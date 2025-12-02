ฟังแล้วน้ำตาไหล “เปิ้ล นาคร” เล่าเจอเด็กตาบอด 30 ชีวิต รอช่วยกลางน้ำท่วม

เปิ้ล นาคร อัดคลิปเล่านาทีขับเจ็ตสกีไปเจอ กลุ่มเด็กตาบอด 30 ชีวิต พร้อมคุณครูตะโกนขอความช่วยเหลือกลางน้ำท่วมหาดใหญ่ แต่ขนไม่พอ จำใจลั่นเดี๋ยวจะกลับมาช่วย ภาพล่าสุดโผล่เตรียมกลับไปหา ด่วน !
วานนี้ (1 ธ.ค.68) “เปิ้ล” นาคร ศิลาชัย นักแสดงและอาสาสมัครที่เข้าไปให้ควาช่วยเหลือู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวดสงขลา ล่าาุดออกมาเปิดเผยเรื่องราวที่เตรียมเข้าไปเร่ให้ความช่วยเหลืออีกครั้ง โดยหนนี้เป็นเคสช่วยเหลือเด็กผุ้พิการทางสายตาจำนวนมากกกว่า 30 ชีวิต
โดยพี่เปิ้ลเล่าผ่านคลิปวิด๊โอว่า ในวันน้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมา ขาที่ขับเจ็ตสกีกลับมาเอาสเบียง มีอยู่เรื่องนึงที่อยากจะเล่าและยังไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลย ตอนที่จะมาเอาของเติมแล้วเอากลับไปให้ประชาชนที่กำลังรออาหาร ระหว่างกลับมาสวนน้ำมันก็จะมีเสียงร้อง แล้วก็โบกมือไหวๆ มองผ่านพุ่มไม้เข้าไปจะเป็นเหมือนเกาะกลาง แต่มีกลุ่มผู้ประสบภัยติดอยู่ โดยมีน้ำล้อมรอบ
เราก็แหวกกอเข้าไปมันเป็นซอยเล็กๆ พอเข้าไปปรากฏว่า เป็นกลุ่มเด็กประมาณ 20-30 คน โบกมืออยู่ทางนี้ๆ เค้าก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นพี่เปิ้ล ตะโกนเรียกใหญ่เลย
จากนั้นพิธีกรและนักแสดงคนดังในคราบจิตอาสาจึงเล่าต่อว่า ตนจึงรีบตัดสินใจขับเจ็ตสกีเข้าไปหาตรงพื้นที่ดังกล่าวทันที และพอเข้าไปถึงเท่านั้น ก็ได้เห็นกับภาพของเด็กน้อยกว่า 30 คน โดยทั้งหมดตาบอดหมดเลยที่ติดอยู่ในน้ำ ไม่มีใครไปช่วยเหลือ
เปิ้ล นาคร สารภาพพอได้เห็นแค่นั้นน้ำตาตนเองไหลออกมาเลย มีคุณครูที่อยู่กับเด็กตาบอดจำนวนมาก ตะโกนว่า พี่เปิ้ลต่อมา เด็กๆ เข้าไปกอดกัน พูดคุยกันและหลังจากพาออกมาในพื้นที่ปลอดภัย ทีมงานของตนก็สัญญากันกับกลุ่มนี้ว่า “น้ำลดแล้วจะกลับมาหาทุกคนนะ”
“พี่เปิ้ลจะกลับไปหาทุกคนนะฮะ แล้วที่สำคัญคือพี่จะมีพี่ไบร์ทไปด้วย พี่ไบร์ทจะไปหาน้องๆ ซึ่งเป็นโรงเรียนตาบอดอยู่ที่นั่น เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ นอกจากเด็กๆ โรงเรียนตาบอดแล้วยังมีอีก 4 โรงเรียน พวกเราเจอกันนะ พี่ไบร์ท แม่จูน พ่อเปิ้ล จะไปหาทุกคนเลย”
ทั้งนี้ เปิ้ล นาคร วัย 60 ปี อัปเดตล่าสุดผ่านเฟซบุ๊ก Ple Nakorn โดยมีการลงภาพปัจจุบันที่ตนเองและภรรยา จูน กษมา กับไบร์ท วชิรวิชญ์ ชีวอารี หนึ่งในทีมงานเดินทางถึงหาดใหญ่แล้วและเตรียมลุยต่อไปยังพิกัดที่ได้รับปากกับน้องๆ และคุณครูที้จะรีบกลับไปให้ความช่วยเหลือต่อไป.
