยเหลือต่อไป.

เปิ้ลนาคร ไบร์ท วชิรวิชญ์
ภาพ Facebook @

อ่านข่าวเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

นายก แป้น ลั่นไม่ลาออก! ยอมรับทำงานผิดพลาด แต่ขออยู่ฟื้นฟูหาดใหญ่ให้จบก่อน

31 วินาที ที่แล้ว
เตือน 4-12 ธ.ค.นี้ น้ำทะเลหนุนสูง กระทบ 7 จังหวัด บ้านเรือนริมแม่น้ำ เตรียมรับมือ ข่าว

เตือน 4-12 ธ.ค.นี้ น้ำทะเลหนุนสูง กระทบ 7 จังหวัด บ้านเรือนริมแม่น้ำ เตรียมรับมือ

4 นาที ที่แล้ว
ลิซ่าทำคอนเทนต์ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ ข่าว

“สส.ลิซ่า” ช่วยน้ำท่วมจริงหรือทำคอนเทนต์ ? เจ้าของบ้านยันแล้ว แต่ทำไมดราม่าไม่จบ

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฟูแล่ม พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 2 ธ.ค. 68

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไวรัล สาวคอสเพลย์ญี่ปุ่นถ่ายรูปกับแมว ชาวเน็ตกดดูร่วม 100 ล้านครั้ง ก่อนช็อกว่าเป็น “ผู้ชาย”

22 นาที ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ธปท. กำหนดให้ธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่งรถยนต์-รถจักรยานยนต์ทุกแห่งอยู่ใต้กำกับ พ.ร.บ. สถาบันการเงิน หวังคุ้มครองผู้บริโภคโดยรวม ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศให้ธุรกิจเช่าซื้อ-ลีสซิ่งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ เป็น “ธุรกิจทางการเงิน” มีผลทันที

29 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

อุ๊ย! ลีเดีย แชร์โพสต์ “ลักทรัพย์ 37 กรรม ทุนทรัพย์ 18 ล้าน” พร้อมแท็กชื่อสามี-เพื่อนในวงการ

34 นาที ที่แล้ว
เปิ้ลนาคร ช่วยเด็กตาบอด บันเทิง

ฟังแล้วน้ำตาไหล “เปิ้ล นาคร” เล่าเจอเด็กตาบอด 30 ชีวิต รอช่วยกลางน้ำท่วม

51 นาที ที่แล้ว
แม่น้องแพดเม่โพสต์แทนใจลูกสาว หลังเสียชีวิตครบ 7 วัน ข่าว

แม่น้องแพดเม่ โพสต์อาลัย นางฟ้าตัวน้อยจากไปครบ 7 วัน คิดถึงลูกสุดหัวใจ

53 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

2 ธ.ค. น้ำประปาไม่ไหล เช็ก 9 พื้นที่ น้ำไม่ไหลกี่โมง คืนนี้

59 นาที ที่แล้ว
นายกฯ แป้น เปิดทรัพย์สินรวม 137 ล้าน มีที่ดินหลายจังหวัด เศรษฐกิจ

เปิดทรัพย์สิน นายกฯ แป้น ณรงค์พร ณ พัทลุง รวยอู้ฟู่ 137 ล้าน ที่ดินเพียบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซีเกมส์

เปิดจองที่นั่ง พิธีเปิด “ซีเกมส์ 2025” 10,000 คน ลงทะเบียนเข้าชมฟรี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ตั๊ก กรกนก ออกจากรพ.แล้ว โพสต์รูปคู่ ป๋าเบียร์ สยบข่าวลือรักร้าว! บันเทิง

แม่ตั๊ก กรกนก ออกจากรพ.แล้ว โพสต์รูปคู่ ป๋าเบียร์ สยบข่าวลือรักร้าว!

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรายชื่อ 20 ตำแหน่ง &quot;ผู้ว่าราชการจังหวัด-ผู้ตรวจราชการ มท.&quot; ครม. ไฟเขียวแต่งตั้ง ข่าวการเมือง

โยกย้าย 20 ตำแหน่ง “ผู้ว่าราชการจังหวัด-ผู้ตรวจราชการ มท.” ครม.ไฟเขีย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตจับตา &#039;ลีเดีย&#039; แชร์โพสต์ &#039;ทนายนิด้า&#039; คดีลักทรัพย์ 18 ล้าน ให้เรียก 5.6 ล้านประกันตัว บันเทิง

ชาวเน็ตจับตา ‘ลีเดีย’ แชร์โพสต์ ‘ทนายนิด้า’ คดีลักทรัพย์ 18 ล้าน ประกันตัว 5.6 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดฉากตำนานบ้านริมคลอง เฉลิม อยู่บำรุง ประกาศลาขาดเพื่อไทยจ่อซบพรรคบิ๊กป้อม 12 ธันวาคมนี้ เปิดทาง เฮียเน้า แปดริ้ว บัญชีรายชื่อลำดับ 44 เลื่อนชั้นเสียบเก้าอี้ผู้แทนในสภา ข่าวการเมือง

เฮียเน้า แปดริ้ว ขยับนั่ง สส. แทน หลัง เฉลิม ลาขาด เพื่อไทย ย้ายซบ พลังประชารัฐ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้เงิน 9000 ข่าว

เปิดคลิปชาวห้วยขัน ได้เยียวยา 9000 รับดีใจรัฐบาลเร่งช่วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำท่วมอินโดนีเซียคร่า 631 ชีวิต ชาวบ้านโอดสภาพเหมือนสึนามิ ข่าวต่างประเทศ

ตายพุ่ง 600 ศพ น้ำท่วมอินโดนีเซีย ไซโคลนถล่มหนัก ชาวบ้านซัดรัฐบาลล้มเหลว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทศบาลนครหาดใหญ่วันนี้ ข่าว

คลิปนาที ผู้ประสบภัยโวยมาตั้งแต่ 7 โมง ขอเทศบาลใช้สมองทำงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

อัปเดตวิธียืนยันตัวตนเป๋าตัง รอรับสิทธิ คนละครึ่งพลัส เฟส 2 เข้า ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่ชายฝั่งจีน-ญี่ปุ่น เผชิญหน้ากัน ต่างฝ่ายอ้างถูกล้ำน่านน้ำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อนุวัต แฉ เจ้าของห้องเช่าหัวหมอ ขู่แบ่งเงินเยียวยาน้ำท่วมแลกเซ็นรับรอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
2 มกราคม 69 ยังเป็นวันหยุดพิเศษไหม หลัง ครม.สั่งถอด วันหยุดพิเศษเพิ่มปี 2569 ข่าว

2 มกราคม 69 ยังเป็นวันหยุดไหม หลัง ครม.สั่งถอด วันหยุดพิเศษ ปี 2569

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มด อารยา ภรรยาเสนาลิง เผยน้องนกยูง ป่วยหนักที่จีน ข่าวดารา

ลูกสาวเสนาลิง ไข้สูงเป็นลม หามส่ง รพ. ด่วน แม่เผยนาทีรู้ข่าว ป่วยหนัก-ปอดติดเชื้อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สส.ไอซ์ รักชนก แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกเลิกปฏิทินประกันสังคมปี 69 ข่าว

สส.ไอซ์ ฟาดเจ็บจี๊ด! ไม่มีปฏิทินก็ไม่ตาย หลังประกันสังคม ยกเลิกของปี 69 เซฟงบ 50 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 16:50 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 16:53 น.
64
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายก แป้น ลั่นไม่ลาออก! ยอมรับทำงานผิดพลาด แต่ขออยู่ฟื้นฟูหาดใหญ่ให้จบก่อน

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568
เตือน 4-12 ธ.ค.นี้ น้ำทะเลหนุนสูง กระทบ 7 จังหวัด บ้านเรือนริมแม่น้ำ เตรียมรับมือ

เตือน 4-12 ธ.ค.นี้ น้ำทะเลหนุนสูง กระทบ 7 จังหวัด บ้านเรือนริมแม่น้ำ เตรียมรับมือ

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568
ลิซ่าทำคอนเทนต์ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่

“สส.ลิซ่า” ช่วยน้ำท่วมจริงหรือทำคอนเทนต์ ? เจ้าของบ้านยันแล้ว แต่ทำไมดราม่าไม่จบ

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568

ฟูแล่ม พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 2 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568
Back to top button